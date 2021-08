Échelle de la numérisation : une stratégie axée sur le numérique pour la nouvelle ère numérique

AS Lakshminarayanan, directeur général et PDG, Tata Communications.

Un modèle opérationnel axé sur le numérique est indispensable pour les entreprises du nouvel ordre mondial, déclare AS Lakshminarayanan, directeur général et PDG de Tata Communications. « À mesure que les économies s’ouvrent, la confiance et la sécurité sont au cœur de la compétitivité et de l’agilité des entreprises en quête de croissance. L’échelle de la numérisation sera le nouveau baromètre du succès des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d’activité.

Récemment, Tata Communications a dévoilé son « Leading in a Digital-First World ; Enabling Success with the Right Mindset, Ecosystem and Trust », qui révèle que 90 % des entreprises n’ont pas encore atteint leurs objectifs en matière de numérique, 49 % admettant que la cybersécurité est la priorité absolue pour leur entreprise. Il met également en lumière que 45% des entreprises ont perdu leur productivité pendant la crise en raison de problèmes de connectivité et 41% des entreprises attribuent le passage à des modèles d’exploitation axés sur le numérique pour maintenir leur part de marché au cours de la pandémie. L’enquête a été menée auprès de chefs d’entreprise de 750 entreprises dans 11 pays et les classe en trois catégories distinctes selon leur stade de maturité numérique.

Pionniers du numérique : Seules 10 % des entreprises disposent des modèles d’exploitation, des plates-formes de connectivité et des stratégies numériques les plus avancés garantissant des opérations sécurisées et fiables, tandis que 63 % attribuent la croissance des revenus à leur stratégie axée sur le numérique.

Migrants numériques : Environ 52 % des entreprises ont une numérisation limitée dans leur activité, mais doivent encore s’améliorer dans plusieurs domaines de la capacité numérique.

Aspirants numériques : Environ 38 % des entreprises sont à un stade naissant de la numérisation de leur activité, incapables d’atteindre la croissance en raison d’un manque de maturité numérique.

Le rapport indique que le passage actuel à des modèles d’exploitation axés sur le numérique est un moment décisif dans l’évolution des entreprises et dans la refonte du nouveau monde. Une stratégie axée sur le numérique permet des expériences sécurisées, connectées et numériques. Plus tôt les organisations commencent à accélérer leur parcours de transformation numérique jusqu’à la courbe de maturité numérique, plus elles sont susceptibles de s’autonomiser pour l’ère numérique.

