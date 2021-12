Échauffement du week-end : récompenses de mi-saison du Bayern Munich ; De la musique de vacances pour votre week-end ; Comédies télévisées pour vous aider à tuer le temps ; et plus!

Hinrunde du Bayern Munich était spectaculaire à bien des égards, mais jetons un coup d’œil à ce que les joueurs se sont démarqués lors de nos Weekend Warm-up Midseason Awards (imaginez-moi dans un smoking avec un nœud papillon – mais ivre et bafouillant mes mots alors que j’essaie de remettre ces prix):

Joueur par excellence : Robert Lewandowski – Cela n’a peut-être pas toujours été fluide, mais Lewandowski continue de montrer pourquoi il est le meilleur au monde… peu importe ce que disent les stupides résultats du Ballon d’Or.

Joueur le plus utile : Thomas Müller — Entraîneur et leader sur le terrain, Müller fait toujours passer ses coéquipiers avant lui. Que serait ce club sans lui ? Il est la « colle » parfaite pour tout maintenir ensemble.

Le plus amélioré : Leroy Sane — Avec une confiance totale en son genou et un style de jeu électrique, Sane a impressionné les observateurs avec le danger absolu qu’il apporte sur le terrain. Quelle première mi-temps pour l’ancien joueur de Manchester City.

Joueur de retour de l’année : Niklas Süle – Un autre joueur qui avait besoin de cette «année après la chirurgie du LCA» pour se remettre complètement, Süle a été une force dominante le long de la ligne de fond. Avec son agence libre imminente, le grand défenseur s’est positionné comme l’un des joueurs les plus recherchés sur le marché des transferts si le Bayern Munich n’était pas en mesure de le signer pour une prolongation.

Plus grosse surprise : Josip Stanisic — Le « Couteau suisse croate » peut bien faire beaucoup de choses et j’espère que nous découvrirons s’il peut les faire assez bien pour être un partant un jour. Il a eu un départ torride, mais a commencé à se calmer avant de se blesser pour clôturer le Hinrunde. C’est toujours agréable de voir un diplômé de l’académie réussir.

Plus grosse déception : Marcel Sabitzer — Je ne pense pas que Sabitzer puisse supporter de ne pas être un partant — ou un « alpha » dans l’équipe. C’est un si bon joueur et il a toutes les qualités que vous voudriez d’un joueur… mais cela pourrait ne pas fonctionner avec le Bayern Munich à moins qu’il ne trouve comment faire face à son nouveau rôle.

Visionnage des temps morts — Comédies modernes

Pendant cette période de l’année, les gens se retrouvent souvent avec un peu plus de temps libre. Si vous recherchez des séries comiques «modernes» à regarder, en voici quelques-unes qui pourraient occuper votre temps si vous cherchez à éliminer quelques courts passages.

Beaucoup de gens les ont déjà vus, mais pour ceux d’entre vous qui ne l’ont pas fait, ceux-ci valent certainement votre temps de streaming :

Vers l’est et vers le bas (HBO) : Cette comédie dirigée par Danny McBride est absurde et insensée, mais, bon sang, elle a toujours fonctionné. Je pouvais toujours m’asseoir et rire extrêmement fort de Kenny Powers, un ancien joueur de baseball chanceux qui n’a aucune idée de comment s’adapter à la vie quotidienne normale, tout en essayant de relancer sa carrière.

Limitez votre enthousiasme (HBO) : L’émission la plus inconfortable à la télévision n’est pas pour tout le monde. Mis à part la pure comédie des interactions entre les personnages de la série, la simplicité des intrigues est vraiment la beauté. En tant que spectateur, vous êtes moins préoccupé par les intrigues que par le voyage que Larry David, Jeff Garlin, JB Smoove, Susie Essman et le reste de la distribution vous emmènent de A à Z. C’est absolument l’un des les émissions les plus drôles de tous les temps à la télévision et n’ont presque jamais de blague qui ne colle pas à leur atterrissage.

Il fait toujours beau à Philadelphie (FX) : Complètement irréaliste, absurde et loufoque, ce spectacle fonctionne à tellement de niveaux. Un groupe d’amis qui, pour l’essentiel, n’a jamais mûri, se retrouve dans des dérives incessantes et dans une situation hilarante après l’autre. Bien sûr, il y a quelques coupes profondes de Philly, mais cette comédie s’adresse à tous ceux qui aiment les émissions amusantes. Cela peut être grossier et impétueux, mais tout fonctionne si bien.

Veep (HBO) : Un mastodonte d’une comédie, Veep est incroyablement drôle du début à la fin de chaque… seul… épisode. Si vous aimez les zingers impétueux, directs et incessants, vous adorerez ce spectacle. Je ne saurais trop insister sur ce point, vous obtiendrez de nombreux moments de « rire à haute voix » de ce spectacle. Julia Louis-Dreyfus, Anna Chlumsky, Tony Hale, Reid Scott, Matt Walsh, Sam Richardson, Gary Cole, Kevin Dunn et une foule d’autres se combinent pour l’or comique, mais la vraie star est le personnage de Timothy Simons, Jonah, qui est l’un des les personnages les plus délirants jamais sortis du petit écran.

Ennuyé à mort (HBO) : L’un des joyaux cachés du portefeuille de HBO, Bored to Death était une émission de courte durée, absurde mais extrêmement drôle qui ne pouvait en quelque sorte pas soutenir un large public, malgré son écriture intelligente et ses personnages originaux. Avec Jason Schwartzman, Ted Danson et Zachary Galifianakis, ce spectacle est criminellement sous-estimé.

Développement arrêté (Renard) : Je vais vous mettre en garde, je ne peux soutenir activement que les saisons un à trois – qui étaient de l’or comique. Comme tant d’émissions sur cette liste, le premier d’Arrested Development a été écourté par des dirigeants de réseau idiots, mais ses trois premières saisons ont été tout simplement brillantes. Le spectacle a depuis été relancé par Netflix, mais il n’a pas réussi à retrouver la magie qu’il avait autrefois.

LUEUR (Netflix) : Si vous êtes assez vieux pour vous souvenir des « vraies » Gorgeous Ladies of Wrestling originales, vous saurez que le spectacle était campy, artificiel et totalement des années 80. Cette fictionnalisation de l’ancienne promotion de wrasslin ‘est vaguement basée sur un événement réel, mais est extrêmement amusante et divertissante. Comme la plupart des décisions de Netflix, cependant, la société de streaming a abandonné la série trop tôt sans ménagement. Il ne restait pas grand-chose de cette histoire à raconter, mais ce qui a été raconté était très amusant et divertissant. Avec Alison Brie, Betty Gilpin, Marc Maron et bien d’autres, ce fut un divertissement de qualité.

Bavarian Podcast Works: Podcast d’échauffement du week-end Saison 1, Épisode 30

Le Bayern Munich était peut-être en pause, mais il y avait beaucoup de choses à dire alors que l’équipe a clôturé un Hinrunde extrêmement fort.

Pendant la pré-saison, certains sceptiques ne savaient pas si Julian Nagelsmann était la bonne personne pour le poste en Bavière, mais que vous l’aimiez ou non, vous ne pouvez pas contester les résultats nets.

Le Bayern Munich est un mastodonte.

Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un bref merci à la communauté BFW pour tout le soutien continu. Déplorant de ne pas avoir pu rejoindre Tom Adams pour un show à deux. Un moment étonnant en reconnaissant que j’étais en fait seul et que j’avais une maison vide (j’ai donc bu des bières et fait un podcast). Un regard sur l’entraînement, la défense, le milieu de terrain et l’attaque pendant le Hinrunde. Mises à jour sur Sergino Dest, Niklas Süle, Marc Roca et Corentin Tolisso.

Chansons de la semaine :

Comme c’est devenu un peu la tradition, voici quelques chansons de vacances à apprécier :

« Christmas All Over Again » de Tom Petty et les Heartbreakers

« Noël à Hollis » par Run-DMC

« La chanson de Hanoukka » d’Adam Sandler

« Père Noël » de The Kinks

« Noël dernier » de Wham

« 2000 Miles » par The Pretenders

« Noël blanc » de The Drifters

« Je ne serai pas à la maison pour Noël » par Blink-182

Qu’il neige ! Qu’il neige ! Qu’il neige ! par Dean Martin

Le temps de Noël est arrivé par Vince Guaraldi Trio

Enregistrements de prédiction

Voilà où nous en sommes et ce n’est pas bon !

Dernier record de la journée de match de Bundesliga : 3-6

Bilan général de la Bundesliga : 80-72

Fiche DFB-Pokal : 1-1

Record DFL-Supercoupe : 1-0

Ligue des champions enregistrement: 6-0

Bilan global : 88-73

Enregistrement du pronostiqueur invité : 0-1 (Lâches)