Je sais que cela peut être difficile à croire, mais je viens de Philadelphie et je ne hue pas, je ne siffle pas non plus pour exprimer mes frustrations envers une équipe ou un joueur. Tout cela signifie que Leroy Sane du Bayern Munich souhaiterait peut-être que je sois dans les tribunes dimanche contre le FC Köln.

C’est un choix personnel, mais plus que tout, je ne suis pas assez motivé pour me moquer d’un athlète pour être honnête. Je n’ai pas peur de critiquer ou de questionner un joueur, une équipe ou un entraîneur, je ne participe pas à le faire vocalement dans un stade.

À la suite de “Whistle-gate”, où un segment de fans du Bayern Munich a fait savoir à Sane qu’ils n’étaient pas satisfaits de sa performance en lui sifflant, j’ai pensé qu’il était approprié que j’intervienne sur la question étant donné que je vis dans la région connue pour avoir bombardé le Père Noël de boules de neige (c’est une farce d’ailleurs… l’arrière-plan de ce qui s’est réellement passé n’est pas proche de la légende du chahut et du chaos), avoir jeté des batteries à JD Drew et avoir généralement une réputation parfois justifiée de mauvais fan comportement.

Je dirais cela à propos de Philadelphie, cependant… nous n’avons pas plus d’idiots par habitant que d’autres villes, les médias ne font que diffuser plus d’histoires sur Philly. Allez sur Twitter après n’importe quel match de la NFL dans n’importe quelle ville et il y a toujours des vidéos sur les réseaux sociaux de combats de dopes ou d’autres absurdités en cours.

Leroy Sane a des fans très frustrés et bien que certaines personnes au sein du club ne l’aiment pas, les fans ont le droit d’exprimer leur mécontentement. Photo de Tom Weller/DeFodi Images via .

Dans ce cas – étant donné mon expérience dans une ville connue pour sa… eh bien, sa passion – je pense que j’ai l’expertise requise pour commenter car tout le monde, de Julian Nagelsmann à Thomas Müller à Karl-Heinz Rummenigge à Steffen Baumgart est venu à la défense de Sane.

Le verdict : les fans ont le droit absolu d’exprimer leur mécontentement.

Est-ce que je le fais ? Non, mais les clients payants peuvent soutenir ou évacuer les joueurs sur le terrain comme bon leur semble – tant qu’ils restent dans le domaine du bon goût et ne dépassent pas les limites personnelles.

Huer? D’accord.

Sifflet? D’accord.

Railler? Sûr.

Attaques personnelles ? Non.

Références aux membres de la famille? Sûrement pas.

Se faire du physique ou lancer des trucs comme ces crétins à Nice ? Absolument pas.

Le sport est bizarre en général. Pour être amusant et utile dans l’arène, vous avez besoin de gens qui aiment le sport pour payer pour regarder beaucoup de gens riches jouer. En réalité, c’est absurde… mais on adore ça et on ne s’en lasse généralement pas.

Bien que les huées ou les moqueries soient acceptables dans mon esprit, j’admets que parfois ce genre de critique n’obtient parfois pas aux fans le résultat qu’ils attendent d’un joueur. La plupart du temps, les gens adoptent ce comportement pour exprimer leur frustration face à la performance d’un joueur ou d’une équipe… mais parfois, cela rend simplement un joueur rancunier ou pire encore, il se met encore plus dans la tête.

Pourtant, si vous voulez exprimer votre mécontentement, c’est votre droit, que cela plaise ou non aux athlètes.

Quant à moi, je ne sais pas pourquoi je ne « hue pas ». Mes parents n’ont jamais aimé ça et quand ils m’ont emmené à des matchs en tant que jeune whippersnapper, j’ai peut-être appris de la façon dont ils regardaient n’importe quel sport dans le stade. Quand je suis dans une arène, peu importe le sport, le jeu a toute mon attention. En fin de compte, huer ou railler n’est tout simplement pas pour moi.

Je déteste aussi “The Wave”, mais c’est une histoire pour une autre fois.

Ai-je eu un mauvais comportement de fan, non… mais j’ai fait ces choses stupides (mais inoffensives) une fois :

Je suis allé au nouveau stade de baseball (enfin, quand le stade était nouveau de toute façon) à Washington DC pour assister à un match et après beaucoup de bières – et dans une section où il n’y avait vraiment que moi et quelques amis – j’ai crié “Wilson” à un voltigeur, dont le nom était “Wilson”. Seulement je l’ai crié comme si j’étais Tom Hanks dans Castaway. Tellement stupide. Haha. Le joueur s’est retourné et a esquissé un sourire parce que c’était tellement absurde. Lors des matchs des Eagles de Philadelphie pendant plusieurs années, il y avait cet outil qui courait de section en section dans un « chapeau de tasse » qui essayait d’amener chaque section à applaudir les Eagles. Il était agaçant comme l’enfer et s’appelait même “Mug Man” – ce qui est, mec, pathétique d’auto-gloser un tel surnom. La section dans laquelle j’étais détestait “Mug Man”, alors une semaine, nous avons commencé un chant “You suck Mug Man” pour le noyer une semaine. Sans se laisser décourager, il est simplement passé à la section suivante. Ironiquement, “Mug Man” a été impliqué dans le tristement célèbre brouhaha avec la famille de Clinton Portis lors d’un match.

Je sais… je suis un MAUVAIS GARÇON !

Quoi qu’il en soit, je ne vais pas aux jeux pour crier après les gens (à moins que vous ne soyez Mug Man, alors c’est parti !), mais si vous voulez « huer », allez-y. C’est ton droit. Gardez-le simplement propre.

Obtenez Sabitzer fait

Les rumeurs de va-et-vient de la semaine dernière concernant les rumeurs de Marcel Sabitzer ont été folles. Soit vous pensez que c’est sur le point d’être terminé, les pourparlers progressent lentement, soit tout cela a été exagéré.

Quoi qu’il en soit, le Bayern Munich doit conclure cet accord.

Chanson du milieu de semaine : « Crier au diable » de Mötley Crüe

J’avais besoin d’une bonne musique des années 80 pour me lancer ce matin, alors pourquoi ne pas commencer par “Shout at Devil” de Mötley Crüe :

ICYMI: Bavarian Podcast Works — Spectacle phare (Bavarian Football Works)

Le manager du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, pourrait bien jouer avec tout le monde lorsqu’il demandera au club de libérer ses formations en 4-2-3-1.

Lors de la victoire de son équipe contre le FC Köln, Nagelsmann a absolument changé les rôles et les responsabilités sans vraiment l’appeler comme cela était. Le nouveau patron en aura-t-il plus à la carte ? Nous couvrons cela et bien plus encore dans cet épisode de Bavarian Football Works. Voici le récapitulatif de ce que nous avons à disposition :

Les points les plus fins de la victoire du Bayern Munich sur le FC Köln, la formation et ce qui s’est bien ou mal passé pendant le match. Comment les ailes s’empilent et qui devrait commencer sur les flancs offensifs. Ce que signifierait la signature de Marcel Sabitzer et un aperçu de la façon dont il pourrait s’intégrer. Parler « Title Hamsters », dessert avant le dîner, et plus encore !

Prédiction

Le Bayern Munich ne devrait pas dormir pendant ce match, mais il devrait également faire rouler les garçons du Bremer SV. Avec un match de Bundesliga contre le Hertha Berlin qui attend samedi, il sera intéressant de voir comment l’équipe de Nagelsmann s’aligne.

Pour moi, je ne serai pas choqué si nous voyons une formation à trois (encore) et une myriade de sous-marins obtenir un temps de jeu important. En réalité, cependant, cela pourrait aussi être une excellente occasion de remettre certains joueurs en difficulté sur la bonne voie. Sane, en particulier, pourrait bénéficier de la moindre concurrence car il a besoin de reprendre confiance en lui.

Sinon, cela pourrait être une autre chance pour Nagelsmann d’utiliser des joueurs comme Jamal Musiala, Tanguy Nianzou, Corentin Tolisso, et potentiellement même Bouna Sarr ou Omar Richards.

Peu importe qui joue, cependant, le Bayern Munich devrait patiner avec un «W» facile.

Prédiction: Bremer SV 0-5 Bayern Munich

Enregistrements de prédiction

J’ai passé un bon week-end en Bundesliga. J’étais particulièrement bon pour réussir le tirage au sort dans la ligue, après avoir choisi les trois. Espérons que ce soit un signe de bonnes choses à venir.

Dernier record de la journée de match de Bundesliga : 6-3

Bilan général de la Bundesliga : 10-8

Record DFL-Supercoupe : 1-0

Bilan global : 11-8

Enregistrement du pronostiqueur invité : 0-1