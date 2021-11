Échec de la Réserve fédérale | Rapport SGT

par Ron Paul, Institut Ron Paul :

Qu’ont en commun la Réserve fédérale et les néoconservateurs ? Ils refusent tous deux d’admettre que leurs politiques – la promotion par les néoconservateurs d’une guerre perpétuelle et la manipulation par la Fed de la masse monétaire – sont des échecs complets, ayant produit le contraire des résultats promis.

Le dernier exemple de la Réserve fédérale engagée dans des niveaux de déni de type Bill Kristol est l’insistance continue de la Fed sur le fait que le retour de l’inflation à la manière des années 70 est un phénomène « transitoire » résultant de la fin des blocages. La Fed a reconnu que l’inflation « transitoire » durerait jusqu’en 2022 au moins, mais elle est toujours déterminée à maintenir les taux d’intérêt à zéro ou près de zéro jusqu’à ce que la « situation de l’emploi » s’améliore.

Pour être juste, la Fed a finalement annoncé son intention de réduire ses activités de pompage de l’argent en réduisant de 15 milliards de dollars par mois ses achats mensuels de 80 milliards de dollars de bons du Trésor et de 40 milliards de dollars d’actifs adossés à des hypothèques.

Il est peu probable que la Fed s’en tienne à ses plans de « réduire » ses achats d’obligations du Trésor. Les achats d’obligations du Trésor par la Fed permettent au gouvernement fédéral d’augmenter la dette sans augmenter les impôts ni payer des intérêts punitifs élevés sur la dette.

Le Congressional Budget Office prévoit que d’ici 2030, le coût des intérêts de la dette fédérale fera plus que doubler pour atteindre 829 milliards de dollars. C’est plus que ce que le gouvernement a dépensé pour l’armée en 2020 !

Malgré la crise budgétaire imminente, il est peu probable que le Congrès réduise ses dépenses de sitôt. Au lieu de cela, les membres du Congrès débattent d’un plan de « dépenses sociales » de 1,75 billion de dollars, après avoir adopté un projet de loi sur les infrastructures de 1 200 milliards de dollars. Contrairement aux affirmations du président Biden et de ses alliés, ces nouvelles dépenses ne réduiront pas l’inflation. Ce qu’il fera, c’est accélérer et aggraver l’inévitable crise économique causée par les dépenses excessives du gouvernement.

Bien sûr, la plupart des républicains continueront de s’opposer à de fortes augmentations des dépenses et de la dette… tant qu’un démocrate siège au bureau ovale. Un républicain qui devient président croira probablement, comme l’a dit Dick Cheney, que le président Reagan nous a appris que les déficits n’ont pas d’importance. La différence entre les partis est que les républicains sont moins susceptibles d’augmenter les impôts. Ainsi, peu importe qui contrôle le Congrès et la présidence, les dépenses et la dette peuvent continuer à augmenter.

La Fed peut également prendre des mesures radicales pour maintenir les taux d’intérêt bas si d’autres acheteurs de dette fédérale demandent des taux d’intérêt plus élevés en prévision de l’inflation future. Une telle situation serait le signe de ce que Ludwig von Mises a appelé un boom de crack. Un boom d’éclatement se produit lorsque le public anticipe une dévaluation continue de la monnaie, ce qui l’amène à prendre en compte les futures augmentations de prix dans ses plans économiques.

Les booms de craquement sont précédés ou accompagnés de crises économiques qui peuvent conduire à la montée de l’autoritarisme. Cependant, ce n’est pas inévitable. Des mesures importantes peuvent être prises, notamment la réduction des dépenses consacrées au militarisme et au bien-être des entreprises, la suppression progressive des programmes d’indemnisation et de bien-être, ainsi que l’audit et la suppression de la Fed. Ceux d’entre nous qui connaissent la vérité devraient chercher à convaincre nos concitoyens de l’importance de restaurer un gouvernement constitutionnel limité qui n’essaie pas de diriger l’économie, de diriger le monde ou de diriger nos vies.

