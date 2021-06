Echo Show 8 (2e génération) contre Echo Show 10 (3e génération) : que devriez-vous acheter ?

Spectacle du milieu

Echo Show 8 (2e génération)

Montre m’en plus

Echo Show 10 (3e génération)

L’Echo Show 8 (2e génération) s’inscrit en plein milieu de la gamme de produits Echo Show en pleine expansion d’Amazon. Comme le plus petit Echo Show 5 (2e génération), il peut s’adapter presque n’importe où dans la maison, mais il dispose d’une caméra à égalité avec le plus grand Echo Show 10 (3e génération).

130 $ sur Amazon

Avantages

Les boucles d’or des appareils Echo Show Désactivez la caméra et les micros avec un seul interrupteur/couvercle Nettement moins cher que le plus grand Echo Show 10 (3e génération) Grandes améliorations apportées à la caméra de chat

Les inconvénients

Impossible de régler les angles de vision sans support Pas de traitement Dolby intégré

Avec sa base de piédestal plus grande et son écran rotatif, l’Echo Show 10 (3e génération) marque un changement significatif en termes de facteur de forme et d’utilité pour la gamme Echo. Ajoutez ses haut-parleurs, sa caméra et ses composants internes améliorés, et vous pouvez facilement voir pourquoi cet appareil se positionne comme le hub ultime pour la maison intelligente.

250 $ sur Amazon

Avantages

Superbe écran Écran rotatif pour de meilleurs angles de vision Fonctionnalités de la caméra de sécurité intégrée Caméra 13MP grandement améliorée Zigbee Smart Hub intégré

Les inconvénients

Appareil Echo le plus cher Facteur de fluage ? Le plus grand appareil Echo peut prendre trop de place

Au cours des dernières années, Amazon a mis à jour et étendu sa gamme Echo Show, avec des appareils disponibles en trois tailles différentes. L’Echo Show et l’Echo Show (2e génération) originaux à 10 pouces ont été les premiers de ces appareils, suivis d’un Echo Show 5 à 5 pouces et de l’Echo Show 8 à – vous l’avez deviné – 8 pouces. Fin 2020, nous avons découvert un nouveau facteur de forme dans l’Echo Show 10 (3e génération), qui a remplacé l’Echo Show (2e génération) abandonné. En mai 2021, nous avons vu des actualisations mineures de l’Echo Show 5 (2e génération) et de l’Echo Show 8 (2e génération). Mais parmi ces deux plus gros haut-parleurs Echo Show, lequel devriez-vous choisir ? Comparons l’Echo Show 8 au Show 10 pour voir lequel sort en tête.

Echo Show 8 (2e génération) contre Echo Show 10 (3e génération): Echo plus que jamais

Source : AmazonPhoto : Echo Show 10 (3e génération).

Les écrans d’accueil intelligents avec haut-parleurs sont devenus une catégorie importante pour Amazon et Google, avec des entreprises comme Facebook et Lenovo proposant des produits intéressants dans cet espace. Amazon a lancé la tendance avec l’Echo Show (1ère et 2e génération), puis a continué avec l’Echo Spot, et maintenant les Shows 5, 8 et 10. Pourquoi voudriez-vous l’un de ces Echo Shows par rapport à l’autre ? Commençons par examiner les spécifications pour voir en quoi elles diffèrent.

Echo Show 8 (2e génération) Echo Show 10 (3e génération) Taille 7,9 x 5,4 x 3,9 pouces 9,9 x 9 x 6,7 pouces Poids 36,6 oz 90,3 oz Écran 8,0 pouces avec résolution 1280×800 10,1 pouces avec résolution 1280×800 Haut-parleurs 2 x 2- pouces @ 10 W par canal 2 tweeters de 1 pouce et 1 woofer de 3 pouces Traitement Dolby Non Non Caméra 13MP 13MP Commandes de la caméra Obturateur de caméra intégré et bouton d’arrêt du microphone/caméra intégré Obturateur de la caméra intégré et bouton d’arrêt du microphone/caméra Intelligent soutien à domicile Oui avec le programme Certified for Humans Oui avec le hub Zigbee

L’Echo Show 10 (3e génération) a certainement beaucoup à offrir dans cette confrontation. Il a un écran plus grand pour une meilleure expérience visuelle. Il possède des haut-parleurs légèrement plus grands et améliorés capables de produire un son directionnel pour mieux remplir l’espace dans lequel vous écoutez. Il dispose également d’une impressionnante caméra frontale de 13 MP pour les conversations vidéo et dispose d’un hub Zigbee intégré pour des contrôles améliorés de la maison intelligente.

Avec son écran rotatif unique, l’Echo Show 10 (3e génération) peut vous suivre dans une pièce pour vous offrir une vue ininterrompue de l’écran, ce qui est parfait pour lire une recette tout en travaillant dans la cuisine ou en gardant votre tout-petit en mouvement dans le cadre pendant un appel vidéo. Vous pouvez même prendre en charge la caméra à distance via l’application Alexa et utiliser l’Echo Show 10 (3e génération) comme caméra de sécurité domestique à la demande lorsque vous n’êtes pas chez vous. C’est l’Echo Show à obtenir si vous avez beaucoup d’espace de comptoir ou si vous ne voulez avoir qu’un seul Echo dans la maison. Maintenant que les Echo Shows bénéficient à nouveau du support YouTube et du contenu exclusif de Food Network, vous ne vous ennuierez jamais avec cette grosse boîte !

L’Echo Show 8 (2e génération) est sans doute l’écran intelligent le plus populaire d’Amazon, et il a certainement pris toutes les bonnes parties des produits précédents et les a combinés dans un appareil vraiment solide. Avec l’Echo Show 8 (2e génération), vous obtenez le même écran HD de haute qualité que le plus grand Echo Show 10 (3e génération) avec des haut-parleurs qui sont en fait assez bons. Vous bénéficiez également de toutes les fonctionnalités de confidentialité améliorées introduites pour la première fois sur l’Echo Show 5 et maintenant sur l’Echo Show 10 (3e génération), comme un obturateur de caméra physique et des commandes Privacy Hub à l’écran. De plus, vous obtenez le même excellent appareil photo 13 MP que l’Echo Show 10 (3e génération). C’est impressionnant en soi et c’est mieux que la concurrence, mais c’est doublement impressionnant quand on considère que le précédent Echo Show 8 n’avait qu’un appareil photo 1 MP !

Vous pourriez affirmer que l’intégration du hub Zigbee, qui était nécessaire à un moment donné pour aider à l’appariement avec d’autres produits intelligents, sur les anciens appareils Echo Show (2e génération) et Echo Plus (2e génération) n’est pas aussi importante qu’elle l’était lorsque ceux-ci appareils ont été lancés pour la première fois. Cela est particulièrement vrai avec Amazon introduisant un nouveau programme Certified for Humans pour rendre le couplage, la configuration et le contrôle des appareils domestiques intelligents beaucoup plus faciles et plus transparents que jamais. Alors vraiment, la décision entre ces deux appareils se résume à trois facteurs principaux: la taille de l’écran, le prix et les fonctionnalités et fonctionnalités supplémentaires.

Echo Show 8 (2e génération) contre Echo Show 10 (3e génération): Montrez-moi simplement lequel obtenir

Source : AmazonPhoto : Echo Show 8 (2e génération).

Alors que l’Echo Show 10 (3e génération) est un appareil incroyablement avancé et présente de nombreux avantages par rapport au nouveau Echo Show 8 (2e génération), j’ai toujours l’impression que le Show 8 (2e génération) l’emporte en tant que meilleur haut-parleur Alexa pour la plupart des gens. La taille de l’Echo Show 10 (3e génération) est tout simplement trop grande pour la plupart des endroits où je voudrais l’installer chez moi, tandis que l’Echo Show 8 (2e génération) est juste assez petit pour avoir un sens dans mes espaces. Bien que l’écran rotatif de l’Echo Show 10 (3e génération) puisse être très utile et respectueux de votre vie privée car il n’est pas capable de reconnaissance faciale, je peux certainement voir à quel point certaines personnes seraient un peu effrayées par cela. Avec la même résolution d’image sur un écran plus petit, les images et les vidéos sont d’autant plus nettes sur le Show 8. De plus, vous aurez l’air tout aussi bien pour les personnes avec qui vous discutez sur un Echo Show 8 (2e génération ) comme sur un Echo Show 10 (3e génération) maintenant que les deux appareils ont le même appareil photo 13 MP.

Rencontre-moi au milieu

Echo Show 8 (2e génération)

Ni trop grand, ni trop petit

L’Echo Show 8 (2e génération) a une taille plus naturelle, plus facile à placer que l’Echo Show de 10 pouces, mais suffisamment confortable pour regarder des recettes et des vidéos.

Plus à montrer

Echo Show 10 (3e génération)

Tous les yeux sur moi

L’Echo Show 10 (3e génération) dispose d’un écran rotatif, d’un appareil photo bien amélioré et de haut-parleurs encore meilleurs pour une expérience ultime de maison intelligente / hub intelligent. Cependant, il peut s’avérer trop cher et trop gros pour de nombreuses personnes.

