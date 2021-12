Si vous avez suivi les situations contractuelles respectives de Robert Lewandowski du Bayern Munich et d’Erling Haaland du Borussia Dortmund, vous êtes peut-être déjà arrivé à la conclusion qu’ils sont au moins un peu liés.

L’accord de Lewandowski avec les Bavarois se termine en 2023, mais il cherche un dernier gros contrat avec le Bayern Munich avant de partir au coucher du soleil (bien qu’il n’ait pas exclu un transfert). Haaland, quant à lui, est probablement le joueur avec le plus gros potentiel de tout le football – et il peut être acheté cet été pour une aubaine de 75 à 80 millions d’euros grâce à un montant de rachat dans son contrat.

Selon qui et ce que vous croyez, le Bayern Munich s’intéresse soit à Lewandowski et à Haaland… mais – prétendument – pas aux deux.

Peut-être?

Peut-être?

Alors que tout le monde en rouge fait tout son possible pour dire : « Oh, non ! Nous n’avons aucun intérêt pour Haaland. Nous ne le faisons pas, nous le jurons », nous continuons à voir des histoires liant le Bayern Munich à Haaland … puis des réfutations ultérieures.

La réfutation la plus récente est venue de Sky Sports… mais le bon vieux Jan Aage Fjørtoft était là pour repousser la réfutation et nous faire savoir que oui, le Bayern Munich est intéressé par Haaland.

Qu’est-ce qui rend les connaissances d’initiés de Fjørtoft un peu plus précieuses ? Eh bien, il est norvégien (comme Haaland !) et un ami de la famille Haaland.

Si, cependant, vous avez lu mes réflexions à ce sujet à un moment donné, vous savez déjà ce que je ferais : prendre la philosophie du « pourquoi pas les deux ? »

Voici les contre-arguments que j’obtiens généralement :

« Ils ne peuvent pas coexister dans le même espace en attaque »

Cornue: Avez-vous vu l’offensive du Bayern Munich cette saison ? Julian Nagelsmann met tout le monde dans la boîte. Pourquoi ne pas avoir au moins quelqu’un qui peut finir ?

« Quelle formation pourrait convenir aux deux joueurs ? »

Cornue: Encore une fois, avez-vous vu le Bayern Munich jouer cette saison ? À toutes fins utiles, le Bayern Munich déploie un 3-4-2-1 en ce moment et une fois que Nagelsmann a l’impression d’avoir suffisamment d’influence pour rendre cela « formel », il peut vraiment creuser dans son sac d’astuces. Nagelsmann pourrait passer à un 3-4-1-2 si nécessaire ou rendre la relation entre Haaland et Lewandowski fluide avec de nombreux échanges.

Et Leroy Sané ? Serge Gnabry ? Kingsley Coman ? Jamal Musiala ?

Cornue: Nagelsmann semble être prêt à s’éloigner d’un système qui utilise de vrais ailiers. Alors que Sane a été excellent en opérant de manière plus centrale, Coman approche de la fin de son contrat et veut être payé comme Lewandowski (cela n’arrivera pas au Bayern Munich), et Gnabry, eh bien, c’est un joker. De toute façon, il est difficile de savoir ce que l’avenir réserve à Gnabry si Nagelsmann officialisait vraiment un changement de formation. Il pourrait remplir un rôle comme Sane, mais cela le place probablement sur le banc.

Quant à Musiala, il peut opérer de manière centralisée ou externe, de sorte qu’il pourrait s’intégrer n’importe où dans la formation de Nagelsmann au fur et à mesure qu’il continue de se développer.

Au final, j’ai l’impression (pour moi !) qu’Erling Haaland veut déménager au Bayern Munich. Peut-être que je me trompe et peut-être qu’il finira au FC Barcelone, au Real Madrid ou au Chelsea FC, mais quelque chose donne juste l’impression qu’il veut rester en Allemagne… uniquement pour le Rekordmeister et pas pour le Borussia Dortmund.

Des talents prodigieux comme Haaland ne viennent pas souvent – ​​de plus, ils ne veulent généralement pas avoir le Bayern Munich comme premier choix pour passer une bonne partie de leur carrière. Si le Bayern Munich peut obtenir Haaland – et il veut vraiment jouer pour les Bavarois – le club devrait acquérir le Norvégien cet été et laisser le reste du monde trouver comment arrêter cette infraction.

Le monde est à toi Marc Roca

Dire que Marc Roca attend son heure au Bayern Munich serait un euphémisme. L’Espagnol n’a pas pu percer dans l’alignement et serait devenu frustré par son manque de temps de jeu.

Maintenant, grâce à une série historique de blessures et de maladies, Roca pourrait enfin avoir sa chance de briller.

Peut-être?

Peut-être?

Joshua Kimmich (infiltration pulmonaire) et Leon Goretzka (genou) sont absents, tandis que Marcel Sabitzer (mollet), Corentin Tolisso (problème musculaire) et Jamal Musiala (main) sont tous discutables ou douteux. Musiala a au moins voyagé avec l’équipe à Stuttgart, il est donc possible qu’il joue, cependant.

Avec un transfert hivernal possible, Roca pourrait se faire beaucoup de bien avec une solide performance. Les clubs sont impatients de faire appel à des talents pour aider dans la course d’étirement et Roca pourrait attirer l’attention de quelqu’un avec une bonne performance aujourd’hui.

Chanson du milieu de la semaine : « Connection » par Elastica

Honnêtement, j’avais oublié ce morceau génial, mais je travaillais sur des moments forts avec ma fille et, d’une manière ou d’une autre, elle a le même penchant pour les années 90 que moi (peut-être que je suis une mauvaise influence? Ou peut-être qu’elle l’a entendu dans le Captain Marvel film).

Quoi qu’il en soit, les années 90 ont été géniales et ont produit un excellent alt-rock, avec « Connection » d’Elastica étant l’une de ces superbes chansons qui ont capturé le son et la sensation de cette période.

Je suis souvent poétique à propos de l’ancienne station de radio Philly 103.9 WDRE parce que c’était la porte ouverte au rock alternatif pour moi et c’était un élément essentiel de leur rotation. Sorti en octobre 1994, « Connection » a une ouverture fantastique avec le ton et la voix parfaits de la chanteuse Justine Frischmann pour la chanson prenant finalement le relais

Bien qu’il y ait eu une certaine controverse associée à « Connection », cela n’empêche pas la chanson d’être exceptionnelle. Profitez-en:

Prédictions

Le Bayern Munich n’avait pas fière allure contre Mayence 05. Étant donné que chaque milieu de terrain du campus du club se bat contre quelque chose, il semble que les choses ne seront pas plus faciles contre le VfB Stuttgart. Die Schwaben vient de remporter une grande victoire 2-0 contre une équipe de Wolfsburg en difficulté et a deux victoires et un match nul lors de leurs trois derniers matchs.

Le Bayern Munich – même avec Tom Adams et Ineednoname travaillant au centre du parc – semble prêt pour une percée offensive. Notamment, Robert Lewandowski va probablement déchirer une partie des vestiaires s’il ne marque pas. Cela signifie simplement qu’il aura au moins une attelle.

D’une manière ou d’une autre, le Bayern Munich mettra en place un effort complet.

Prédiction: VfB Stuttgart 0-4 Bayern Munich

Les autres pronostics de la Bundesliga incluent :

Arminia Bielefeld 2-1 VfL Bochum Mayence 05 2-1 Hertha Berlin Wolfsburg 1-0 FC Köln Borussia Mönchengladbach 2-1 Eintracht Frankfurt FC Augsbourg 1-3 RB Leipzig Bayer Leverkusen 3-2 Hoffenheim Borussia Dortmund 4-1 SpVgg Greuther Fürth Union Berlin 1-2 SC Fribourg

Enregistrements de prédiction

Je suis un désastre total en ce moment.

Voici où nous en sommes :

Dernier record de la journée de match de Bundesliga : 3-6

Bilan général de la Bundesliga : 64-62

Fiche DFB-Pokal : 1-1

Record DFL-Supercoupe : 1-0

Ligue des champions enregistrement: 6-0

Bilan global : 72-63

Enregistrement du pronostiqueur invité : 0-1 (Lâches)