Échecs sur WhatsApp, Facebook et Instagram : mèmes, actualités et plus

(CNN Affaires) – WhatsApp, Facebook et Instagram ont subi des pannes depuis lundi à midi, selon les déclarations publiques des trois services Facebook.

“Nous sommes conscients que certaines personnes ont des problèmes pour accéder à nos applications et produits”, a déclaré Facebook sur Twitter. “Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale le plus rapidement possible, et nous nous excusons pour tout inconvénient.”

Le site de surveillance des pannes en ligne Down Detector a enregistré des dizaines de milliers de rapports de pannes pour chacun des services. Le site Facebook lui-même ne se chargeait pas du tout pendant environ une heure lundi ; Instagram et WhatsApp étaient accessibles, mais ils ne pouvaient pas télécharger de nouveau contenu ni envoyer de messages.

L’explication possible de la chute

La raison de l’interruption n’était pas immédiatement claire. Cependant, plusieurs experts en sécurité n’ont pas tardé à désigner un problème de système de noms de domaine (DNS) comme un possible coupable. Vers 13 h HE, la division d’analyse Internet de Cisco, ThousandEyes, a déclaré sur Twitter que leurs tests indiquaient que la panne était due à une défaillance DNS en cours. DNS traduit les noms de sites Web en adresses IP qu’un ordinateur peut lire. On l’appelle souvent « l’annuaire téléphonique Internet ».

Plus de quatre heures après le début de la panne, le directeur technique de Facebook, Mark Schroepfer, a tweeté : « Nous rencontrons des problèmes de réseau et les équipes travaillent aussi vite que possible pour déboguer et restaurer le plus rapidement possible. »

Un porte-parole de l’entreprise n’a pas répondu à une demande de commentaire de CNN Business.

“Je ne sais pas si j’ai déjà vu une panne comme celle-ci dans une grande société Internet”, a déclaré Doug Madory, directeur de l’analyse Internet de la société de surveillance de réseau Kentik.

Pour beaucoup de gens, “Facebook est l’Internet pour eux”, a déclaré Madory à CNN.

Les entreprises perdent parfois leur connectivité Internet lors de la mise à jour de leurs configurations réseau, a déclaré Madory. C’est ce qui est arrivé à Fastly, une société américaine de cloud computing, en juin, qui a connu une panne Internet mondiale d’environ 50 minutes.

Mais le fait qu’une entreprise de la taille et des ressources de Facebook soit hors ligne depuis plus de trois heures suggère qu’il n’y a pas de solution miracle au problème.

Roland Dobbins, ingénieur principal de la société de sécurité numérique Netscout, a déclaré que Facebook s’efforcerait probablement de restaurer progressivement le service et que cela pourrait prendre un certain temps pour que les informations acheminées « soient reçues et propagées dans le monde entier ».

Ce n’est pas un bon jour pour Facebook

La panne est survenue le matin après que “60 Minutes” a diffusé un segment dans lequel la dénonciatrice de Facebook, Frances Haugen, a affirmé que la société était au courant de la façon dont ses plateformes étaient utilisées pour répandre la haine, la violence et la désinformation, et que Facebook avait tenté de cacher ces preuves. Facebook a rejeté ces allégations.

L’interview fait suite à des semaines de reportages et de critiques sur Facebook après que Haugen a publié des milliers de pages de documents internes aux régulateurs et au Wall Street Journal. Haugen doit témoigner devant un sous-comité sénatorial mardi.

Les actions de Facebook ont ​​chuté de plus de 5% à la mi-journée lundi, ce qui en fait sa pire journée de négociation en près d’un an.

Facebook possède Instagram et WhatsApp.

