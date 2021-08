Échauffement du week-end : les plans de transfert du Bayern Munich sont toujours dans les limbes ; Quelles émissions de télévision tueriez-vous ? Se souvenir d’un classique de We Are Scientists; pronostics Bundesliga; et plus!

À quelques jours de la fenêtre de transfert, le Bayern Munich est lié à trois joueurs talentueux de Bundesliga, Marcel Sabitzer du RB Leipzig et le duo du Borussia Mönchengladbach composé de Jonas Hofmann et Matthias Ginter.

Les rumeurs concernant Sabitzer et Hofmann existent depuis un certain temps, mais la nouvelle de Ginter a éclaté ce matin et semblerait avoir des implications majeures sur la liste – si c’est vrai. Alors, que signifierait exactement une poursuite de Ginter? Nous allons jeter un coup d’oeil:

En danger

Benjamin Pavard : Je dirais que si Ginter signe, Pavard partira l’été prochain. Comme Pavard, Ginter peut jouer à l’arrière droit ou à l’arrière central et il n’y a probablement pas de place pour les deux joueurs sur l’alignement, à moins que Julian Nagelsmann ne passe à une formation à trois ou… L’avenir de Niklas Süle est incertain.

Niklas Süle : L’international allemand a besoin d’un nouveau contrat ou il peut passer l’été prochain, alors le Bayern Munich doit déterminer exactement ce qu’il va faire avec le grand homme … comme maintenant. Perdre Süle n’est pas une décision que je soutiendrais personnellement car je pense qu’il a un grand avenir. Pourtant, le Bayern Munich a déjà Dayot Upamecano et Lucas Hernandez sur la ligne de fond. Quelque chose pourrait devoir donner.

Chris Richards : Bien que le transfert de Ginter ne soit pas nécessairement pour cette fenêtre (cela pourrait être pour l’été prochain), l’ajout d’un autre défenseur polyvalent et expérimenté – en particulier un international allemand – mettrait Richards dans une situation très difficile. Avec une tonne de talent et un jeu prêt pour la première équipe, Richards doit être sur le terrain. Un ajout de Ginter étoufferait probablement ces espoirs. Espérons que Richards soit en mesure de conclure un accord de prêt lui permettant d’acquérir plus d’expérience en Bundesliga pour la saison ou les deux prochaines.

Josip Stanisic : Jeune et polyvalent, Stanisic a apparemment réussi tous les tests qu’il a passés, mais un mouvement pour Ginter – sans que l’équipe ne perde aucun des joueurs mentionnés ci-dessus plus Bouna Sarr – pourrait signifier que l’international croate se retrouve comme Angelo Stiller, Niklas Dorsch, et tant d’autres joueurs du campus qui ne pouvaient pas attendre éternellement pour avoir leur chance.

Bouna Sarr : Si le Bayern Munich pouvait le vendre maintenant, ils le feraient.

Quoi qu’il arrive avec Ginter – et chaque fois que cela se produit (si c’est le cas) – il y aura des retombées sur la liste. Je dois admettre que je n’ai pas vu celui-ci venir.

La Shadow Team frappe à nouveau je suppose…

Quelles émissions garderiez-vous ?

La plupart d’entre vous ont probablement vu cette sensation virale des derniers jours où LADbible a demandé aux gens de choisir trois des séries ci-dessous que vous pouvez enregistrer, tandis que les autres disparaissent dans le vide :

Je vais essayer de décomposer cela rapidement :

Évasion de la prison: Je n’ai jamais vu cette série, mais je suis stupéfait qu’elle soit incluse dans la liste. Je sais qu’il a connu un bon début d’après les critiques, mais je n’ai absolument jamais entendu personne qualifier la série de l’une des meilleures de tous les temps. C’était une omission facile. Verdict: Tue le.

Boardwalk Empire: Ce spectacle était complètement haut et bas. C’était un bon début, mais dans mon esprit, ça s’est effondré trop vite. Je l’ai trouvé intéressant, mais encore une fois, ce n’est pas exactement une série que je classerais parmi les meilleures séries de tous les temps. Verdict: Tue le.

Fils de l’anarchie: C’était une émission de pop-corn… rien de plus, rien de moins. C’était amusant à certains moments, complètement absurde à d’autres. J’ai toujours eu l’impression que les écrivains se mettaient trop dans un coin et par la suite ne pouvaient pas trouver des moyens d’écrire à partir de ces coins. Il semblait qu’ils essayaient trop de repousser les limites avec les angles d’intrigue et qu’ils livraient rarement l’impact que je pense que les scénaristes pensaient qu’ils feraient. Verdict: Tue le.

Les morts qui marchent: J’ai parlé de ce spectacle à plusieurs reprises dans cet espace. Il avait tellement de promesses, mais s’est vendu en compromettant les intrigues pour prolonger les saisons afin de gagner plus d’argent. Il y a beaucoup trop d’épisodes jetables dans cette émission, mais pendant un certain temps, c’était la télévision à ne pas manquer. Malheureusement, ce fut une courte période. Verdict: Tue le.

Ozark : D’accord… J’aime vraiment ce spectacle. Je pense que c’est formidable, mais c’est difficile pour moi de sauver ça quand je ne sais pas comment ça se termine. Jason Bateman est formidable dedans et les intrigues m’ont toujours diverti au fil des saisons. Pourtant, je ne peux en garder que trois, et malheureusement Ozark doit partir, même si je suis très excité pour la prochaine saison. J’espère qu’il continuera à livrer. Verdict: Tuez-le – mais il est possible que cela augmente à un moment donné, car il est toujours en cours.

Game of Thrones: Si vous m’aviez demandé cela avant la dernière saison désastreuse ou deux, j’aurais sans aucun doute eu GoT dans mes trois dernières. Malheureusement, les scénaristes s’étaient usés au fil des ans et l’avaient emballé à un moment où ils auraient dû l’augmenter. La dernière saison m’a laissé – et beaucoup d’autres – me sentir totalement insatisfait. Cela me fait mal de tuer cela à certains égards, mais ce naufrage d’une dernière saison a vraiment ruiné ce qui aurait dû être une série Mount Rushmore. Verdict: Tuez-le – Les showrunners et les scénaristes n’ont pas pu faire atterrir l’avion qui se trouvait sur une piste de 500 milles de large et de 1000 milles de long.

Les Sopranos: Je garderais ce spectacle parce qu’il était divertissant, amusant, intéressant et révolutionnaire – ne vous y trompez pas, c’était le spectacle de prestige original. Pourtant, c’était imparfait. Il y avait beaucoup trop d’épisodes à jeter et même une saison complète à jeter, mais la qualité globale de l’histoire a compensé ces défauts. Et mettons cela de côté, le dernier épisode était un flic complet. Vous devez plus à vos téléspectateurs que de les obliger à investir dans quelque chose pendant si longtemps, puis de demander à ces mêmes téléspectateurs de déterminer leur propre fin en fonction d’un cliffhanger complet. J’ai entendu ce que David Chase a dit à propos de la fin, mais allez, montrez un peu de courage et écrivez une finale réelle et complète. Verdict: Gardez-le – même si cela pourrait potentiellement tomber à un moment donné. Ce n’est pas un élément permanent en raison des défaillances.

Le fil : Je vais être honnête, pendant très longtemps, The Wire a été mon émission préférée et j’en ai fait l’éloge de tout le monde. Littéralement tout le monde. J’ai probablement vendu plus de personnes à l’émission que quiconque chez HBO (et ne me lancez pas sur le manque de soutien que le réseau a accordé à ses meilleures séries à long terme). L’écriture, les personnages, l’intrigue… c’était presque la perfection. S’il n’y avait pas eu une saison 5 très instable – cela m’a sauvé la finale d’une série formidable – il serait difficile de placer une émission au-dessus de cela. Pour moi, la différence entre The Wire et Breaking Bad (ci-dessous) est que Breaking Bad était juste plus complet et avait le meilleur final de l’histoire de la télévision. Verdict: Gardez-le – quatre saisons absolument formidables avec une dernière manche pas si géniale. L’épisode final de la série a évité à cette dernière saison de trop l’endommager.

Breaking Bad: Oui, j’ai BB comme série que j’aimerais le plus sauver. La raison d’être: des personnages fantastiques, un scénario formidable, un thème global qui ne s’est jamais éloigné de son objectif et une fin absolue (toute la dernière saison était hors des charts – c’est ainsi qu’elle m’a valu un clin d’œil sur The Wire). S’il y avait un défaut dans la série, c’est que chaque personnage était difficile à aimer d’une manière ou d’une autre… mais le scénario global était tout simplement génial. En fait, c’était si bien fait qu’ils ont pu créer de manière transparente une préquelle (Better Call Saul) qui mènera finalement directement au premier épisode de Breaking Bad et à une suite de film (El Camino) qui a lié l’histoire de Jesse Pinkman.

Donc, ce sont mes sélections et elles ne sont même pas vraiment si proches. Dites-moi dans les commentaires, quels trois spectacles vous sauveriez.

Chanson de la semaine : « After Hours » de We Are Scientists

Cette chanson n’est pas exactement de la musique hype, mais elle est quand même géniale. Il s’agit de boire et de traîner après les heures de travail… deux de mes activités préférées !

Je pense que c’est un classique du rock indépendant, mais je suis sûr que celui-ci n’est pas sur les radars respectifs de beaucoup de gens. Sorti en 2008, je l’ai rencontré pour la première fois alors que je quittais ma maison à 4h30 du matin tous les jours pour un trajet de 100 km (aller simple !) jusqu’au bureau. Je me souviens souvent avec émotion de ces trajets parce que souvent la musique et le café m’ont donné l’énergie de respecter cet horaire. Prendre plaisir!

Prédictions

Le Bayern Munich est prêt pour une grande victoire ici. Robert Lewandowski est reposé, Leon Goretzka est reposé et l’équipe semble commencer à trouver son rythme sous Julian Nagelsmann. Hertha Berlin n’est pas un jeu d’enfant, mais ils attrapent les Bavarois au mauvais moment.

Les éléments clés à surveiller sont qui commence à l’arrière droit, si Nagelsmann continue d’utiliser Leroy Sane sur le côté gauche (et comment fonctionne cette relation avec Alphonso Davies), et qui obtient un jour de repos (le cas échéant).

Je pense que ce ne serait pas serré – et pourrait probablement finir pire que le score que je prédis.

Prédiction: Bayern Munich 3-0 Hertha Berlin

Les autres pronostics de la Bundesliga incluent :

Borussia Dortmund 3-1 Hoffenheim Arminia Bielefeld 1-2 Eintracht Frankfurt FC Augsbourg 1-3 Bayer Leverkusen FC Cologne 3-1 VfL Bochum Mainz 05 2-1 SpVgg Greuther Fürth VfB Stuttgart 2-2 SC Freiburg Wolfsburg 2-3 RB Leipzig Union Berlin 1-2 Borussia Mönchengladbach

Enregistrements de prédiction

Dernier record de la journée de match de Bundesliga : 6-3

Bilan général de la Bundesliga : 10-8

Fiche DFB-Pokal : 1-0

Record DFL-Supercoupe : 1-0

Bilan global : 12-8

Enregistrement du pronostiqueur invité : 0-1