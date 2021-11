Echo Show 15 d’Amazon est maintenant disponible en pré-commande pour 250 $

En septembre, Amazon a élargi sa gamme d’écrans intelligents avec le lancement de l’Echo Show 15. L’Echo Show 15 est le plus grand écran intelligent annoncé jusqu’à présent par le géant de la vente au détail, avec un écran Full HD de 15,6 pouces. Près de deux mois après son dévoilement officiel, l’écran intelligent est enfin disponible en précommande aux États-Unis. Il devrait commencer à être expédié le 9 décembre.

Contrairement aux écrans intelligents précédents d’Amazon, l’Echo Show 15 a un design plat et peut être monté sur un mur ou placé sur un comptoir en orientation portrait ou paysage. Comme vous pouvez le constater, l’appareil ressemble beaucoup plus à un cadre photo qu’à un écran intelligent.

L’Echo Show 15 apporte également un écran d’accueil repensé et des widgets Alexa, ce qui vous permet d’afficher plus facilement votre calendrier familial partagé, de suivre vos colis entrants, de trouver de nouvelles recettes, de gérer des listes de tâches, etc. Vous pouvez également diffuser vos émissions et films préférés à partir de services tels que Prime Video, Netflix et Hulu.

Alors que la moitié de l’écran de l’Echo Show 15 est utilisée pour afficher le contenu rotatif ambiant, l’autre moitié est dédiée aux widgets Alexa personnalisables. Les widgets Alexa s’actualisent en permanence, garantissant que vous avez toujours accès aux dernières informations. Vous pouvez facilement réorganiser les widgets en fonction de vos préférences.

Une autre caractéristique qui le distingue des meilleurs écrans intelligents est l’identification visuelle, qui vous permet essentiellement de personnaliser votre expérience Alexa. Une fois que vous vous êtes inscrit à l’identification visuelle, Alexa vous reconnaîtra lorsque vous passerez devant l’écran intelligent et vous montrera un message d’accueil personnalisé, des rappels personnels, des événements de calendrier, de la musique récemment écoutée ou des notes personnelles que d’autres peuvent vous avoir laissées.

