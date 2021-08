échec et mat Sony ! 10z viral

Ne sous-estimez jamais la maison de Mario (photo : Nintendo)

Un lecteur revient sur la longue histoire de Nintendo dans l’industrie des jeux vidéo et soutient qu’ils ne sont pas assez respectés pour leurs réalisations.

Avant de continuer, je tiens à préciser que tout cet article est destiné à être lu avec la langue fermement dans la joue, donc pas de menaces de mort, s’il vous plaît ! Cela dit, je veux m’amuser aux dépens de Sony ici et souligner à quel point Nintendo est incroyable en tant qu’entreprise, car parfois je ne pense pas que les gens apprécient le véritable niveau de leur succès.

Quand j’utilise le mot incroyable, je le pense à la fois en termes de quelque chose de “vraiment bon” et de quelque chose de “surprenant”, parce que Nintendo est définitivement ces deux choses. Aussi exaspérant, imprévisible, contraire, avide, paresseux, tenace et incroyablement talentueux. Plus que toute autre société de jeux, ils ont l’impression d’avoir une vraie personnalité ; qu’ils sont aussi imprévisibles et capricieux qu’une personne réelle, pas seulement une usine robotique de tout ce qui se trouve être la saveur de la semaine dans le jeu.

Parfois, cela fonctionne pour le mieux et parfois non, les consoles de la société passant de la domination de l’industrie au flop complet. Cependant, avec la nouvelle qu’ils ont maintenant vendu 800 millions de consoles au cours de leur vie prodigieuse et qu’ils sont maintenant presque certains de voir la Switch surpasser la PlayStation 4, j’ai pensé que cela pourrait valoir la peine d’avoir un petit récapitulatif sur les consoles Nintendo passées et présentes.

La plupart des observateurs s’accordent à dire que nous sommes actuellement à la neuvième génération de consoles. Les deux premiers ne comptent pas vraiment car il ne reste plus grand-chose de jouable à partir de cette époque, la première génération étant principalement constituée de clones Pong (y compris la toute première console de Nintendo, le Color TV-Game) et la deuxième génération dominée par l’Atari 2600.

La troisième génération est celle où les choses commencent à devenir intéressantes, avec la NES complètement dominante et le Sega Master System arrivant loin derrière. La quatrième génération était beaucoup plus proche, avec la Mega Drive prenant rapidement les devants, mais dans un miroir intéressant de la Xbox 360 contre la PlayStation 3, la SNES l’a finalement dépassée grâce à Sega qui s’est tiré une balle dans le pied vers la fin.

La cinquième génération est l’endroit où Sony entre en jeu, essuyant le sol avec le N64 et Sega Saturn, puis dominant encore plus dans la sixième génération avec la PlayStation 2 – la console de jeu vidéo la plus réussie de tous les temps. Mais, et cela peut surprendre certaines personnes, ce sont les deux seules fois où Sony est arrivé en tête en une génération.

Dans la sixième génération, c’était la Wii qui était numéro un, de loin, avec la PlayStation 3 dépassant d’un nez la Xbox 360. La septième génération est toujours en cours, il n’est donc pas juste d’appeler un gagnant pour le moment, mais, comme je l’ai dit, le Switch devrait voir les ventes tomber d’une falaise et dans un trou noir pour qu’ils ne battent pas la PlayStation 4 finalement.

Et c’est en dépit du fait que – et c’est ce qui m’amène – Sony avait une longueur d’avance de trois ans et demi. Bien que ce soit bien sûr une gracieuseté de Nintendo eux-mêmes, dont la première console de la dernière génération, la Wii U, a été un échec colossal.

(Vous remarquerez peut-être que Microsoft n’a pas gagné une seule génération, en fait la seule à ne pas être arrivée en dernier était la sixième génération, lorsque la Xbox OG a battu de justesse la GameCube. Bien que je suppose, si vous voulez être généreux, on pourrait dire que la Xbox One s’est vendue plus que la Wii U.)

Ce que j’essaie de faire comprendre, c’est que même si la réputation de Nintendo est d’avoir des hauts et des bas en termes de succès, il y a eu beaucoup plus de hauts que de bas. Ils ont été la société de jeux vidéo dominante au cours des 40 dernières années et ils ont toujours prouvé qu’ils étaient capables de rebondir sur n’importe quel problème, tout en produisant des jeux classiques acclamés par la critique.

Aucune autre entreprise n’est proche d’avoir les antécédents ou l’expérience de Nintendo et je pense que parfois ils ne sont pas assez respectés pour cela. Oui, ils ne font pas les jeux sérieux grimdark que certains joueurs insistent sur l’éloge, mais ce qu’ils font, ce sont des jeux que presque tout le monde aime. Des jeux comme The Last Of Us ou Days Gone ne sont pas pour tout le monde, mais si vous n’aimez pas Mario Kart, vous êtes une très petite minorité.

Donc, la prochaine fois que vous essayez de rejeter Nintendo comme non pertinent, ou de suggérer qu’ils devraient devenir tiers, rappelez-vous qu’ils dominent l’industrie du jeu depuis avant même la naissance de nombreux joueurs, et qu’ils ne montrent aucun signe de ralentissement avec l’âge.

Par le lecteur Onibee

La fonctionnalité du lecteur ne représente pas nécessairement les vues de GameCentral ou de Metro.

