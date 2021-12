L’idée que le Bayern Munich pourrait prendre du recul après avoir perdu David Alaba, Jerome Boateng et Hansi Flick s’est avérée fausse.

Bien sûr, le Bayern Munich n’est pas parfait (pas de loin), mais les Bavarois font toujours partie de la poignée de clubs capables de remporter un titre en Ligue des champions.

Julian Nagelsmann s’est bien comporté en remplaçant Flick. En effet, il y a quelques problèmes avec son système. Sa stratégie offensive étouffe parfois la vie de ses deux meilleurs joueurs (Robert Lewandowski et Thomas Müller) en surchargeant la boîte. Sa formation hybride peut également laisser son équipe déséquilibrée, vulnérable défensivement et en sous-effectif lorsqu’il s’agit de contre-attaques, mais l’ancien entraîneur du RB Leipzig a trouvé un moyen de faire en sorte que tout fonctionne pour la plupart.

Les défauts tactiques perçus de Nagelsmann, cependant, sont contrebalancés par le travail qu’il a effectué avec son personnel :

Dans sa deuxième année après la chirurgie du LCA, Niklas Süle ressemble à l’un des défenseurs centraux les plus complets de la planète. Jamal Musiala est en train de devenir le couteau suisse d’un joueur, qui peut être déployé à de nombreux postes. Kingsley Coman semble devenir le joueur complet que les fans attendent de voir depuis des années. Leroy Sane – un autre joueur de sa deuxième saison après une opération du LCA – a explosé en réalisant le potentiel qui a toujours été là dans son jeu.

Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont Nagelsmann a repris là où Flick s’était arrêté en tirant le meilleur de ses joueurs en établissant une communication ouverte et en établissant des relations. Nagelsmann a également balayé la Ligue des champions et n’a vraiment eu qu’une seule déception majeure: la débâcle DFB-Pokal contre le Borussia Mönchengladbach. Il convient de noter, cependant, que Nagelsmann était sorti avec COVID-19 pendant ce gâchis (pas qu’il aurait pu beaucoup aider).

Si vous voulez lancer une critique non tactique à Nagelsmann, c’est qu’il semble réticent à tourner – quelque chose qui sera essentiel s’il veut garder cette équipe en bonne santé et fraîche pour la course d’étirement. Nagelsmann ne peut pas avoir peur de retenir occasionnellement des joueurs comme Joshua Kimmich.

Dans l’ensemble, Nagelsmann a été un succès (jusqu’à présent). Nous savons tous, cependant, que le patron ne sera finalement pas jugé sur sa performance à Hinrunde. Au lieu de cela, la saison complète déterminera combien de fans voient Nagelsmann et comment toutes ses innovations tactiques ont fonctionné.

Une chose est sûre, cependant, le joueur de 34 ans prend un assez bon départ et a au moins donné aux fans l’espoir que cette équipe a une chance d’atteindre deux de ses trois buts restants pour cette saison.

Chanson de la semaine : « Cannonball » par The Breeders

J’ai été sur un coup de pied des années 90 ces derniers temps (pouvez-vous le dire?)

Sorti en août 1993 (lorsque j’ai eu 17 ans…AAAAAAAAAAAAAH!) sur l’album « Splash » du groupe, « Cannonball » a une ouverture unique et accrocheuse avant de frapper fort avec le son rock. « Cannonball » était encore un autre morceau qui capturait l’ambiance rock alternatif des années 90.

Profitez-en!

ICYMI : le podcast d’échauffement du week-end

Salut tout le monde! Nous sommes de retour pour un autre podcast d’échauffement du week-end ! Il s’agit de la dernière édition avant la pause de l’équipe, mais rassurez-vous, nous continuerons à avancer péniblement pour vous apporter notre marque de folie BFW même pendant que le Bayern Munich est au maximum et se détend.

En raison de la semaine Uber-condensée, j’ai combiné l’émission d’avant-première de Wolfsburg dans le podcast d’échauffement du week-end. Je crois que c’est ce qu’on pourrait appeler « Plus de Chuck pour votre argent ! »

Quoi qu’il en soit, voici ce que nous avons sur le robinet:

Un aperçu rapide du Bayern Munich contre Wolfsburg. Retour sur le fiasco du tirage au sort de la Ligue des champions. Un examen des plans A, B et C du Bayern Munich pour l’été. Quelques réflexions sur les raisons pour lesquelles le Bayern Munich doit vraiment mettre le timing au bord du chemin et s’en prendre à Erling Haaland.

Prédictions

Le Bayern Munich devrait chercher à sauter sur une équipe de Wolfsburg en difficulté et en difficulté, qui a du talent, mais qui s’effondre de l’intérieur. Même avec une équipe épuisée, Julian Nagelsmann devrait être capable d’amadouer suffisamment ses garçons pour gérer les Wolves.

Wolfsburg, cependant, n’est pas sans armes capables. Wout Weghorst fait partie des meilleurs attaquants de la Bundesliga et avec Ridle Baku, Maximilian Arnold, Maxence Lacroix et une foule d’autres joueurs capables, l’équipe de Florian Kohfeldt n’est absolument pas dépourvue de talent, mais il n’y aura peut-être pas d’autre équipe dans la ligue plus besoin d’un redémarrage pendant les vacances d’hiver. Avec quatre défaites et un match nul lors de leurs cinq derniers matchs, la chance des Wolves ne s’améliorera probablement pas aujourd’hui.

Prédiction: Bayern Munich 3-0 Wolfsbourg

Les autres pronostics de la Bundesliga incluent :

VfL Bochum 1-2 Union Berlin Eintracht Francfort 2-2 Mayence 05 SpVgg Greuther Fürth 1-2 FC Augsburg Hoffenheim 2-2 Borussia Mönchengladbach RB Leipzig 3-1 Arminia Bielefeld Hertha Berlin 1-4 Borussia Dortmund SC Fribourg 2-2 Bayer Leverkusen FC Cologne 1-1 VfB Stuttgart

Enregistrements de prédiction

Toujours pas bon.

Voici où nous en sommes :

Dernier record de la journée de match de Bundesliga : 4-5

Bilan général de la Bundesliga : 77-67

Fiche DFB-Pokal : 1-1

Record DFL-Supercoupe : 1-0

Ligue des champions enregistrement: 6-0

Bilan global : 85-68

Enregistrement du pronostiqueur invité : 0-1 (Lâches)