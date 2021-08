Échec de la campagne de vaccination ⋆ 10z viral

Benito Skinner dans sa vidéo TikTok sur la vaccination à la Maison Blanche. (bennydrama7/TikTok)

Le message de vaccination sous-jacent est bon, mais le médium fait grincer des dents.

Plus tôt ce mois-ci, la Maison Blanche a publié une vidéo TikTok du comédien Benito Skinner (alias Benny Drama) qui était destinée à servir d’annonce d’intérêt public encourageant les gens à se faire vacciner. Dans la vidéo, une parodie de la journée d’un stagiaire de la Maison Blanche, le vertigineux Skinner rebondit dans l’aile ouest, échangeant des plaisanteries avec l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. La vidéo a fait sourciller des commentateurs conservateurs tels que Ben Shapiro et Todd Starnes, qui se sont demandé comment la Maison Blanche aurait pu penser qu’il était efficace et prudent d’utiliser la vidéo comme véhicule pour le message de vaccination.

Mais il n’est pas surprenant qu’une administration démocrate utilise un média de la culture pop pour faire passer un message – même lorsque la culture pop du moment est, comme c’est si souvent le cas, digne de grincer des dents. Le message pour se faire vacciner est, bien sûr, digne et important, et le gouvernement a un intérêt impérieux à freiner la propagation de COVID-19. Mais pour beaucoup de gens, la vidéo TikTok semblait être un effort malavisé.

Les libéraux ont longtemps utilisé la culture pop – films, télévision, musique, etc. politique. Ces publics sont souvent les jeunes, qui sont également le principal groupe démographique de consommateurs dans l’industrie du divertissement. La culture pop est aussi souvent associée à la tendance ; les jeunes en quête d’acceptation sociale parmi leurs pairs sont susceptibles de se conformer aux idées politiques dominantes telles qu’elles sont exprimées dans la culture qu’ils consomment. Ce faisant, ils absorberont tout message poussé.

En 2014, par exemple, le président de l’époque, Barack Obama, est apparu dans une émission de comédie populaire sur YouTube, Between Two Ferns, animée par Zach Galifianakis, pour promouvoir Obamacare. Espérant encourager son public à s’inscrire pour une couverture sur Healthcare.gov, Obama a spécifiquement adapté son message aux jeunes, qui composaient la majeure partie de l’audience de l’émission, les exhortant à ne pas se sentir «invincibles» et à l’abri des problèmes de santé. Selon la BBC, à la suite de l’apparition d’Obama dans le talk-show, le nombre de visiteurs du site Web du gouvernement a fortement augmenté, de 40 %.

Le succès apparent d’Obama dans le tissage du plaidoyer politique dans le divertissement léger de la culture pop découle de son ciblage précis du public et de la pertinence de son choix de média : . Les informations publiées sur les comptes de médias sociaux de la Maison Blanche n’atteindront probablement que ceux qui sympathisent déjà avec l’administration, et la rédaction d’articles d’opinion dans les journaux ou l’apparition dans des talk-shows politiques ne peuvent atteindre que ceux qui sont plus enclins à la politique (et dans le cas de Obamacare, des personnes probablement déjà familiarisées avec les dispositions de la Loi sur les soins abordables).

Les politiciens démocrates cherchent également depuis longtemps à bénéficier du soutien des célébrités lors des campagnes, mélangeant messages politiques et attrait de la culture pop. Obama a mené une campagne drapée de célébrités. Biden a été approuvé, pour n’en nommer que quelques-uns, par Beyoncé, Lady Gaga, Dwayne Johnson et Tom Hanks. Ces appariements n’ont pas toujours tout à fait fonctionné pour Biden à l’ancienne. Rappelez-vous qu’il s’est assis une fois pour une interview avec Elle sur Zoom avec le rappeur Cardi B. On se demande ce que Biden espérait gagner de la base de fans de Cardi B composée principalement d’adolescents.

Cela nous ramène à la folie de la Maison Blanche de Benny Drama. TikTok a pris d’assaut le monde de la génération Z. Ses courtes vidéos sont organisées par l’algorithme de l’application pour répondre à leurs intérêts spécifiques. Alors que toute personne née avant les années 1990 peut être perplexe devant son attrait, TikTok devient rapidement l’une des plateformes les plus influentes avec la base d’utilisateurs à la croissance la plus rapide. En 2020, la plate-forme comptait 65,9 millions d’utilisateurs actifs par mois aux États-Unis. L’administration Biden a vu cette dernière invention de la culture pop comme une opportunité.

Malheureusement, il est peu probable que sa campagne TikTok pour la vaccination atteigne son objectif. Le média est par nature peu sérieux et frivole, ce qui le rend moins bien adapté aux messages politiques que ne l’espèrent les démocrates. Il est difficile d’imaginer que le sketch exubérant de Skinner suscite autre chose qu’un rire entendu, et il est encore plus difficile de croire que cela ferait changer d’avis quelqu’un sur le fait de se faire vacciner. Dans tous les cas, et surtout, il est probable que les personnes qui suivent les comptes de la Maison Blanche et de Benito Skinner sur les réseaux sociaux étaient déjà enthousiasmées par le vaccin et n’avaient pas besoin d’être convaincues.

Les conseillers politiques de Biden s’attendaient-ils vraiment à ce que la campagne TikTok fasse une brèche parmi ceux qui résistent au vaccin COVID ? Ceux qui ont confiance dans la compétence de l’administration actuelle peuvent spéculer que ce qu’ils espéraient vraiment, c’était que l’administration Biden semble cool et branchée pour obtenir la faveur de la génération libérale Zers. Quoi qu’il en soit, s’ils ont gagné un concours de popularité, l’objectif d’augmenter le taux de vaccination chez les jeunes reste un défi.

Ingrid Chung est stagiaire en rédaction d’été à National Review.