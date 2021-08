Échec du média ! Un sondage montre que plus d’électeurs soutiennent les entreprises sans mandats Vax des employés onéreux ⋆ 10z viral

Les médias libéraux se sont donné pour mission de convaincre les téléspectateurs que les entreprises doivent imposer une vaccination COVID-19 et porter atteinte à la liberté. Les électeurs rejettent l’idée.

Un sondage récemment publié auprès de 1 080 électeurs probables a révélé qu’une pluralité de répondants de 42,7% étaient «plus susceptibles» (10%) ou «beaucoup plus susceptibles» (32,7%) de faire affaire avec des entreprises «N’exigeant PAS d’employés [to] être vacciné. Encore plus révélateur dans le sondage de The Trafalgar Group – en partenariat avec Convention of States Action – était que le pourcentage d’électeurs qui étaient «beaucoup plus susceptibles» (32,7%) de faire des affaires avec des entreprises n’ayant pas besoin d’un vaccin COVID-19 dominait tous autres catégories. Seuls 34,3 % des votants interrogés ont déclaré qu’ils étaient « moins susceptibles » (11,8 %) ou « beaucoup moins susceptibles » (22,5 %) de faire affaire avec des entreprises n’ayant pas besoin d’un vaccin contre le COVID-19.

Le sondage a également révélé qu’une pluralité de 43,2% d’électeurs indépendants étaient «plus susceptibles» (8,6%) ou «beaucoup plus susceptibles» (34,6 %) de faire affaire avec des entreprises qui n’ont pas de mandat de vaccination.

Les résultats du sondage sont allés à l’encontre des médias, dont beaucoup ont joué le rôle de tyrans de la vaccination COVID-19 faisant honte aux entreprises de forcer leurs employés à se faire vacciner.

Le co-présentateur de CNBC Squawk Box, Andrew Ross Sorkin, a signalé sur Twitter en mai: “Pour toutes les entreprises qui disent vouloir une meilleure société… mandater le vaccin.” Sorkin a décrié dans une vidéo ci-jointe comment « la seule chose [businesses have] n’étaient pas disposés à le faire jusqu’à présent, est de s’aider eux-mêmes et d’aider la société en rendant obligatoire le vaccin. »

Voyez comment Sorkin a pontifié ci-dessous :

Sorkin n’était pas le seul à pousser les mandats de vaccin COVID-19. Le chroniqueur principal de Bloomberg Opinion, Timothy O’Brien, a publié un éditorial le 6 août, décrivant ses demandes : « Toutes les entreprises devraient exiger des vaccins pour les travailleurs maintenant. Le magazine Fortune a fait la promotion d’un éditorial du 10 août intitulé : « Il est temps que les PDG imposent la vaccination COVID pour tous les employés. » Le Washington Post a publié un éditorial ridicule du chroniqueur Paul Waldman le 23 août, intitulé : « Il est temps de le dire : nous en avons fini avec les refus de vaccins. CBS News a publié un article biaisé le 24 août intitulé : « 8 économistes sur 10 disent que les employeurs devraient exiger un vaccin. » Et pour ne pas être en reste, Bloomberg News a publié un titre insensé : « Get Shots or Get Out, US Employers Are Telling Workers. »

Le président de la Convention of States Action, Mark Meckler, a déclaré que les résultats du sondage montrent que la position des entreprises aura des conséquences :

Pour les sociétés et les entreprises, être du côté des mandats aura un impact direct sur leurs résultats. À plus grande échelle, cette poussée irrationnelle pour la conformité à tout prix aura un impact négatif sur une économie déjà confrontée à une pandémie.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez ABC News (818-460-7477), CBS News (212-975-3247) et NBC News (212-664-6192) et exigez qu’ils rendent compte du nouveau sondage de Trafalgar.