En parcourant l’un des principaux outils d’analyse du football au cours des derniers jours, j’ai fait une découverte surprenante : Leon Goretzka est actuellement considéré comme le joueur le plus influent du Bayern Munich.

Cet outil particulier (InStat – que je trouve génial dans l’ensemble honnêtement) mesure à quel point un joueur contribue au succès de l’équipe, à quel point les actions du joueur sont importantes et évalue le niveau de la compétition. Donc… si vous pensiez que Robert Lewandowski, Joshua Kimmich, Manuel Neuer, Leroy Sane ou Thomas Müller a été le meilleur joueur du Bayern Munich cette saison, vous auriez tort, du moins avec cet outil.

Alphonso Davies se classe juste derrière Goretzka (ce qui était aussi un peu surprenant), mais voir ces scores m’a fait me demander comment j’ai évalué les joueurs à l’aide de l’ancien test oculaire cette saison.

Bien que je pense que Goretzka a été très bon (surtout ces derniers temps), je l’aurais probablement placé derrière Lewandowski, Müller, Kimmich, Sane et Niklas Süle au minimum.

Quoi qu’il en soit, s’il y a un défaut avec le système en particulier, c’est qu’il a apporté des modifications récentes à son algorithme de notation, ce qui a un peu dévalué la notation (c’est pourquoi Lewandowski réside actuellement dans la fente n ° 3). Néanmoins, l’outil affiche une vue complète de l’impact d’un joueur sur un match et identifie généralement les joueurs les plus performants.

La question demeure, cependant, est-ce que Goretzka a été aussi bon ?

J’ai tendance à dire que l’international allemand a été très bon, mais je ne suis toujours pas sûr de le considérer comme le meilleur joueur de l’équipe. Ce n’est pas grave, cependant, je ne suis qu’un idiot sur ce blog.

Ce que je peux dire à propos de Goretzka, c’est que lorsqu’il est « en marche » et qu’il est en bonne santé, il est l’un des milieux de terrain box-to-box les plus dynamiques au monde – et aussi qu’il y a très peu de milieux de terrain dans le monde que je voudrais même pensez à l’échanger contre.

En fait, il n’y a pas un ensemble de milieux de terrain travaillant ensemble qui soient meilleurs que Goretzka et Kimmich ensemble. J’irai jusque-là, même si je ne suis pas à 100% d’accord avec la façon dont toutes les analyses se déroulent.

Goretzka ? Non, Phil dit que c’est Davies

Avant même de regarder les analyses, nous avons eu une discussion à ce sujet avec BFW et notre gars Phillip Quinn pense que Davies a été le joueur le plus important du Bayern Munich.

Davies a certainement bien fait et à part quelques performances épouvantables, il a été de premier ordre. Sa capacité à créer une attaque de la gauche a été énorme.

La critique de Davies n’est pas vraiment une critique de lui, mais sur les responsabilités de son poste hybride (que nous couvrons dans le podcast Weekend Warm-up de cette semaine). Bref, sa présence sur l’aile pousse Leroy Sane à l’intérieur, ce qui pourrait commencer à provoquer des embouteillages. De plus, Davies ne peut pas toujours récupérer défensivement à temps pour aider à contrecarrer les contre-attaques rapides.

Plus que tout, cependant, les fans du Bayern Munich devraient être ravis que Davies semble avoir une nouvelle tendance à la hausse. La saison dernière, Davies n’était pas génial et même s’il n’a pas régressé, il est difficile de dire que son jeu s’est amélioré.

Maintenant, cependant, il semble être cet élément offensif dangereux que l’opposition ne peut vraiment pas contenir.

Quant à moi, je dis toujours que le joueur le plus important du Bayern est Lewandowski.

Chanson de la semaine : « Supersonic » d’Oasis

D’accord, à part les fans de Manchester City, je n’oublierai jamais quand j’ai commencé à entendre « Supersonic » d’Oasis à la radio. J’étais certain qu’Oasis était destiné à être un grand groupe de tous les temps. Si j’allais acheter des actions dans un groupe, j’investirais massivement… et finalement je perdrais, je suppose.

C’est peut-être la chanson qui a mis Oasis sur la scène, mais elle a rapidement été noyée par d’autres succès – et il y en avait beaucoup. Le problème pour Oasis, cependant, était que Liam et Noel Gallagher ne pouvaient jamais trouver un moyen de s’entendre pendant une période prolongée.

Oasis est vraiment un cas de « qu’est-ce qui aurait pu être? » s’il y en a jamais eu un.

Quoi qu’il en soit, « Supersonic » est officiellement sorti en avril 1994 sur l’album « Definitely Maybe » et je ne l’ai pas vu avant octobre 1994 environ sur WDRE (la station légendaire « aurait dû être » de rock alternatif à Philly qui a été prématurément supprimée ). Pour moi, ce sont toujours les chansons de GOAT of Oasis. Prendre plaisir!

Le podcast d’échauffement du week-end : Saison 1, Épisode 25

Le Bayern Munich est en pause, mais cela ne signifie certainement pas que les choses ont ralenti. De la reprise de l’Allemagne sous Hansi Flick aux expositions COVID-19 à de multiples blessures de joueurs allemands à Leon Goretzka se faisant botter le visage, il s’est passé beaucoup de choses.

Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un regard sur la façon dont le Bayern Munich a fermé le SC Freiburg avant de frapper la pause, y compris certaines inquiétudes concernant l’espacement offensif. Un bref aperçu de la semaine de l’Allemagne au camp d’entraînement sous Hansi Flick. Les rumeurs selon lesquelles le Chelsea FC pourrait faire un joueur pour Karim Adeyemi, tandis que le FC Barcelone pourrait essayer de faire venir Timo Werner.

Enregistrements de prédiction

En l’absence de matchs de Bundesliga cette semaine, je ne peux que déplorer la mauvaise performance que j’ai eue la semaine dernière. J’avais l’impression d’être « sur » quelques matchs, mais je ne suis pas allé assez loin pour faire les choix (exemple : choisir Stuttgart pour faire match nul 1-1 avec Bielefeld alors que Bielefeld a en fait retiré le match avec un 1-0 J’avais l’impression que c’était un bon endroit pour que Bielefeld gagne, mais je ne pensais pas qu’ils obtiendraient une feuille blanche).

Voici où nous en sommes :

Dernier record de la journée de match de Bundesliga : 4-5

Bilan général de la Bundesliga : 49-41

Fiche DFB-Pokal : 1-1

Record DFL-Supercoupe : 1-0

Ligue des champions enregistrer: 4-0

Bilan global : 55-42

Enregistrement du pronostiqueur invité : 0-1 (Lâches)