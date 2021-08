Échec du plan de la Chine pour tuer Bitcoin – Voici trois raisons à cela

in

La récupération du hashrate de Bitcoin, les marchés peer-to-peer stables ainsi que le volume stable affiché par les échanges basés en Asie suggèrent que le plan de la Chine visant à interdire le BTC était inefficace.

Bitcoin (BTC) a peut-être subi sa plus grande attaque coordonnée au cours des derniers mois, mais au cours de cette instance, la communauté capitaliste n’a pas réussi à se rendre. La Chine a formellement interdit l’exploitation minière dans la plupart des régions, donnant une fois aux mineurs BTC un préavis de deux semaines, ce qui a entraîné le seul plus grand ajustement du problème d’exploitation minière une fois que le taux de hachage du réseau était de 50%.

Le sentiment du marché entourant Bitcoin était déjà brisé une fois qu’Elon Musk a proclamé que Tesla ne se contenterait pas des paiements Bitcoin en raison de l’impact environnemental de la méthode d’extraction. On ne sait toujours pas si l’appel de la Chine a été influencé ou associé aux remarques de Musk, mais il ne fait aucun doute que ces événements ont un impact négatif.

Quelques semaines plus tard, le 16 juin, la Chine a bloqué les échanges de crypto-monnaie à partir des résultats de recherche sur Internet. Pendant ce temps, la bourse de produits dérivés Huobi a commencé à limiter le mercantilisme à effet de levier et à bloquer les nouveaux utilisateurs chinois.

Enfin, le 21 juin, la Banque populaire de Chine (PBoC) a instruit les banques à empaqueter les comptes bancaires des guichets de gré à gré et même leurs comptes de réseaux sociaux étaient illégaux. La table de gré à gré agit essentiellement comme une entrée de décret dans la région. Ainsi, même si ce n’est pas le cas, il serait difficile d’échanger de Bitcoin contre des pièces stables.

Comme ces événements s’estompent, certains analystes étaient réticents à expliquer les techniques comme rien d’autre qu’un FUD vide.

L’impact à court terme peut bien être considéré comme un succès modéré en raison de l’effondrement de la valeur Bitcoin et également des considérations croissantes selon lesquelles une attaque de hachage de 51% pourrait se produire.

Malgré les manœuvres, l’attaque de la Chine a finalement échoué et voici les raisons.

Le hashrate récupéré à cent millions de TH/s

Après avoir culminé à 186 millions de TH/s le 12 mai, le taux de hachage du réseau Bitcoin, une estimation de l’ensemble de la puissance minière, a commencé à plonger. Le principal nombre de semaines était dû aux restrictions imposées aux zones alimentées au charbon, calculables à 25% de la capacité minière.

Cependant, parce que l’interdiction s’est étendue à différentes régions, l’indicateur a atteint un plancher à 85 millions de TH/s, son plus bas niveau en 2 ans.

Comme l’indiquent les informations en haut, la puissance de traitement du réseau Bitcoin est revenue à 100 millions de TH/s en 3 semaines. Certains mineurs avaient avec succès remué leur instrument à la République du Kazakhstan, tandis que d’autres se sont déplacés vers le Canada et aussi les États-Unis

Les marchés peer-to-peer (p2p) se sont poursuivis

Même si les entreprises concernées par les transactions cryptographiques sont illégales dans le pays, les gens continuent d’agir en tant qu’intermédiaires – certains d’entre eux ont enregistré plus de 10 000 transactions peer-to-peer réussies par information provenant du propre système de classement de la bourse.

Huobi et Binance fournissent le même marché partout où les utilisateurs échangeront plusieurs crypto-monnaies ainsi que USD Tether (USDT). Une fois leur décret changé en stablecoin, la transaction sur un échange quotidien ou sur des produits dérivés devient possible.

Les échanges basés en Asie dominent toujours le volume au comptant

Un écrasement complet du commerce des entités chinoises se refléterait sans aucun doute dans les échanges soutenus antérieurement par la région, comme Binance, OKEx et Huobi. Cependant, en regardant les informations récentes sur le volume, il n’y avait pas eu d’impact significatif.

Notez cependant que les 3 bourses «basées en Asie» restent dominantes, tandis que Coinbase, Kraken et Bitfinex sont obscurs à proximité de leurs activités de trading.

L’interdiction par la Chine de l’extraction et des transactions de Bitcoin pourrait avoir un redresseur de jonction à certains problèmes temporaires et un impact négatif sur la valeur BTC, mais le réseau et la valeur se sont rétablis d’une manière supérieure à ce que plusieurs attendaient.

Actuellement, il n’y a pas de raison pour les transactions de gré à gré en direct partout où des blocs plus importants sont répertoriés, mais c’est simplement une question de temps jusqu’à ce que ces intermédiaires remarquent de nouvelles passerelles et itinéraires de paiement.

