Lorsque la version zombie du Bayern Munich affrontera une version partiellement morte du Borussia Mönchengladbach, les choses ne ressembleront certainement pas à celles dont nous nous souvenons depuis 2021.

Les Bavarois sont ravagés par COVID-19, blessés et tout à fait hors de propos étant donné le nombre de joueurs clés indisponibles. Au moment de cet article, le pool de joueurs normal doit gérer les situations suivantes :

COVID-19[FEMININE: Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Omar Richards, Leroy Sané, Kingsley Coman, Lucas Hernández, Tanguy Nianzou, Corentin Tolisso, Alphonso Davies, Christopher Scott

Coupe d’Afrique des nations : Eric Maxim Choupo-Moting, Bouna Sarr

Malade — Douteux : Gabriel Vidovic

Blessures — douteuses : Josip Stanišić, Léon Goretzka

Blessures — Probables : Niklas Süle

Certes, ce n’est pas idéal, mais il n’est pas absurde de penser que les joueurs restants du Bayern Munich ne peuvent pas mener une équipe patchwork vers la victoire. Même sans tous ces joueurs indisponibles, le Bayern Munich compte toujours Robert Lewandowski, Thomas Muller, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Marcel Sabitzer, Marc Roca, Benjamin Pavard, Sven Ulreich et Süle – ce n’est pas un si mauvais endroit pour début.

Et bien sûr, nous savons tous que Gladbach est officiellement « l’équipe de la saison de Chico’s Bail Bonds Bogey » pour le Bayern Munich, mais pourquoi ce groupe de Bavarois ne peut-il pas faire quelque chose de spécial avec un peu d’aide de leurs amis du Bayern Munich II comme Bright Arrey -Mbi, Lucas Copado, Nico Feldhahn, Taylor Booth, Jamie Lawrence, Paul Wanner et Arijon Ibrahimovic ?

Personnellement, je ne suis pas seulement ravi de voir ces habitués revenir en action et d’essayer de pousser l’équipe à la victoire – je suis ravi de voir potentiellement certains de ces autres joueurs avoir une opportunité. Booth est un joueur potentiel de l’USMNT sur la route, tandis qu’Ibrahimovic est l’un des joueurs les plus intrigants du campus du Bayern Munich. Copado, Arrey-Mbi, Wanner et Lawrence ont tous montré des poussées de leur qualité, tandis que Feldhahn est la présence de vétéran grisonnant dont vous avez besoin pour une situation comme celle-ci.

Je ne vais pas rester les bras croisés et déplorer où en sont les choses… Je veux juste réfléchir à la direction que ce groupe pourrait prendre. Ce n’est que la première étape d’un long voyage pour le Rückrunde. Quelle meilleure façon de commencer le plaisir qu’en abattant votre équipe de croque-mitaines avec une équipe de fortune ?

Chanson de la semaine : « Ready to Go » de Republica

La chaîne des années 90 continue – et cette semaine, nous avons « Ready to Go » de Republica comme morceau vedette.

Sortie en 1996, cette chanson était assez énorme à l’époque sur la scène du rock alternatif et s’est même aventurée dans le grand public alors que les événements sportifs aux États-Unis l’ont adoptée pour devenir un incontournable du « rock de stade ».

Bien que le succès retentissant de Republica n’apparaisse pas officiellement sur les albums « Jock Jams », je peux vous assurer que le rock optimiste a été entendu tôt et souvent dans les stades et les arènes. Quoi qu’il en soit, « Ready to Go » flotte cette ligne que le rock alternatif peut parfois marcher entre le rock et la danse… et cela fonctionne même maintenant. Profitez:

Ce serait également un thème approprié pour le Bayern Munich aujourd’hui. Il ne sert à rien de s’apitoyer sur son sort.

Le retour de Kimmich

Joshua Kimmich est de retour bébé !

L’international allemand est passé du statut de « fils préféré » à « persona non grata » grâce à sa position confuse sur la vaccination. Si vous retirez TOUT cela du mélange et que vous vous concentrez uniquement sur le football, il n’y a pas de meilleur moment pour que Kimmich revienne qu’ici, maintenant (désolé Jesus Jones).

Mais où jouera Kimmich ? Au vu des absences, on pouvait voir le joueur de 26 ans au milieu de terrain central, à l’arrière droit, voire à l’arrière central. Vraiment, ce n’est pas grave. Ce sera formidable d’avoir Kimmich de retour et d’apporter sa marque spéciale d’intensité et de compétence sur le terrain.

Assurément, Julian Nagelsmann est ravi de voir Kimmich de retour sur la feuille d’alignement.

Prédictions

Soyons honnêtes, aucune des deux équipes n’est idéalement préparée pour ce match.

Comme mentionné, le Bayern Munich a un équipage réduit et Gladbach est actuellement un incendie de benne à ordures. Normalement, cela ferait un jeu « blabla », mais ce match a tellement d’intrigues secondaires mineures à suivre que ce devrait être une explosion à suivre.

Je pars avec mon raisonnement selon lequel les vétérans du Bayern Munich auront quelque chose à prouver et ce sera suffisant pour envoyer Die Fohlen – même si Gladbach est l’équipe bogey officielle du Bayern Munich pour la saison 2021/22.

Prédiction: Bayern Munich 3-1 Borussia Mönchengladbach

Les autres pronostics de la Bundesliga incluent :

Bayer Leverkusen 3-2 Union Berlin SC Fribourg 1-0 Arminia Bielefeld SpVgg Greuther Fürth 1-2 VfB Stuttgart Hoffenheim 3-2 FC Augsbourg RB Leipzig 2-1 Mayence 05 Eintracht Francfort 1-3 Borussia Dortmund

Hertha Berlin 1-1 FC Cologne VfL Bochum 1-3 Wolfsbourg

Enregistrements de prédiction

Dernier record de la journée de match de Bundesliga : 3-6

Bilan général de la Bundesliga : 80-72

Fiche DFB-Pokal : 1-1

Record DFL-Supercoupe : 1-0

Ligue des champions enregistrement: 6-0

Bilan global : 88-73

Enregistrement du pronostiqueur invité : 0-1 (Lâches)