Échauffement du week-end : une dernière appréciation de Hansi Flick ; Quelques récompenses du Bayern Munich ; La prédiction finale correspond; et plus!

Eh bien, c’est ça. Arrêtez-le, rentrons à la maison… la saison du Bayern Munich est terminée.

Dans la foulée d’une couronne en Ligue des champions, l’effort de suivi du Bayern Munich n’a pas été aussi fructueux que la saison 2019/2020, mais néanmoins une course palpitante.

Une fois de plus, les blessures – et un peu d’agitation en dehors du terrain – ont légèrement entamé la saison des Bavarois, mais le groupe a tout de même décroché son 9e Meisterschale consécutif.

Avant d’en venir aux lauréats officiels du prix Weekend Warm-up de la saison, prenons une seconde pour apprécier Hansi Flick avant qu’il ne prenne officiellement son nouveau poste de manager de l’équipe nationale allemande.

Flick – de l’avis de tous – était exactement la personne dont le Bayern Munich avait besoin lorsque le club a décidé de se séparer de Niko Kovac et il l’a prouvé à plusieurs reprises. Bien sûr, il préférait un style plus risqué que beaucoup l’auraient souhaité, mais c’est ce style qui a valu au club un sextuple.

De plus, Flick était le maître de l’établissement de relations (et par la suite de la confiance) avec ses joueurs, tout en maintenant toujours une ligne de communication ouverte. L’atmosphère familiale que Flick a instillée a créé un environnement dans lequel les joueurs pouvaient être ouverts lorsqu’ils avaient besoin d’aide et fournissaient également un soutien suffisant.

Plus que la plupart des équipes, le Bayern Munich a fonctionné en tant que collectif sous Flick et son impact sur ses joueurs ne peut être sous-estimé.

Nous avons beaucoup apprécié Flick dans cet espace, mais il le mérite. L’homme est un formidable manager de football et un gestionnaire de personnel encore meilleur.

Espérons qu’il ait le même impact avec l’Allemagne.

Sans plus tarder…

Ce ne sont pas les BFW Postseason Awards officiels, mais juste quelques faits saillants rapides (et évidents):

Meilleur attaquant – Robert Lewandowski: La performance record de Lewandowski a fait de lui une évidence ici. Il est dommage de penser qu’un match international malheureux – et inutile – contre Andorre a probablement coûté aux Bavarois une autre course sérieuse à une couronne de Ligue des champions, mais Lewandowski a été formidable dans tous les aspects du jeu.

Meilleur milieu de terrain – Joshua Kimmich : Alors que le monde continue d’apprendre ce que les fans du Bayern Munich savent déjà, Kimmich continue de se battre.

Meilleur défenseur/gardien de but — Manuel Neuer : C’était la catégorie la plus difficile, mais au final Boateng était le plus constant des défenseurs du Bayern Munich et Neuer a été victime d’une incohérence généralisée… alors nous sommes allés avec Neuer. Niklas Süle et Benjamin Pavard ont chacun commencé lentement à se remettre de blessures, mais ont repris les choses, tandis que David Alaba semblait avoir sa situation de contrat en tête pendant toute la première moitié de la saison. Lucas Hernandez était surtout bon lorsqu’il a été appelé, mais n’a tout simplement pas été suffisamment sélectionné et Alphonso Davies était parfois des montagnes russes. Pour tout cela, Boateng était le meilleur joueur de champ, mais nous avons choisi Neuer même s’il a marqué plus de buts que jamais.

Échauffement du week-end : le podcast

Au cas où vous l’auriez manqué, nous avons lancé un nouveau podcast Weekend Warm-up pour l’intersaison. La chronique hebdomadaire reviendra pour la DFL-Supercup, mais si vous souhaitez suivre toutes les dernières nouvelles et événements du Bayern Munich pour la semaine au cours des prochains mois, vous pouvez tout consulter sur le podcast :

Chanson de la semaine : « Feel Alright Tonight » de Steve Earl

Si vous êtes un grand fan de The Wire, vous vous en souviendrez du montage traditionnel de «fin de saison» de la saison deux de la série. La saison deux – qui est criminellement sous-estimée dans la série – s’est concentrée sur la façon dont les drogues pénètrent à Baltimore, où elles vont et qui a été affecté/corrompu par le trafic de drogue :

Si vous voulez un rappel de la façon dont la chanson a été utilisée dans l’émission, c’est ici :

Quoi qu’il en soit, si vous êtes un Bayern Munich, vous devriez vous sentir bien pour la saison. Un autre titre de Bundesliga n’est pas à se moquer.

Records de prédiction finale

Ce n’était pas joli – et ce n’était certainement pas toujours bon – mais nous avons réussi à sortir de la saison avec un record gagnant.

Bilan final de la journée de match de Bundesliga : 4-5

Enregistrement final : 167-154*

Record des prédicteurs invités : 23-4*

Merci d’avoir lu cette saison !

(*comprend la DFL-Supercup, la DFB-Pokal, la Coupe du monde des clubs et la Ligue des champions)