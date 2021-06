Echo, Echo Dot, Echo Show, et plus – .

in

Amazon Prime Day est presque là, et comme c’est généralement le cas, c’est probablement là que vous pourrez obtenir certaines des meilleures offres sur les appareils Amazon pour l’année. Bien sûr, il existe peu de produits plus célèbres que l’Echo – donc si vous recherchez les meilleures offres Prime Day Amazon Echo, vous êtes au bon endroit.

L’Amazon Echo a été publié pour la première fois en 2014, et a été la première grande sortie d’enceintes intelligentes. Depuis lors, de nombreuses entreprises ont copié le concept et Amazon lui-même a publié des mises à jour et différentes versions du haut-parleur Echo.

Prime Day est également l’endroit où vous pourrez obtenir toutes sortes d’autres offres. Que vous recherchiez les meilleures offres de casque Prime Day, les offres d’appareils Prime Day Apple, les offres Prime Day TV ou simplement les offres d’appareils Prime Day Amazon en général, nous avons ce qu’il vous faut.

Meilleures offres Amazon Echo Prime Day

Vous n’avez pas nécessairement besoin d’attendre l’événement Prime Day pour profiter de bonnes affaires. En fait, il existe quelques offres Amazon Echo que vous pouvez exploiter dès maintenant. Nous mettrons à jour cet article souvent au fur et à mesure que nous trouverons de nouvelles offres, alors revenez régulièrement. En attendant, découvrez les meilleures offres Amazon Echo que nous avons pu trouver ci-dessous.

Amazon Echo Dot (4e génération)

Le tout nouveau Point d’écho Amazon offre un nouveau design par rapport à la génération précédente, grâce à sa forme de globe sur la forme de rondelle que certains pourraient connaître et aimer. Le résultat est que l’appareil peut offrir une qualité sonore améliorée, ainsi que de meilleures performances Alexa, et plus encore.

Amazon Echo Dot (4e génération)

Amazon Echo Dot (3e génération)

Si vous ne vous souciez pas du nouveau Echo Dot en forme de globe, alors peut-être vaut-il la peine d’économiser de l’argent et d’opter pour l’appareil de dernière génération. L’Echo Dot de 3e génération offre toujours un excellent support Alexa, et il est suffisamment bon marché pour en acheter quelques-uns pour la maison.

Amazon Echo Dot (3e génération)

Amazon Echo Show 5 (2019)

Alexa obtient une touche visuelle avec le spectacle d’écho 5. L’Amazon Echo Show 5 dispose d’un écran qui vous permet de voir des informations visuelles à côté des informations audio d’Alexa, et vous pourrez également contrôler votre maison intelligente en appuyant simplement sur un bouton, ce qui peut s’avérer utile.

Amazon Echo Show 5 (2019)

Amazon Echo Dot Kids (4e génération)

le Echo Dot Enfants permet à vos enfants d’utiliser Alexa. L’appareil propose des designs sympas pour le rendre plus adapté aux enfants, et il donne aux parents un contrôle parental pour le rendre plus sûr.

Amazon Echo Dot Kids (4e génération)

Quand est le Prime Day 2021?

Amazon Prime Day 2021 se déroulera sur deux jours – pas un. L’événement aura lieu les 21 et 22 juin, et nous nous attendons à voir différentes offres les différents jours. Cela signifie que si vous ne trouvez pas l’offre parfaite le premier jour de l’événement, cela vaut la peine de vérifier le deuxième jour.

Quelles sont les offres Prime Day Amazon Echo attendues ?

Étant donné que Prime Day est un événement Amazon, il est assez sûr de supposer que tous ou la plupart des appareils d’Amazon bénéficieront de remises, y compris la gamme Amazon Echo.

Pour commencer, nous obtiendrons probablement de bonnes affaires sur les appareils Amazon Echo de base. Cela inclut le haut-parleur intelligent Amazon Echo standard, ainsi que l’Echo Dot et peut-être même l’Echo Studio.

Nous devrions également obtenir des offres sur les écrans intelligents Echo Show d’Amazon. La gamme Echo Show vous permet d’obtenir des informations visuelles sur des éléments tels que la météo, et vous pouvez également passer des appels vidéo, contrôler des appareils domestiques intelligents, etc. Il ajoute une toute nouvelle dimension à l’expérience Echo.

D’ici au Prime Day, nous mettrons régulièrement à jour cet article. Revenez donc souvent pour les mises à jour sur les offres et les remises.

