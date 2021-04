Écho a publié le deuxième tirage dans le AC DC série d’affiches par artiste Adam Stothard, intitulé « AC / DC The Razors Edge World Tour 1990/1991 ».

Adamprise électrique de Jeune veau et Brian Johnson du « Thuderstruck » l’époque captive l’énergie vivante qui AC DC sont célèbres pour. Cette affiche sera disponible à partir du vendredi 2 avril à 14 h HNE / 11 h HNP.

M’a dit Stothard: « AC DC étaient la bande originale de ma vingtaine. Ils m’ont vu tout au long de mes années collégiales et universitaires et ont inspiré de nombreuses soirées. Je me souviens encore d’être assis avec des amis à la cafétéria du collège avec AC DCla musique rock’n the juke box.

«Quand on m’a demandé de créer des œuvres d’art pour le groupe, la première chose que j’ai faite a été de revoir leur musique, de renouer avec les sentiments qu’ils inspiraient. Le but de cette pièce était de capturer la puissance et l’énergie de AC DCde la musique, ainsi que de leur présence sur scène électrique. «

Cette sérigraphie en sept couleurs mesure 18 « x24 » et sera disponible dans ces variantes en édition limitée:

* AC / DC The Razors Edge World Tour 1990/1991 Gallery Edition – 150 pièces / 55 $



* AC / DC The Razors Edge World Tour 1990/1991 Variante de feuille de lave holographique – 100 pièces / 80 $



* AC / DC The Razors Edge World Tour 1990/1991 Rainbow Foil Variant – 50 pièces / 80 $

Allez sur echoprintgallery.com pour plus d’informations.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).