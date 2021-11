Échauffement du week-end : Retour du roi – Le Bayern Munich pourrait-il ramener Kingsley Coman ? Je le renvoie à Deep Purple ; pronostics Bundesliga; et plus!

Si nous savons quelque chose sur le front office du Bayern Munich, c’est que les patrons aiment collectivement les ailiers de l’équipe.

Leroy Sané ? Serge Gnabry ? Kingsley Coman ? Tous les joueurs bien-aimés au front office et tous les joueurs avec qui le club aimerait continuer à travailler.

Sane est scellé jusqu’en 2025 et Gnabry est actuellement en pourparlers pour prolonger son contrat, mais l’avenir de Coman est au mieux nuageux. Alors que le club souhaite conserver le Français, les exigences salariales de Coman ont été un obstacle majeur à sa réalisation.

Selon qui et ce que vous croyez, les exigences salariales de Coman se situent entre 18 et 20 millions d’euros par an. D’autres rapports ont indiqué qu’il était prêt à atteindre la stratosphère « de 15 millions d’euros à 16 millions d’euros par an », mais cela semble au mieux incertain compte tenu de l’optimisme du camp de Coman à propos de l’argent.

Pour Coman, cependant, il reste à voir s’il veut réellement y aller. Du point de vue d’un étranger total, il a toujours eu l’air heureux au Bayern Munich, mais combien vaut ce bonheur pour lui ? Le FC Barcelone, le Chelsea FC, Liverpool, Manchester United, le Paris Saint-Germain et Manchester City ne sont que quelques-uns des clubs qui ont récemment été liés à Coman. Le joueur de 25 ans ne manquera assurément pas de prétendants.

Coman, cependant, devra évaluer ce qui est le mieux pour lui-même. Sa représentation, qui comprend certains membres de la famille, a parfois rendu le processus avec le Bayern Munich combatif, mais dans de nombreux cas de négociations comme celle-ci, les véritables désirs du joueur sont mis en veilleuse au profit d’agents ou de membres de la famille essayant d’encaisser. dehors.

En fin de compte, cependant, Coman devra éventuellement mettre son stylo sur papier et décider de la prochaine étape – et de la meilleure – pour lui-même. Le point positif pour le Bayern Munich est que le club devrait savoir d’ici le mercato estival ce qui se passera.

Déjà avec des actifs précieux comme Corentin Tolisso et Niklas Süle comme transferts gratuits potentiels, les Bavarois ne peuvent pas se permettre de risquer de laisser Coman partir gratuitement également.

Le temps presse pourtant. Si Coman ne régnait pas sur ses exigences – ou si le Bayern Munich ne soutenait pas son offre – un éloignement de la Bavière semble probable pour Coman.

L’épreuve de Haaland doit être frustrante pour les fans de Dortmund

Ce doit être un sentiment étrange d’être un fan du Borussia Dortmund ces jours-ci. Le club a une grande liste avec un bon mélange de vétérans et de jeunes joueurs. Parmi cette liste figurent des phénomènes tels que Erling Haaland et Jude Bellingham – et de nombreuses raisons d’être excité.

Haaland, cependant, a été l’éléphant dans la pièce. Actuellement blessé, Haaland est probablement le joueur le plus convoité de la planète. Grand, fort, rapide, habile et avec un nez pour le but, Haaland est aussi proche d’un « New Age Robert Lewandowski » qu’il y a.

Pourtant, la dernière année pour les fans a été consacrée à écouter où Haaland pourrait aller, plutôt que ce qu’il pourrait faire ensuite sur le terrain. Après des mois d’histoires et de rumeurs sur l’endroit où cela pourrait aboutir, des comptes rendus récents ont exprimé la confiance des dirigeants de Dortmund quant à la rétention du joueur et même quelques mots aimables du père de Haaland, Alf-Inge, indiquant que le BVB est un endroit idéal pour le Norvégien. .

Cependant, il ne peut pas être facile de voir tout ce potentiel assis là et de savoir qu’il pourrait s’envoler. Certes, cela arrive à tous les clubs à un moment ou à un autre, mais la situation de Haaland semble plus frustrante que la plupart juste compte tenu de son niveau global de talent.

Note de divertissement rapide

Il n’y a peut-être pas d’émission plus fluide que Curb Your Enthusiasm. Peu importe le temps qu’ils prennent entre les saisons, Curb reste inconfortablement maladroit et formidable.

Nous ne sommes qu’à deux épisodes de la nouvelle saison et elle a été à la hauteur du battage médiatique jusqu’à présent. L’interaction entre Larry et Jeff, Larry et Leon, Larry et Susie… en gros Larry et quiconque est tout simplement classique.

Ce type de tension permanente ne peut pas être égalé à l’écran.

Chanson de la semaine : « Perfect Strangers » de Deep Purple

Je suis revenu au début et au milieu des années 80 pour une chanson qui capturait plus les vibrations de la fin des années 70 que les années 80, mais c’est quand même génial. Sorti sur l’album « Perfect Strangers » en 1984, ce morceau du même nom, frappe fort au début et maintient un ton lourd tout au long.

Sans aucun doute, beaucoup de stoners ouvrent les portes arrière des camionnettes et sont sortis à travers un nuage de fumée en écoutant cela alors qu’ils s’accrochaient au genre alors que la nu-wave, le heavy metal et les bandeaux faisaient leur apparition.

C’est le genre de chanson qui ne serait pratiquement jamais diffusée aujourd’hui – et bon sang, le son était même un peu trop tard pour sa sortie – mais ça marche toujours. Prendre plaisir:

ICYMI : Podcast d’échauffement du week-end — Saison 1, Épisode 24

Nous y sommes… voici le bip que nous sommes ! C’est le podcast d’échauffement du week-end qui vient de sortir d’une grosse semaine pour le Bayern Munich. Après quelques grosses victoires et juste avant une nouvelle pause internationale, les Bavarois semblent revenir à la normale. Voici ce que nous avons en attente :

Un rapide coup d’œil sur les succès remportés la semaine dernière dans l’élimination de l’Union Berlin et de Benfica. Un peu de frustration sur le manque de rotation dans certains spots clés de Julian Nagelsmann. Pourquoi Marcel Sabitzer devrait jouer plus, même s’il n’a pas été génial. Idem pour Jamal Musiala, qui devrait également avoir plus de temps de jeu. Les dernières nouvelles sur la situation du contrat de Niklas Süle et les rumeurs d’intérêt de Newcastle United.

Prédictions

Le Bayern Munich a fait belle figure lors de ses deux derniers matchs. Bien sûr, il y a place à amélioration sur la ligne de fond, mais les Bavarois ressemblent à une force offensive. Pour autant que Christian Streich puisse aider son équipe à donner des problèmes à n’importe qui (et ce match ne sera pas facile), le Bayern Munich grouille absolument en ce moment en attaque et semble trop difficile à arrêter pour le moment. Je pense que le Bayern Munich concèdera un but parce que Fribourg semble juste pouvoir donner au moins quelques problèmes à tout le monde cette saison, mais Die Roten retirera les trois points.

Prédiction: Bayern Munich 3-1 SC Fribourg

Les autres pronostics de la Bundesliga incluent :

Mayence 05 1-2 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 1-3 Hoffenheim VfB Stuttgart 1-1 Arminia Bielefeld Wolfsburg 3-2 FC Augsbourg RB Leipzig 2-2 Borussia Dortmund Hertha Berlin 1-3 Bayer Leverkusen FC Köln 1-2 Union Berlin SpVgg Greuther Fürth 1-3 Eintracht Francfort

Enregistrements de prédiction

Dernier record de la journée de match de Bundesliga : 7-2

Bilan général de la Bundesliga : 45-36

Fiche DFB-Pokal : 1-1

Record DFL-Supercoupe : 1-0

Ligue des champions enregistrer: 4-0

Bilan global : 51-37

Enregistrement du pronostiqueur invité : 0-1 (Lâches)