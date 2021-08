Échauffement du week-end : les temps changent pour le Bayern Munich ; Prédictions pour le week-end de Bundesliga ; Mieux vaut appeler la peur de Saul ; Une chanson de Mudrcutch ; et plus!

D’une manière ou d’une autre, j’avais l’impression que la saison de Bundesliga n’arriverait jamais ici et maintenant que c’est ici, je me sens … non préparé.

En regardant l’alignement du Bayern Munich, j’imagine que le directeur sportif Hasan “Brazzo” Salihamidzic pourrait ressentir la même chose.

Ce fut une intersaison sans incident pour le Bayern Munich car il ne s’est pas vraiment passé grand-chose. Nous savions l’hiver dernier que Dayot Upamecano et Julian Nagelsmann passeraient du RB Leipzig à la Bavière, mais ce que nous ne savions pas, c’est qu’il y aurait une poussée interne – et externe – si tard dans la fenêtre de transfert pour que le Bayern Munich fasse quelques mouvements pour améliorer sa profondeur.

Semblable à l’été dernier, le Bayern Munich a fait ses « grands » tôt, puis a essayé de se préparer pour la finale avec des accords « délai » pour Bouna Sarr, Marc Roca et Douglas Costa.

Aïe.

Même après l’expiration de la date limite, le Bayern Munich a appuyé sur la gâchette d’un prêt pour Tiago Dantas, dont le jeu était aussi vert que le joueur avait l’air jeune,

Un mercato réussi, ce n’était pas le cas.

Bien que nous puissions juger Sane jusqu’après cette saison, mais il est sûr de dire que Sarr, Costa et Dantas étaient des flops et que le bulletin de Roca indiquerait au mieux «Incomplet».

Pourtant, lorsque le schisme s’est produit entre le front office et le personnel d’entraîneurs la saison dernière, il s’est envenimé jusqu’à ce qu’un entraîneur sextuple décide de quitter le club – et maintenant le nouveau patron insinue déjà qu’il a les mêmes préoccupations.

Tout cela pourrait n’être qu’une conjecture avant que le Bayern Munich n’annonce la signature de Marcel Sabitzer ou cela pourrait être une cause légitime de préoccupation. Le club ne développe pas de joueurs de haut niveau à un rythme suffisant pour pourvoir actuellement des places sur la liste et n’a pas non plus la capacité financière – ou peut-être le désir – de s’engager dans des appels d’offres sur le marché des transferts.

Le travail de Brazzo ne devient pas plus facile et la patience de ses patrons, de sa nouvelle recrue et de ses fans ne va pas augmenter de si tôt.

Donc, alors que la saison est sur le point de démarrer, il est juste de se demander comment le Bayern Munich s’en sortira. Pas seulement en Bundesliga, mais contre les puissances européennes. Nous pourrions tous apprécier les jeux sur le terrain, mais les compétitions dans les salles du conseil – et dans l’ombre – pourraient avoir plus d’impact que n’importe quel X et O ou Julians et Dayots.

Amusons-nous avec cette saison. Qui sait combien de ces saisons de « football tel que nous le connaissons » nous reste.

Prédictions

Le premier match de Julian Nagelsmann à la tête du Bayern Munich se heurte à un adversaire fort et dangereux à Gladbach, mais aussi un rival plongé dans son propre « drame ».

Adi Hutter est le nouveau patron de Die Fohlen, mais déjà les rumeurs de transfert tourbillonnent avec des acteurs tels que Florian Neuhaus, Denis Zakaria, Matthias Ginter et Marcus Thuram. Si le Bayern Munich est en pleine « transition », Gladbach pourrait être en pleine refonte.

Lorsque les équipes ne savent pas si les joueurs clés seront là la semaine prochaine, cela devient difficile pour tout le monde – moins qu’idéal pour un nouveau manager. Ne vous y trompez pas, Gladbach est fort et Hutter est un gestionnaire de qualité, mais les choses pourraient être un peu trop instables en ce moment pour retirer l’un des bouleversements brevetés des Foals du Bayern Munich.

Gladbach a battu le Bayern Munich une fois au cours de chacune des quatre dernières saisons, pour en faire cinq, cependant, Die Fohlen devra attendre le Rückrunde.

Prédiction: Gladbach 1-3 Bayern Munich

Maintenant, sur notre prédicteur d’invité :

Schnitzel01 : Gladbach à l’extérieur a toujours été un match très délicat pour le Bayern, et les Bavarois avaient l’air un peu rouillés en pré-saison. Le jeu ne sera pas facile et les joueurs seront mis à l’épreuve, mais j’attends une dominance des rouges. Cependant, avec pas mal de joueurs blessés, ce n’est peut-être pas une performance aussi dominante que nous le souhaiterions.

Prédiction: Gladbach 1-2 Bayern Munich

Parmi les autres pronostics de la Bundesliga, citons :

Union Berlin 2-2 Bayer Leverkusen Augsbourg 1-2 Hoffenheim Arminia Bielefeld 1-3 SC Freiburg Wolfsburg 4-1 VfL Bochum VfB Stuttgart 1-1 SpVgg Greuther Fürth Borussia Dortmund 3-2 Eintracht Frankfurt Mayence 05 1-3 RB Leipzig FC Cologne 1 -2 Hertha Berlin

