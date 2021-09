Échauffement du week-end : pourquoi le Bayern Munich devrait poursuivre Timo Werner de Chelsea ; pronostics Bundesliga; Un retour à Tears for Fears; et plus!

in

Lorsque la nouvelle a éclaté que le manager du Bayern Munich Julian Nagelsmann pourrait travailler à organiser une réunion avec l’attaquant du Chelsea FC Timo Werner, vous pouviez entendre le gémissement collectif parmi certains fans du Bayern dans le monde entier.

Werner, bien sûr, est devenu un fouet des médias au cours de la dernière saison et de nombreux fans ont perdu confiance en l’ancien attaquant du RB Leipzig. Avant de commencer à essayer d’expliquer pourquoi un déménagement pour Werner pourrait fonctionner pour le Bayern Munich, je veux préfacer l’argument avec quelques notes :

Erling Haaland du Borussia Dortmund devrait être la cible de transfert de premier choix pour le Bayern Munich l’été prochain sans exception. Haaland est la prochaine génération de Robert Lewandowski. Obtenir Haaland (si cela se produit) n’empêcherait pas Werner de déménager. Werner a prouvé sa capacité à jouer aux côtés d’un autre attaquant de Nagelsmann.

Timo Werner pourrait-il retourner en Allemagne après cette saison ?Photo par Alex Grimm/.

Maintenant que nous avons réglé cela, nous pouvons jeter un coup d’œil rapide sur les raisons pour lesquelles Werner-to-Bayern Munich pourrait fonctionner :

Julian Nagelsmann peut tirer le meilleur de Werner : S’il y a une chose que nous avons apprise sur Nagelsmann jusqu’à présent, c’est qu’il semble avoir la capacité innée de nouer des liens avec ses joueurs et de tirer le meilleur d’eux – tout comme Hansi Flick. Werner était à son meilleur sous Nagelsmann, ce qui devrait expliquer quelque chose dans ce scénario.

Werner viendra à un tarif réduit : Grâce au manque de vision et de planification de l’équipe de Chelsea, le club londonien a surchargé son effectif d’attaquants talentueux ; à tel point qu’il est devenu insoutenable. Inévitablement, Chelsea tombera amoureux d’un ou deux autres attaquants au cours de cette saison, signera ces joueurs et créera un blocage encore plus important. Si – probablement quand – cela se produit, nous pourrions voir Werner sur le présentoir à rabais.

Werner ne remplacera pas Lewandowski – personne à part Haaland ne peut : Je ne pense pas que quiconque voit Werner comme un remplaçant comparable de Robert Lewandowski. Le seul joueur sur le suivi de la planète à être dans cette discussion est Haaland. Dans les idées new-age sans position de Nagelsmann pour ses attaquants, Werner peut remplir de nombreux rôles dans l’attaque, notamment en jouant aux côtés d’un tueur à gages traditionnel.

Nous ne savons pas ce que Nagelsmann veut faire avec son style de jeu : Nagelsmann utilise principalement un 4-2-3-1 avec cette liste, mais alors que les joueurs plus âgés commencent leur descente, cela restera-t-il le même? Le nouveau patron parle de polyvalence et de flexibilité avec ses joueurs et ses propres formations. Un back-trois pourrait-il faire partie de l’avenir du Bayern Munich sous Nagelsmann? Comment cela affecterait-il son groupe d’attaquants? Werner est un joueur avec lequel il a fait ses preuves en utilisant ce type d’alignement et aussi un joueur que l’entraîneur a pu laisser errer dans différentes zones du terrain.

Les entraîneurs doivent mettre en œuvre leur propre vision pour réussir en fin de compte : Comme nous l’avons vu avec Niko Kovac et Hansi Flick, lorsqu’un manager est incapable d’influencer la vision stratégique de la liste, il ne peut jamais vraiment faire ce qu’il pense être le mieux pour un club – et ne jamais avoir l’impression d’avoir le soutien total de l’organisation. . Si Nagelsmann veut Werner – et que le joueur est abordable – le directeur sportif Hasan « Brazzo » Salihamidzic pourrait devoir poursuivre Werner, ou risquer de s’aliéner un autre manager.

En fin de compte, tout cela pourrait être une rumeur et des insinuations, mais il y a au moins des raisons de penser que Nagelsmann regarde dans deux ou trois ans ce qu’il veut que son attaque soit. Si le Bayern Munich est vraiment investi dans Nagelsmann, une acquisition de Werner pourrait être une décision que le club doit envisager.

Coman s’en va ?

Avec plus de nouvelles indiquant que Kingsley Coman est prêt à quitter le Bayern Munich, il sera intéressant de voir comment Nagelsmann utilise l’ailier français pour aller de l’avant.

L’émergence de Jamal Musiala – et l’espoir que Serge Gnabry et Leroy Sane puissent trouver une cohérence dans leurs matchs respectifs au niveau des clubs – pourraient amener le Bayern Munich à vendre Coman après cette saison.

Une décision en janvier semble peu probable pour le Bayern Munich, qui ne voudrait probablement pas risquer de perdre un joueur clé à ce stade de la saison. Quant à Coman, il voudrait jouer en Premier League. C’est peut-être le bon moment pour le Français de passer à autre chose. Le Bayern Munich voudra sûrement le vendre plutôt que de risquer de le perdre lors d’un transfert gratuit en 2023.

Donc… si vous pensiez vous procurer un kit Coman “Alps”, vous voudrez peut-être investir dans le maillot d’un autre joueur.

Chanson de la semaine : « Everybody Wants to Rule the World » par Tears for Fears

Avec le début de la Ligue des champions à nos portes, il nous a semblé juste de sortir ce hit des années 80 de Tears for Fears. Je ne suis pas sûr de connaître quelqu’un qui n’aime pas cette chanson :

ICYMI: Bavarian Podcast Works: Podcast d’échauffement du week-end Saison 1, Épisode 16

Quelle semaine ce fut pour les joueurs du Bayern Munich en pause internationale.

Il y a eu beaucoup de victoires et de buts et peut-être une blessure ou deux, mais nous avons tous encore atteint le week-end. Préparez-vous pour les prochains jours avec Chuck… et JAKE ! Après des semaines à promettre de faire venir un invité, Jake a sauté dessus pour donner son point de vue sur plusieurs sujets pertinents. Voici ce que nous avons en attente :

Un bref aperçu de l’équipe allemande redynamisée et de ce que cela signifie sous Hansi Flick pour aller de l’avant. Une discussion sur les rumeurs liant le Bayern Munich à Konrad Laimer du RB Leipzig et à Timo Werner du Chelsea FC. Évaluer comment le Bayern Munich – avec ses jambes fatiguées – correspond au RB Leipzig et au FC Barcelone.

Prédictions

Le retour à la maison de Julian Nagelsmann et Marcel Sabitzer ne justifiera probablement pas un accueil chaleureux, mais le Bayern Munich ne sera pas dérouté en jouant devant 34 000 fans potentiellement hostiles.

Bien qu’il y aura certainement des jambes lourdes du côté du Bayern Munich, on a l’impression que les Bavarois sont en pleine ascension, tandis que le RB Leipzig cherche toujours la meilleure façon de fonctionner sous Jesse Marsch.

Et même si je pense que le Bayern Munich s’en sortira dans celui-ci, je suis enthousiasmé à l’idée de voir Dominik Szoboszlai avoir l’occasion de s’affronter à nouveau avec les Bavarois.

Prédiction: Bayern Munich 3-1 RB Leipzig

Les autres pronostics de la Bundesliga incluent :

Bayer Leverkusen 1-3 Borussia Dortmund SC Fribourg 2-1 FC Köln SpVgg Greuther Fürth 0-3 Wolfsburg Hoffenheim 2-1 Mayence 05 Union Berlin 3-2 Augsbourg Eintracht Francfort 2-1 VfB Stuttgart VfL Bochum 1-2 Hertha Berlin Borussia Mönchengladbach 3 -1 Arminia Bielefeld

Vous obtenez également un pronostic bonus sur le match de la Ligue des champions !

Les Bavarois se rendront en Catalogne pour un grand match d’ouverture de la Ligue des champions et devraient être les favoris bien qu’ils soient l’équipe à l’extérieur se rendant au légendaire Camp Nou. Cette version du Bayern Munich semble être un mauvais match pour le Barça et pourrait conduire à une victoire déséquilibrée. Je pense que l’équipe de la Liga se repliera cependant et empêchera un autre embarras de se produire.

Prédiction: FC Barcelone 0-2 Bayern Munich

Enregistrements de prédiction

Dernier record de la journée de match de Bundesliga : 5-4

Bilan général de la Bundesliga : 15-12

Fiche DFB-Pokal : 1-0

Record DFL-Supercoupe : 1-0

Bilan global : 17-12

Enregistrement du pronostiqueur invité : 0-1