Échelle des effets quantiques à des niveaux macroscopiques sans précédent

in

24/06/2021 à 8h00 CEST

La frontière quantique a transcendé les limites des particules élémentaires et atteint des dimensions macroscopiques sans précédent, permettant aux scientifiques d’approcher l’état fondamental de la matière à l’échelle du kilogramme.

Les particules élémentaires, qui forment la structure la plus élémentaire de la matière, ont des effets quantiques qui ne sont visibles que dans les électrons et d’autres composants physiques plus petits.

Cependant, en laboratoire, des conditions peuvent être créées pour obtenir des effets quantiques macroscopiques : la plupart du temps, cela a été réalisé avec des nuages ​​de millions d’atomes. Cette frontière qui a été largement franchie pour la première fois dans une nouvelle enquête.

La nouvelle recherche a été développée au sein d’un observatoire de détection d’ondes gravitationnelles appelé LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory).

C’est un observatoire capable de détecter des mouvements des milliers de fois plus petits que la largeur d’un atome, grâce à des miroirs uniques qui se balancent comme un pendule avant toute perturbation.

Frontière quantique

Frontière quantiqueCes miroirs, qui sont généralement utilisés pour détecter les ondes gravitationnelles, dans la nouvelle expérience ont servi à atteindre la frontière quantique.

À l’échelle quantique, les objets ne sont pas statiques, car les atomes sont en mouvement constant. Cependant, il est possible de les ralentir pour que le système quantique entre dans un état de stabilité de base, c’est-à-dire en mouvement minimal, presque arrêté. Cet état d’énergie inférieur est atteint lorsque la matière est très froide, car plus il y a de chaleur, plus il y a de mouvement.

Pour atteindre la frontière quantique, les auteurs de la nouvelle recherche ont placé des électro-aimants à l’arrière des quatre miroirs LIGO, réduisant ainsi le mouvement pendulaire de chacun d’eux.

Après refroidissement à 77 nanokelvins (un nanokelvin équivaut à un milliardième de degré), les miroirs se sont déplacés de moins d’un millième de la largeur d’un proton, écrasant ainsi la frontière quantique.

L’objet qui a finalement atteint la frontière quantique n’est pas quelque chose de tangible (comme les objets quantiques eux-mêmes), mais est le mouvement pendulaire combiné des quatre miroirs séparés, pesant chacun environ 40 kilogrammes.

L'”objet” que les chercheurs ont refroidi et presque complètement arrêté a une masse estimée à environ 10 kilogrammes et un octillion (10⁴⁸) d’atomes, expliquent les chercheurs dans un communiqué.

Record du monde

Record du mondeL’immobilité presque totale de ce volume de masse représente un record du monde, car la frontière quantique n’a jamais été aussi proche d’objets aussi gros.

Jusqu’à présent, seuls des objets de l’ordre du nanogramme avaient été amenés à l’état fondamental, bien que le nouvel exploit ait une portée bien plus grande que le record lui-même, notent les chercheurs.

Le but de cette vaste approche de la frontière quantique est de découvrir si la théorie quantique s’applique à tout ce qui existe, explique le chercheur principal Vivishek Sudhir à la revue ORF.

Il s’agit de découvrir pourquoi les phénomènes quantiques qui se produisent avec les photons, les électrons et autres particules élémentaires, ne peuvent être observés dans des objets plus gros qu’en laboratoire.

Pourquoi un photon peut-il être à deux endroits en même temps, mais pas une balle de tennis ? Les physiciens ont déjà une réponse provisoire : par les perturbations causées par l’environnement.

Gravité quantique massive

Gravité quantique massive« Les phénomènes quantiques disparaissent lorsqu’un objet interagit avec son environnement », ajoute Sudhir. “Nous ne savons pas pourquoi. Roger Penrose a déjà soupçonné que la gravité était responsable. On va le vérifier », conclut-il.

Après cette expérience, les scientifiques savent déjà comment approcher l’état fondamental à l’échelle du kilogramme, et ils pensent pouvoir mesurer l’effet de la gravité sur un objet quantique massif, ce qui était considéré jusqu’à présent comme un rêve impossible.

Ce qui a été réalisé est un point de départ pour créer des états exotiques de la matière, tels que des supersolides ou des fluides qui semblent avoir une masse négative, notent les chercheurs.

L’état de base de la matière est également prometteur pour un certain nombre d’applications, des horloges atomiques aux ordinateurs quantiques.

Référence

RéférenceApproche de l’état fondamental en mouvement d’un objet de 10 kg. Chris Whittle et al. Science 18 juin 2021 : Vol. 372, numéro 6548, pp. 1333-1336. DOI : 10.1126 / science.abh2634

Photo du haut : techniciens LIGO examinant l’un des miroirs LIGO. Laboratoire Caltech / MIT / LIGO.