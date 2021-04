Echauffement en milieu de semaine: le courage du Bayern Munich à tester sans Robert Lewandowski et Serge Gnabry; une prédiction de la Ligue des champions; et beaucoup plus!

Comme David Byrne l’a dit calmement au milieu de la chanson de Talking Heads «Once in a Lifetime» – «Comment suis-je arrivé ici?»

Le Bayern Munich doit penser la même chose car il est sur le point d’affronter le Paris Saint-Germain lors d’un match revanche de la finale de la Ligue des champions la saison dernière – mais cette fois, les deux puissances s’affrontent en quarts de finale de l’UCL. Le hic, cependant, est que les Bavarois prendront le terrain sans Robert Lewandowski et Serge Gnabry.

Parlez de conditions moins qu’idéales.

Lewandowski s’est blessé au genou alors qu’il était en service international avec la Pologne, tandis que Gnabry est devenu le dernier athlète de haut niveau à avoir déraillé une partie de sa saison par COVID-19.

Pour le PSG, il s’agit probablement d’un aussi bon scénario et le club français aurait pu le demander en disputant un match sur route à l’Allianz Arena. Pour le Bayern Munich, c’est une colline de plus à gravir dans ce qui a été une saison extrêmement difficile.

Joshua Kimmich et Leon Goretzka joueront un rôle important dans le match de Ligue des champions du Bayern Munich contre le PSG.Photo de M. Donato / FC Bayern via .

Le plus drôle, c’est que les fans du Bayern Munich ne se sont transformés en aucun type d’hystérie Chicken Little … en fait, la plupart ont pris les nouvelles dévastatrices de Lewandowski et de Gnabry dans la foulée. Il est devenu évident que l’armure de combat des fans des Bavarois s’est renforcée au fil des ans – et à juste titre.

Le Bayern Munich est dirigé par un maître tacticien, qui a le soutien de sa formation. Les joueurs sacrifient leurs propres jeux pour le bien de l’équipe et il y a tellement de talent sous la main que même avec Lewandowski et Gnabry hors du mélange, au moins deux joueurs de calibre absolument débutant seront toujours sur le banc.

Cependant, rien de tout cela ne sera facile. Le PSG n’est pas une blague. Ils sont talentueux, rapides, qualifiés et bien entraînés. Le Bayern Munich, cependant, a l’avantage mental – en partie grâce à Hansi Flick et en partie parce qu’il sait qu’il a une excellente équipe qui est testée au combat.

Vous pourriez même dire que l’attitude du Bayern Munich a simplement évolué vers une mentalité de «la même chose que jamais».

Der Ausblick

The Walking Dead: sur le support de la vie

Bon, alors terminons la dernière saison de The Walking Dead avec un frappeur rapide.

C’était très mauvais.

Très bien, je vais aller un peu plus loin que ça. Mis à part le dernier épisode, qui présentait l’histoire d’origine de Negan (Jeffrey Dean Morgan), la dernière saison de TWD n’était pas géniale. Bien sûr, même l’origine de Negan a été précipitée et aurait probablement pu être répartie sur deux ou trois épisodes pour être totalement faite correctement, mais c’était de loin le meilleur épisode d’une mauvaise saison.

Reconnaissons qu’il y avait des obstacles de tournage induits par le coronavirus qui ont été entravés pour même faire de cette saison une réalité et peut-être que la nature aléatoire du scénario aurait pu être négligée si les saisons précédentes n’étaient pas aussi un gâchis. Malheureusement, cette dernière saison vient de se greffer sur quelques saisons qui ont tourné en rond.

Morgan – comme toujours – capture parfaitement son personnage. Dans un cas rare de plaisir, il a pu jouer avec sa femme (Hilary Burton Morgan – vous vous souvenez peut-être d’elle de One Tree Hill si vous êtes un Américain d’un certain âge), qui jouait la femme de Negan, Lucille. L’histoire arrière était bien faite et était de loin l’épisode le plus divertissant de la saison.

J’espère que c’est un élément à partir duquel construire, mais la série semble toujours s’être inscrite dans un mur. Par Entertainment Weekly, nous aurons le début de la dernière saison de l’émission en août:

Alors que The Walking Dead terminait sa saison 10 prolongée avec l’adaptation tant attendue de «Voici Negan», AMC a laissé tomber une friandise juteuse surprise pour les fans sous la forme du premier teaser de la saison 11, ainsi que de la date de première officielle du la dernière saison du drame zombie. La saison 11 sera diffusée le 22 août avec un lot de huit nouveaux épisodes. Cela laissera 16 épisodes de plus dans la saison finale de 24 épisodes à sortir en deux autres lots de huit, très probablement en hiver / printemps 2022 et en été / automne 2022. La date de première du 22 août est considérablement plus tôt que d’habitude. dates de première mi-octobre pour les premières de la saison TWD, mais avec deux autres émissions de franchise scénarisées (Fear the Walking Dead et The Walking Dead: World Beyond) également en production, il est plus facile pour AMC de décaler les dates si nécessaire.

Quelques autres réflexions:

J’ai terminé Q: Into the Storm de HBO et c’était un regard assez fascinant pour briser un mystère sur Internet. C’était extrêmement bien fait. J’ai toujours la dernière saison de Fargo sur mon DVR et je ne l’ai pas encore regardée. Je ne peux pas expliquer pourquoi j’ai attendu si longtemps. J’ai été sur un grand coup de pied de sport à regarder la nuit (surtout maintenant que nous avons la Bundesliga, la Ligue des champions, la MLB, la NBA et la LNH), donc mon «visionnage de séries» a pris un coup. J’ai essayé de me coucher plus tôt aussi parce que – enfin, à 44 ans – je suis un vieux salaud. Ma femme a récemment regardé The New Girl sur Netflix et chaque fois que je passais, je me suis amusée. Je doute que je vais plonger dans toute la série, mais je peux dire à partir de mes regards superficiels que les personnages avaient un bon rapport et que c’était légitimement drôle. Cela m’a également permis de savoir d’où venaient tant de GIF.

Hype Music: «Walk» de Pantera

Quelle meilleure façon de se préparer pour ce jeu qu’avec «Walk» de Pantera?

Prédiction

Compte tenu des blessures de Lewandowski et de Gnabry, il n’y a probablement aucune raison raisonnable de s’attendre à ce que le Bayern Munich élimine le Paris Saint-Germain. Je suis idiot, cependant, et je prendrai le Bayern Munich dans ce match.

Pour que cela se produise, la ligne arrière de Flick devra conserver son approche plus conservatrice, son milieu de terrain doit dominer le match et ses attaquants doivent créer suffisamment de chaos pour ouvrir de l’espace en haut de la surface pour le trio de milieu de terrain de Thomas Müller, Joshua Kimmich. et Leon Goretzka pour reprendre le jeu.

De plus, la possession dans ce match sera vitale pour le Bayern Munich. Le PSG a trop de vitesse et d’habileté pour se laisser libre cours à l’usure de la ligne arrière bavaroise.

La conviction pour moi est que le Bayern Munich contrôlera la possession, pressera comme des fous, limitera les dégâts avec une approche défensive moins risquée et ne se laissera pas submerger par Kylian Mbappe et Neymar.

C’est beaucoup demander à n’importe quelle équipe, mais cette équipe du Bayern Munich est plus équipée que la plupart pour y arriver.

Prédiction: Bayern Munich 2-1 Paris Saint-Germain

Dossiers de prédiction

Une autre semaine en dessous de la moyenne pour les prédictions.

Record de la dernière journée de match de Bundesliga: 4-5

Record global: 130 à 124 *

Enregistrement des prédicteurs invités: 23-4

(* comprend DFL-Supercup, DFB-Pokal, Club Coupe du monde, et Ligue des champions)