Echauffement en milieu de semaine: l’état du Bayern Munich et la folie de ces derniers jours; Deux pour mardi avec Ben Lee et The Hold Steady; Prévisions Bundesliga; et plus!

Si vous suiviez le Bayern Munich vendredi dernier, puis que vous sortiez d’une vitrine de magasin uniquement pour qu’une de ces enclumes ACME tombe d’une fenêtre et vous excite sur la tête comme un vieux dessin animé Bugs Bunny, vous vous êtes peut-être réveillé lundi, naviguez vers BavarianFootballWorks.com et vous vous êtes demandé: “Qu’est-ce qui vient de se passer?”

Bien sûr, le Bayern Munich a remporté son match contre Wolfsburg, mais les choses ont pris une tournure absolument folle depuis.

Après des mois de va-et-vient, les choses ont finalement pris une tournure officielle: selon à peu près tous les rapports disponibles, Hansi Flick a décidé qu’il ne pouvait plus coexister avec le directeur sportif Hasan «Brazzo» Salihamidzic et a annoncé son intention de démissionner en utilisant les médias pour faire son offre.

Depuis lors, les choses ont en quelque sorte empiré? Regardons les moyens:

Et ce n’était qu’un bref résumé.

Chez BFW, nous avons essayé de vous tenir tous informés au fur et à mesure que les choses changent et progressent, mais il est vrai que nous avons tous l’impression que Henry Hill pense que l’hélicoptère le poursuit à Goodfellas.

Pour les fans du Bayern Munich, la dure réalité du désir de Flick de partir devrait absolument frapper fort. Ce n’est pas souvent qu’un manager peut faire ce que Flick a fait en si peu de temps à la barre. Qu’il s’agisse de redresser le navire, de relancer des carrières, de développer de jeunes joueurs ou de gagner – surtout -, Flick est un manager unique qui ne sera pas facilement remplacé.

Les entraîneurs changeront, les joueurs changeront et diable, même le football européen, changera probablement à certains égards par la suite. Pour les Bavarois, cependant, le changement pourrait être facile – ou extrêmement difficile.

Nous l’avons vu se produire dans les deux sens (* tousser à travers la fumée de cigarette * Carlo Ancelotti * tousser à travers la fumée de cigarette *), mais maintenant ça recommence. Juste au moment où vous vous êtes installé et que vous vous êtes habitué aux méthodes et tactiques de Flick, la période de transition recommencera.

Prenez un casque pour les fans du Bayern Munich, cela nécessitera une certaine protection alors que vous ferez face aux retombées de la décision de Flick … et faites attention à ces enclumes qui tombent embêtantes. Si vous êtes à nouveau assommé, qui sait ce qui pourrait arriver d’autre (Thomas Müller signant avec Liverpool?).

Chansons du jour: «Catch My Disease» de Ben Lee et «Chips Ahoy» de The Hold Steady

Eh bien … nous avons du Bayern Munich mardi. Savez-vous que cela signifie? Je vais carrément voler le vieux gadget radio: “Deux pour mardi!”

(S’éclaircit la gorge … entre dans la voix bidon de DJ radio):

«Eh bien, c’est votre homme principal avec le plan radio pour un Rockin ‘Two pour mardi. Je suis DJ Chuck D (oops, déjà pris … corrigeons ça) … Je suis DJ Chollie Spins qui guide à travers une mouture en milieu de semaine. Alors pourquoi ne pas vous installer pour ce mardi matin et laisser WBFW bercer votre matinée avec quelques airs pour vous aider à améliorer votre ‘tude. Décompressons ce double et commençons par un morceau de bien-être de Ben Lee qui garantira à coup sûr que votre mise en route ne se vide pas comme cette cafetière de bureau.

“Bien, d’accord! Si celui-ci ne vous a pas donné toutes les sensations, descendons avec un petit diddy de The Hold Steady qui commence avec une petite référence de courses de chevaux et se propage avec un son optimiste qui fera que vos orteils commencent à tapper et votre les lèvres s’arrêtent de claquer à quel point tu détestes ton patron!

En toute sincérité, j’ai sorti quelques morceaux qui s’écartaient de certains des trucs difficiles que j’ai postés ces derniers temps. Avec toute la folie qui entoure le Bayern Munich, le football mondial et le monde en général, je veux que de la musique optimiste se dirige dans votre direction. J’espère que vous les avez appréciés.

Prédictions

Le plus grand adversaire du Bayern Munich aujourd’hui n’est peut-être pas nécessairement le Bayer Leverkusen. Bien sûr, Die Werkself est une équipe de qualité, mais les Bavarois font face à beaucoup plus qu’un simple match de football ces jours-ci.

L’équipe a accepté le fait qu’elle perdait un manager de classe mondiale, mais le bruit entourant le départ imminent de Flick n’a pas été réduit au silence. La querelle Flick contre Brazzo a pris sa nouvelle vie et vous auriez du mal à trouver un fan du Bayern Munich qui n’a pas une opinion très claire sur cette question.

En outre, plusieurs acteurs clés quittent déjà le club et plusieurs autres se dirigent vers des négociations contractuelles. Plus encore, il y a quelques autres acteurs fortement liés au fait de quitter la Bavière prématurément.

D’une manière ou d’une autre, les joueurs du Bayern Munich vont avoir étouffé ce bruit et se concentrer sur un adversaire dangereux au Bayer Leverkusen. Bien que Die Werkself n’ait pas vraiment mis le feu au monde ces derniers temps, ils ont juste assez de talent et juste assez de vitesse pour rendre la vie extrêmement inconfortable pour le Bayern Munich si l’équipe de Flick perdait sa concentration sur le match.

En fin de compte, cependant, le Bayern Munich a plus de talent, mais plus important encore, une mentalité de championnat. Une victoire aujourd’hui contribuerait grandement à faire de cette 9e Meisterschale consécutive une réalité.

Le processus de réflexion ici est que le Bayern Munich se ralliera autour de son entraîneur et les joueurs creuseront profondément pour profiter de ces dernières semaines ensemble en tant qu’unité.

Prédiction: Bayern Munich 3, Bayer Leverkusen 1

Les autres prévisions de Bundesliga incluent:

FC Köln 0-3 RB Leipzig Arminia Bielefield 2-1 Schalke 04 Eintracht Francfort 3-1 FC Augsbourg Borussia Dortmund 3-2 Union Berlin Hoffenheim 2-2 Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 1-3 Wolfsburg Werder Brême 1-2 Mayence 05

(Hertha Berlin vs SC Freiburg ne sera pas joué en raison d’une épidémie de COVID-19)

Dossiers de prédiction

Record de la dernière journée de match de Bundesliga: 5-3 *

Record global: 139-134 **

Enregistrement des prédicteurs invités: 23-4 **

(* Hertha Berlin vs Mainz 05 n’a pas été joué en raison d’une épidémie de COVID-19)

(** comprend DFL-Supercup, DFB-Pokal, Club Coupe du mondeet Ligue des champions)