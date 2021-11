Échec de la sortie d’un nouvel album, ‘Wild Type Droid’, en décembre

ÉCHEC, le trio de Los Angeles Ken Andrews, Greg Edwards et Kellii Scott qui ont été surnommés « héros cultes » par Pierre roulante et salués pour leur « rock spatial viscéral à couper le souffle » par Divertissement hebdomadaire, reviennent avec leur très attendu sixième album, « Droïde de type sauvage », le 3 décembre via Musique d’échec.

Un aperçu de la collection de 10 chansons arrive avec la sortie d’aujourd’hui de « Tête de la tête ».

« Les paroles viennent de mon premier souvenir d’espacement dans ma chambre quand j’avais sept ans, essayant de concevoir l’infini et regardant la poussière tomber à travers les barres de soleil se déverser à travers mes stores », explique Edwards. « J’avais entendu dire qu’une grande partie de cette poussière était constituée de cellules de la peau et que cela me collait vraiment. C’est une sorte de chanson d’amour pour ces moments de solitude étranges et innocents. »

« Pour moi, cela capture beaucoup des nouvelles approches et techniques musicales que nous recherchions sur cet album, mais reste en quelque sorte la quintessence ÉCHEC, ajoute Andrews. « Nous sommes ensemble depuis assez longtemps pour savoir que certaines de nos meilleures idées viennent directement de ces sessions expérimentales. Pour cet album, nous avons simplement cultivé cette méthodologie beaucoup plus longtemps que par le passé. Cela a fait ressortir l’aspect trio. du groupe. Il y avait le sentiment que nous pouvions vraiment éloigner les parties individuelles les unes des autres et laisser les combinaisons les plus intéressantes et stimulantes prendre le devant de la scène. «

Beeple, le plasticien américain dont NFT mars 2021 a battu des records de ventes internationales, prête son « Innerspace » à la pochette de l’album.

« Cela semble être un bon endroit et un bon moment pour abandonner l’iconographie et le thème de l’espace une fois pour toutes », Grégoire États. « À bien des égards, cet album ressemble à un retour sur terre. Tous les esprits ont été rappelés à leur corps. Il y a beaucoup de choses à faire juste devant nous. »

« Droïde de type sauvage » liste des pistes :

01. Eau avec les mains



02. poirier



03. Une vie de joie



04. Sous-marins



05. Ramenez le son



06. Mercure Bouche



07. Indécis



08. Division longue



09. Mauvaise traduction



dix. Demi Lune

Formé au début des années 1990 à Los Angeles, ÉCHEC a sorti cinq albums : « Confort » (1992), « Magnifié » (1994), « Planète fantastique » (1996), « Le coeur est un monstre » (2015) et « Dans le futur, votre corps sera la chose la plus éloignée de votre esprit » (une série d’EP sortis sous forme d’album en 2018). Le groupe est considéré comme l’un des groupes de rock les plus influents de l’époque avec Vice, dans une rétrospective globale au retour du groupe, déclarant: « Alors que beaucoup de leurs contemporains sont devenus prolifiques en libérant une quantité impie de matériaux, ÉCHEC‘s [initial] Le catalogue de trois disques est minuscule, mais tout aussi important en termes de contenu, de style et de texture musicale. »

Crédit photo: Priscilla C. Scott



