Échauffement en milieu de semaine: pourquoi le Bayern Munich peut battre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions malgré les probabilités; Une prédiction pour le Bayern contre le PSG; et quelques sélections de musique d’avant-match!

Comment ne pas être excité pour le match entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain Champions League ce soir?

Pour le PSG, c’est une chance de se venger de la finale de la Ligue des champions de la saison dernière et pour le Bayern Munich, c’est une occasion de plus de renverser les chances et d’ajouter à la tradition entourant cette équipe.

En termes simples, il s’agit d’un jeu où les saisons sont perdues ou où des légendes sont créées. Pour le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, il n’y a pas d’intermédiaire entre ces deux distinctions.

De toute évidence, les Bavarois devraient être les outsiders. Comptons les façons:

Étoiles manquantes: Un attaquant superstar et un excellent défenseur central sont à la maison à Munich en réadaptation, tandis qu’un autre joueur clé s’assoit avec COVID-19. Perdre des joueurs du calibre de Robert Lewandowski, Niklas Süle et Serge Gnabry pour un match de cette ampleur est un obstacle à surmonter. De plus, Leon Goretzka, Lucas Hernandez, Kingsley Coman et Jerome Boateng jouent tous sur des blessures (du moins pour le moment) – et cela n’inclut même pas la disparition d’un joueur comme Corentin Tolisso, qui aurait pu aider avec le manque de profondeur de l’équipe. .

Relations de front office défaillantes: Une histoire sous-estimée était que le directeur sportif Hasan «Brazzo» Salihamidzic a profité de la dernière journée de match de la Ligue des champions pour annoncer à Boateng qu’il ne reviendrait pas dans l’équipe après cette saison. Parlez de dégonfler le moral à un mauvais moment.

Des chamailleries internes: En parlant de Brazzo, la querelle publique qui s’est déroulée entre le directeur sportif et Hansi Flick a généré beaucoup de manchettes et encore plus de questions auxquelles les joueurs, le PDG du club, le président du club et le manager ont tous dû répondre publiquement.

La mouture d’une année civile condensée +: Depuis son retour de la quarantaine initiale du COVID-19, le Bayern Munich (en raison de son succès) a dû claquer tellement de football qu’il est presque impossible que toute l’équipe ne soit pas confrontée à une sorte de fatigue mentale et / ou physique. Même si le club a plusieurs moyens de lutter contre la fatigue … il est toujours là.

Démarreurs affaissés: Les ailiers stars Leroy Sane et Kingsley Coman ont combiné pour un but au cours des deux derniers mois et demi. Sane, en effet, n’a plus marqué depuis le 3 janvier.

Alors, oui, quand je dis aux gens que je suis non seulement optimiste à propos de ce match, mais que je choisis en fait le Bayern Munich pour gagner – et passer aux demi-finales de l’UCL – ils pensent naturellement que je prépare mon café irlandais une fois de plus (ce qui peut ou peut ne pas être vrai).

Mais, hé, il y a en fait des raisons de penser que le Bayern Munich peut le faire.

La mentalité des champions: Avec Joshua Kimmich, Thomas Müller et Manuel Neuer en tête, il n’y a aucune raison de penser que le Bayern Munich n’entre pas dans ce match respectueux du PSG, mais aussi très confiant en ses propres capacités.

Un manager qui a gagné le respect et le dévouement: S’il y a une chose que Flick a développée au Bayern Munich, c’est un sentiment d’unité au sein de l’équipe. La capacité de Flick à établir des relations et à communiquer avec ces joueurs a formé une base de confiance au sein du groupe. Lorsque cela existe, les joueurs sont non seulement plus disposés à tout laisser sur le terrain, mais il y a une faim et un désir supplémentaires d’atteindre l’objectif commun. Ne vous y trompez pas, il n’y a pas d’agendas individuels sur cette formation du Bayern Munich à l’approche de ce match. L’objectif collectif est de gagner avec un résultat qui permet à l’équipe d’avancer.

Une évasion potentielle: Tout comme Sane et Coman se sont effondrés, ils peuvent tout aussi facilement se battre pour plusieurs buts. Ces deux joueurs détiennent cependant une clé majeure du jeu même s’ils ne marquent pas. Si le duo peut créer le chaos en descendant les flancs, le centre de la boîte s’ouvrira, laissant la place à Müller, Kimmich, Leon Goretzka, Eric Maxim Choupo-Moting, Jamal Musiala ou à quiconque occupe le centre du parc pour prendre le match. plus de.

Alors, oui, je pars avec le Bayern Munich et je suis confiant – ne vendez pas mon café du matin.

Prédiction

J’ai exposé mes pensées ci-dessus et aussi dans le podcast – ce ne sera pas facile, mais c’est exactement la plate-forme où le Bayern Munich montre sa grandeur et son état d’esprit supérieur.

Prédiction: Paris Saint-Germain 1-3 Bayern Munich

