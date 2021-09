Échec de l’identification faciale de l’iPhone 13 avec les masques CPAP ; travaillé auparavant

Apple a apporté quelques modifications à la configuration de l’identification du visage de l’iPhone 13 en termes de matériel et de logiciel, ce qui semble poser des problèmes à certains utilisateurs handicapés et gravement malades.

Plus précisément, l’enregistrement de Face ID échoue lorsque certains propriétaires portent un masque à pression positive continue (CPAP) – utilisé par les personnes souffrant de problèmes respiratoires. Ceci malgré le fait que Face ID s’est bien débrouillé avec les mêmes masques sur les anciens iPhones, jusqu’à l’iPhone X…

Apple est fier de ses fonctionnalités d’accessibilité, mais un Britannique qui porte un masque CPAP en raison d’une insuffisance respiratoire dit que quelque chose semble avoir mal tourné avec le système de caméra TrueDepth plus compact de l’entreprise, ou les modifications iOS conçues pour se prémunir contre l’usurpation d’identité.

Colin Hughes, un utilisateur Apple atteint de dystrophie musculaire sévère, doit porter le masque une grande partie de la journée. Il a déclaré que Face ID fonctionnait de manière fiable pour lui avec ou sans masque, mais ce n’est pas le cas avec l’iPhone 13 Pro.

Je porte un masque respiratoire à oreiller nasal CPAP, et depuis le premier jour avec l’iPhone X, Face ID n’a jamais eu de problème pour me configurer et me reconnaître avec mon masque. A toujours parfaitement fonctionné. Le bruit entourant les masques Covid m’a dépassé car je n’avais tout simplement pas de problème avec mon masque et plusieurs iPhones de 2017 à aujourd’hui.

Maintenant, je me retrouve avec un iPhone X de 4 ans qui déverrouillera sans problème mon iPhone avec mon masque respiratoire à oreiller nasal CPAP, et le dernier et le meilleur iPhone 13 Pro qui refuse de configurer Face ID avec mon masque.

Apple a clairement bricolé Face ID à la lumière des masques Covid, mais cela coûte très cher à l’accessibilité pour des personnes comme moi.

En essayant de configurer un nouveau visage sur l’iPhone 13 Pro, il est écrit “Visage masqué, essayez de supprimer tout ce qui peut couvrir votre visage”. Si je fais ça, je vais suffoquer ! Je n’ai pas de plan B.