in

16/08/2021 à 15h32 CEST

.

marins olympiques Tamara Echegoyen Oui Paula Barcelo Ils ont été distingués par le Terras Gauda National Sailing Award de la meilleure équipe féminine, qu’ils recevront le 4 septembre à Baiona.

Le jury a apprécié son « brillant & rdquor; carrière et ses derniers succès sportifs, parmi lesquels la médaille d’or au championnat du monde de classe 49erFX, obtenue en février 2020 à Geelong (Australie), et le diplôme olympique aux Jeux de Tokyo 2020.

Echegoyen a participé pour la troisième fois consécutive à une épreuve olympique après avoir remporté la médaille d’or à Londres 2012, avec Angela Pumariega Oui Sofia Toro, et un autre diplôme olympique à Rio 2016 avec Berta Betanzos.

Echegoyen Oui Barcelone Ils naviguent ensemble depuis seulement trois ans, après que la Fédération espagnole de voile ait sélectionné des athlètes pour constituer l’équipe de voile. Tamara quand elle participait encore à la Volvo Ocean Race.

Ce sera le premier prix national pour Barcelone et le cinquième pour Echegoyen, qui a reçu en 2012 le prix de la meilleure équipe pré-olympique, en 2013 pour le navigateur de l’année, en 2016 pour la meilleure équipe de régate féminine et en 2018 il était chargé de recueillir la distinction décernée à MAPFRE comme la meilleure régate team pour sa participation à The Ocean Race.