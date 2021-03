Echauffement en milieu de semaine: il doit être l’heure de Thomas Müller pour le Bayern Munich; Les progrès de l’Allemagne pendant cette pause; et plus!

La nouvelle de la blessure de Robert Lewandowski a laissé de nombreux fans du Bayern Munich se sentir écrasés, dévastés, frustrés, en colère, amers ou mêlés à tous ces sentiments.

Et tu sais quoi? C’est bon.

Lewandowski est le meilleur joueur du monde (mais encore sous-estimé au niveau mondial) et est impossible à remplacer. Cela ne fait aucun doute. Aucun joueur de la liste du Bayern Munich – et probablement sur Terre – ne peut faire tout ce que le Hitman polonais apporte à la table.

C’est la dure réalité pour le Bayern Munich et tandis que Hansi Flick tente de mettre au point un plan d’affrontement avec deux excellentes équipes du RB Leipzig et du Paris Saint-Germain, le manager de 56 ans, vainqueur du sextuple, aura au moins un autre monde. joueur de classe sur lequel s’appuyer: Thomas Müller.

Il est temps pour un «Tommy Takeover» au Bayern Munich.Photo par Alexander Hassenstein / .

Oui, cela devra devenir #ThomasTime et le # MüllerHypeTrain devra commencer à faire le plein pour ce prochain voyage qui pourrait durer les quatre prochaines semaines.

Cela signifie-t-il que j’appelle Müller à prendre la 9e position et à faire sa meilleure imitation Lewandowski? Absolument pas … en fait, je ne veux pas du tout que Müller change de position. La version de Müller que je veux voir le mois prochain est un peu plus égoïste.

C’est une belle qualité que Müller soit totalement altruiste et sacrifie son propre jeu personnel pour travailler aux côtés de Lewandowski, mais le moment est venu pour le vieux Tommy de dépoussiérer ces bottes autrefois dorées et de redevenir la menace de but qu’il était. pendant des années avant de devoir jouer le deuxième violon de Lewandowski.

Si Flick entoure Müller avec une formation qui comprend Kingsley Coman et Leroy Sane sur les ailes et Serge Gnabry agissant en tant qu’attaquant, le Raumdeuter devrait être en mesure de capitaliser sur les ouvertures massives et les lacunes spatiales que la vitesse et la menace de ces trois joueurs créeront. .

Derrière Müller se trouvera le meilleur duo de milieu de terrain de tout le football avec Joshua Kimmich et Leon Goretzka. Cette configuration est faite sur mesure pour que Müller reprenne les jeux. La légende allemande n’a plus à regarder devant lui et à voir le meilleur joueur du monde … il n’a qu’à se regarder dans le miroir pour voir l’homme qui peut faire la différence entre une autre course légendaire en Ligue des champions ou un début sortie pour la saison UCL.

Si cela se produisait, les sentiments de frustration des fans se transformeraient en lamentations sur ce qui aurait pu être si cela n’avait pas été pour Andorre et ces enfants embêtants sur le terrain.

Musique hype: «Go Faster» par The Black Crowes

Alors que je cherchais quelque chose pour me motiver ce matin (en plus du café que je buvais), j’ai frappé ma liste de lecture iTunes et fouillé profondément dans les archives pour trouver ce joyau de The Black Crowes.

À l’origine sur l’album «By Your Side» sorti en 1999 (Gah! 1999!), C’est un morceau que j’ai trouvé sur le CD «Black Crowes Greatest Hits 1990-1999: A Tribute to a Work in Progress» (OUI! Un CD).

L’une des raisons pour lesquelles cela a touché une corde sensible chez moi aujourd’hui est probablement parce que l’une des théories que j’ai sur la façon dont le Bayern Munich peut survivre sans Robert Lewandowski est d’enterrer l’opposition avec le rythme de Coman, Gnabry et Sane sur la ligne de front, puis laisser le trio de Müller, Kimmich et Goretzka être les marteaux pour frapper le coup final.

Bref, assez sur mes pensées insensées, profitez de la musique:

Fin de la ligne

Le match d’aujourd’hui contre la Macédoine du Nord marquera la fin de cette trêve internationale et clôturera une série de matchs pour les éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA. Alors, qu’avons-nous appris sur l’Allemagne au cours de cette période jusqu’à présent? Nous allons jeter un coup d’oeil:

L’Allemagne a prouvé qu’elle pouvait toujours envoyer des escouades de moindre envergure avec une relative facilité. Malheureusement, il y avait au moins un doute sur cette entrée dans cette pause. Joachim Löw a trouvé une voie pour jouer sans un homme cible traditionnel à l’attaquant, mais on ne sait toujours pas si cela peut être une solution à long terme qui donne du succès dans les grands matchs. Löw a sans aucun doute au moins quelques traits de «vieille école» en ce qui concerne la gestion de son personnel, mais toutes ces tactiques intransigeantes ne fonctionnent pas avec des joueurs modernes. Ce serait bien d’avoir été une mouche sur le mur pour la conversation de Löw avec Timo Werner pour entendre exactement comment cela s’est passé. Si l’histoire est vraie selon laquelle Löw a dit à Werner qu’il avait perdu confiance en lui, alors peut-être que le manager doit réfléchir à son approche. S’il a déjà abordé la situation avec Werner et que la dernière conversation était le résultat final d’échecs répétés de Werner – alors très bien. Mais étant donné que Werner aurait été choqué par la nouvelle, la volonté de Löw de «les entraîner» à ce stade de sa carrière doit être remise en question – en particulier en ce qui concerne les jeunes joueurs. Löw semble toujours content de jouer avec le feu défensivement. Je pense que nous avons découvert que Lukas Klostermann peut être cette menace multidimensionnelle de l’arrière droit dont l’Allemagne aspire. Le problème? Certaines histoires indiquent déjà que Löw envisage de laisser tomber Joshua Kimmich à l’arrière droit dans le but de ne pas avoir à retirer Toni Kroos de la formation du milieu de terrain. Klostermann était le plus fort des quatre défenseurs allemands et bien que Matthias Ginter, Antonio Rüdiger et Emre Can n’aient pas été mauvais, je ne suis pas sûr qu’il existe des solutions à long terme à ces endroits. Même avec ces dernières victoires, il est extrêmement clair que l’Allemagne pourrait utiliser une nouvelle voix avec de nouvelles idées et une voix moins allégeante envers les joueurs de la sélection.

Succès de divertissement rapides

Voici quelques frappeurs rapides sur la scène du divertissement:

Je ne suis enthousiasmé par aucune série de HBO depuis longtemps. The Outsider de Jason Bateman était vraiment bon, la saison 3 de True Detective était également excellente, mais la fin calamiteuse de Game of Thrones a laissé un goût amer dans ma bouche et franchement pas grand-chose de HBO n’a attiré mon attention depuis. Cependant, je suis ravi de voir Mare of Easttown qui met en vedette Kate Winslet et a été filmé près de la région où je vis et de certains autres endroits dans la région où j’ai grandi. La plupart des endroits présentés sont des endroits où j’ai été dans ma vie (la charcuterie où je vais occasionnellement!). Attendez-vous à des quantités massives de séquences granuleuses dans celui-ci. Je suis très impatient de voir comment il est décrit comme l’arrondissement fictif d’Easttown.

J’apprécie ce petit coin d’Internet que nous avons ici et je ne m’aventure pas trop loin de ces sentiers battus, mais j’ai regardé le documentaire Q: Into the Storm de HBO et mec … suis-je jamais content de ne pas le faire ‘ t trop loin d’ici. Le documentaire lui-même est assez fascinant, mais le sujet est morbide / dérangeant / triste à bien des égards. Je suis seulement à travers les trois premiers épisodes, mais je vais le terminer et probablement ne jamais regarder en arrière. En parlant de documentaires, si vous êtes dans le vrai type de crime qui est devenu à la mode, consultez The Keepers sur Netflix. Cela fait maintenant quelques années, mais cela fait suite au meurtre non résolu de la religieuse Catherine Cesnik en 1969. Ce n’est pas non plus pour la feinte du cœur. J’ai eu une conversation avec un copain il y a quelques jours et nous partageons tous les deux une admiration massive pour Veep de HBO (qui était une hilarité ininterrompue pour l’intégralité de la série, mais qui s’est en quelque sorte effondrée avec une «fin pas terrible» – comme tant de spectacles faire). Quoi qu’il en soit, nous avons essayé de théoriser quels personnages étaient les meilleurs de cette série et n’avons pas pu parvenir à un accord. Voici mon top 5:

5. Mike McClintock (Matt Walsh): horrible dans son travail et négligé à tous points de vue, le personnage de McClintock de Walsh est passé de stupide à paresseux à un énorme idiot. 4. Gary Walsh (Tony Hale): Mieux connu sous le nom de Buster de Arrested Development (un autre classique), Hale jouant le «simp» ultime à Selena Meyer n’a absolument jamais vieilli. Hale a parfaitement capturé l’étrangeté qui était destinée au personnage. 3. Richard Splett (Sam Richardson): Incompétent, naïf, franchement stupide et avec un grand penchant pour l’échec, Richard Splett a fourni un moment hilarant après l’autre. 2. Selena Meyer (Julia Louis-Dreyfus): Louis-Dreyfuss n’a jamais été meilleure qu’elle ne l’était en tant que politicienne complètement fausse, prétentieuse, exigeante et vulgaire. JLD est formidable dans de nombreux domaines, mais elle est née pour jouer ce rôle. 1. Jonah Ryan (Timothy Simons): Le but de toutes les blagues, ce personnage était presque parfaitement représenté et était une émeute à chaque fois qu’il était à l’écran. Simons a distribué tellement de bons one-liners, il était presque impossible de s’empêcher de rire à chaque fois qu’il apparaissait simplement à l’écran.

Quoi qu’il en soit, pour mon argent, Veep a emballé tellement de rires par minute. Je me souviens toujours d’avoir eu deux ou trois moments de rire aux éclats dans chaque épisode. Si vous ne l’avez jamais vérifié – et que vous aimez les comédies – allez-y.

Dossiers de prédiction

Record de la dernière journée de match de Bundesliga: 5-4

Record global: 126-119 *

Enregistrement des prédicteurs invités: 23-4

(* comprend DFL-Supercup, DFB-Pokal, Coupe du monde des clubs et Ligue des champions)