Échec de l’actualisation des instantanés de la caméra de sécurité dans l’application domestique pour certains utilisateurs

Un nombre croissant d’utilisateurs d’iPhone sur les forums MacRumors, les communautés d’assistance Apple, Reddit et Twitter ont signalé que les instantanés des caméras de sécurité dans l’application Home n’ont pas été actualisés au cours des dernières semaines.



Les caméras HomeKit Secure Video ajoutées à l’application Home ont chacune une vignette qui fournit une vue fixe des séquences récentes, et normalement ces vignettes sont automatiquement actualisées périodiquement. Cependant, les utilisateurs de plusieurs versions d’iOS rencontrent un problème avec les vignettes qui ne s’actualisent pas et qui affichent par conséquent des séquences obsolètes. Le problème semble s’étendre à l’application Home sur iPad et Mac pour certains utilisateurs.

Il est important de noter que les caméras fonctionnent toujours correctement lorsqu’elles sont visionnées en direct, mais les vignettes qui ne se mettent pas à jour s’avèrent gênantes pour les utilisateurs concernés.

Alors que les utilisateurs ont tenté de trouver des solutions de contournement temporaires, telles que le processus fastidieux de déconnexion de leur compte Apple ID, puis de reconnexion sur les appareils concernés, le problème semble refaire surface au fil du temps. Nous avons contacté Apple pour voir s’il est au courant du problème et/ou prévoit un correctif, et nous mettrons à jour cette histoire si nous avons une réponse. Les utilisateurs peuvent également signaler le bogue via la page de commentaires de l’application Home sur le site Web d’Apple.

