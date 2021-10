Au cours de n’importe quelle saison, il y a toujours des intrigues qui ne voient jamais le jour.

Bons, mauvais, laids… il n’y a qu’un nombre limité d’histoires que les médias peuvent découvrir – et tant de joueurs, d’entraîneurs et de personnel du front office sont prêts à en discuter.

Une de ces histoires que j’aimerais personnellement examiner est ce qui se passe exactement avec Jamal Musiala du Bayern Munich.

Musiala a joué 70 minutes contre Hoffenheim le week-end dernier, mais n’a pas joué dans la défaite DFB-Pokal contre Gladbach et n’a totalisé que 53 minutes en apparitions contre Benfica, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt et SpVgg Greuther Fürth.

Après avoir réalisé des performances incroyables remontant à près d’une année civile, Musiala est soudainement à l’extérieur à la recherche de temps de jeu. De plus, nous avons récemment appris que Julian Nagelsmann ne considère pas nécessairement Musiala comme un ailier, mais comme un remplaçant de Thomas Müller. Considérant que Müller joue toujours à un niveau élevé et reste rarement absent d’un match, la désévolution de l’alignement de Musiala de contributeur constant à plus chaud de banc est un peu préoccupante.

Bien sûr, le corps ailé est enfin arrivé à un point où Leroy Sane, Serge Gnabry et Kingsley Coman sont tous en bonne santé et jouent bien, mais retirer de manière proactive Musiala du mélange semble être une erreur.

Ce n’est pas un coup porté aux talents ou au mérite de Sane, Gnabry ou Coman, mais Musiala est un joueur qui n’a qu’un impact sur les jeux. Peu importe le poste qu’il occupe, Musiala semble simplement avoir cette capacité innée à faire bouger les choses.

Il y a des rumeurs selon lesquelles le récent manque de temps de jeu est dû au fait que Musiala a dû faire face à quelques coups mineurs, ce qui est bien. Son prétendu retrait de la rotation des ailes est cependant ce qui est le plus préoccupant.

Bien que vous puissiez faire valoir avec force que Musiala a été le meilleur ailier, le plus percutant et le plus constant depuis janvier, il serait même acceptable de voir le jeune prendre du recul par rapport à la rotation étant donné que les autres ailiers sont en bonne santé et jouent bien. . Une suppression complète de la rotation, cependant, semble drastique et inutile.

Peut-être que nous verrons Musiala revenir sur le terrain contre l’Union Berlin et faire ce qu’il fait le mieux – créer des ravages. Cela semblerait être un endroit idéal pour un joueur comme Musiala pour entrer dans la formation et fournir de l’énergie à une formation qui en a cruellement besoin.

Compte tenu de l’historique des blessures collectives de Sane, Gnabry et Coman, il semblerait que Musiala devrait au moins être en lice pour un départ une fois tous les trois ou quatre matchs juste pour garder les autres ailiers frais également.

Cela ne semble pas être le cas, cependant, et nous ne saurons peut-être jamais vraiment pourquoi.

Prédictions

Le Bayern Munich est sur la voie de la récupération mentale après avoir subi un passage à tabac massif aux mains de Gladbach, mais il est maintenant temps de revenir sur le terrain. L’Union Berlin attend… et ne rendra pas les choses faciles pour les Bavarois.

Les plus grandes questions affectant les performances du Bayern Munich tournent autour des éléments suivants :

1 — L’équipe peut-elle se recentrer mentalement ?

Réponse : Bien sûr, ce n’est pas la première mauvaise défaite que ces joueurs subissent. La défaite a sûrement eu des effets sur les joueurs et il serait facile de se pointer du doigt (au niveau du staff technique ou entre eux), mais cela n’arrivera pas.

2 — Le personnel d’entraîneurs tournera-t-il efficacement ?

Réponse : Ce n’est pas clair. C’est un gros match (à certains égards), mais cette liste est fatiguée. Avec les jambes lourdes, un match contre une équipe embêtante de l’Union Berlin ne sera pas facile.

3 — L’équipe peut-elle rebondir rapidement et se remettre sur les rails ?

Répondez oui ! C’est une grande équipe avec une mentalité de gagnant.

Prédiction: Union Berlin 0-3 Bayern Munich

Parmi les autres pronostics de la Bundesliga, citons :

Hoffenheim 2-1 Hertha Berlin Arminia Bielefeld 1-2 Mayence 05 Bayer Leverkusen 2-2 Wolfsburg Borussia Dortmund 3-1 FC Cologne SC Fribourg 3-1 SpVgg Greuther Fürth Eintracht Frankfurt 1-2 RB Leipzig FC Augsbourg 2-1 VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach 3-0 VfL Bochum

Enregistrements de prédiction

Dernier record de la journée de match de Bundesliga : 4-5

Bilan général de la Bundesliga : 39-34

Fiche DFB-Pokal : 1-1

Record DFL-Supercoupe : 1-0

Ligue des champions enregistrer: 3-0

Bilan global : 47-35 (le total des pertes de la semaine dernière était éteint – comptage stupide)

Enregistrement du pronostiqueur invité : 0-1 (Lâches)