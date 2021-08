Échauffement en milieu de semaine : ce n’est pas un bon début pour le Bayern Munich ; Prédictions DFL-Supercup ; Est-ce qu’on voit encore le ballon Nagelsmann ?; Un classique AC/DC s’adapte au football moderne ; et plus!

Pour ceux qui espéraient que Julian Nagelsmann prendrait un bon départ au Bayern Munich ; vous avez probablement été déçu.

Le match nul de vendredi face à une équipe très disputée du Borussia Mönchengladbach laissait beaucoup à désirer. Certains des problèmes que nous avons vus contre Die Fohlen sont familiers, tandis que d’autres pourraient être le résultat d’un entraîneur qui n’utilise pas vraiment la formation avec laquelle il est le plus à l’aise.

Que cela soit vrai ou non, voici quelques réflexions sur la façon dont le Bayern Munich peut s’améliorer immédiatement avant la DFL-Supercup :

Commencer Jamal Musiala à l’aile : Écoutez, cela fait des mois maintenant que nous n’avons pas vu Leroy Sane, Serge Gnabry ou Kingsley Coman enchaîner une série de bonnes performances… des mois. La propension du trio à disparaître commence à devenir inquiétante. Cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas de très bons joueurs – ils le sont – mais il semble juste que le trio n’ait pas été en mesure de vraiment faire avancer les choses depuis LONGTEMPS. Musiala apporte la capacité de dribble, la créativité et la vitesse sur le terrain à un moment où cela est nécessaire de manière cohérente. Au minimum, si Nagelsmann est réticent à démarrer Musiala, il devrait au moins ramener Coman dans le XI.

Mettez un peu les rênes à Alphonso Davies : Il semble bien que Davies soit coupable de lire parfois ses propres coupures de presse. Le Canadien est une présence dynamique à l’arrière gauche, mais son empressement à faire remonter le ballon a souvent laissé ses coéquipiers défensifs dans de mauvais endroits depuis la saison dernière. La décision de Davies d’essayer de dribbler à travers deux défenseurs a immédiatement fait bondir Gladbach pour son seul but. Jamais un excellent défenseur de position, Davies s’est appuyé sur la vitesse de récupération pour réaliser certains de ses jeux dont on a le plus parlé au fil des ans. Les équipes se sont ajustées et attendent juste qu’il avance, juste avant de se glisser derrière et de déclencher des contre-attaques dommageables.

Vous pourriez également affirmer que – parfois – Davies pousse dans des zones où les ailiers pourraient normalement être en mesure d’exploiter l’espace, ce qui crée une sorte d’embouteillage. Quoi qu’il en soit, un peu plus de conscience défensive pourrait être nécessaire contre la dangereuse attaque de Dortmund.

Donner à Dayot Upamecano moins de responsabilités : Compte tenu des blessures sur la ligne de fond, Upamecano est un joueur titulaire, mais il a des problèmes avec des joueurs forts et physiques. Bien sûr, Upamecano a beaucoup de potentiel, mais il n’est peut-être pas totalement prêt pour les heures de grande écoute sous les lumières vives de Munich. Pour moi, Niklas Süle était meilleur contre Gladbach et serait le duo de défenseur central de départ avec Lucas Hernandez si le Français blessé était en bonne santé. De plus, si le Bayern Munich ne peut pas faire confiance à Süle pour être le chien de tête de la ligne de fond, il sait peut-être déjà s’il doit prolonger son contrat ou vendre. Je crois en Süle et je pense qu’il peut être à la hauteur.

Quoi qu’il en soit, Upamecano est prêt à jouer au Bayern Munich, mais il faudra peut-être au moins un peu de temps avant qu’il ne soit prêt à jouer au Bayern Munich. Le défenseur a besoin d’un peu plus d’assaisonnement et peut-être d’un peu moins de stress pour s’acclimater à la Bavière. Comme nous l’avons découvert la saison dernière avec Sane, la première saison après un déménagement au Bayern Munich peut être risquée.

Bien que ces trois éléments ne garantissent peut-être pas une victoire contre Dortmund, ils devraient aider l’équipe à fonctionner de manière un peu plus fluide.

Est-ce qu’on voit vraiment le ballon Nagelsmann ?

C’est une intuition étrange, mais je n’ai pas l’impression que nous voyons vraiment le système et le style de jeu que Julian Nagelsmann veut diriger pour l’instant.

Alors que le nouvel entraîneur a parlé de flexibilité et de maintien de la capacité de changer de formation, il utilise toujours un semblant de 4-2-3-1 du Bayern Munich. Même si les lunkheads comme moi pensent que c’est le meilleur système pour cette équipe, une partie de ce qui se passe ressemble un peu à la saison deux sous Niko Kovac, où le skipper de l’AS Monaco a dû gérer un système dans lequel il n’était pas entièrement investi. .

Nous pourrons certainement voir comment cela se passe et je ne m’attendrais pas à voir Nagelsmann changer quoi que ce soit de si tôt, mais s’il a l’impression qu’il devra éventuellement être autorisé à exécuter le système/la formation qu’il souhaite ou son l’efficacité en tant que gestionnaire pourrait être entravée.

Prédictions

Alors que le premier match de Bundesliga ne s’est pas déroulé comme prévu pour le Bayern Munich, le Borussia Dortmund a réalisé une fantastique performance offensive contre l’Eintracht Frankfurt.

La défense du BVB semblait extrêmement suspecte, mais l’offensive du Borussia Dortmund semblait extrêmement bonne. Pourtant, le BVB devra montrer qu’il peut éliminer une équipe motivée du Bayern Munich avant que nous puissions avoir trop confiance en eux.

Le Bayern Munich va avoir le contrôle du jeu avec sa possession, ce qu’il n’a pas pu faire grand-chose depuis la fin de la saison dernière. Les Bavarois sont devenus plus agressifs et jouent un style amusant qui peut parfois laisser la ligne de fond exposée. Contre Erling Haaland, Marco Reus et compagnie, cela pourrait s’avérer être une énorme erreur.

Je ne dis pas que le Bayern Munich devra jouer de manière conservatrice pour gagner le match, mais ils devront être plus intelligents pour savoir quand prendre des risques et comment ils sont positionnés.

Je pense que le Bayern Munich repoussera cette charge de Dortmund en profitant d’une ligne de fond incohérente, mais l’écart entre les deux équipes se réduit rapidement.

Prédiction: Borussia Dortmund 2-3 Bayern Munich

Passons maintenant à nos pronostiqueurs invités :

Fergus : Dortmund, nous sommes à leur meilleur dans leur premier match de Bundesliga, avec des passages fluides, des contre-attaques dynamiques et un contrôle total sur les procédures. En fin de compte, je pense qu’ils se révéleront trop forts pour une équipe du Bayern qui a connu des problèmes de jeunesse sous Nagelsmann. De plus, Haaland s’avérera tout simplement trop fort pour un duo de défenseur central du Bayern inexpérimenté. Prédiction: Borussia Dortmund 3-1 Bayern Munich.

