Echo Show 8 : vous pouvez désormais avoir un écran intelligent avec Alexa pour seulement 74,99 euros | La technologie

Économisez sur cet Amazon Echo Show avec un écran de 8 pouces et Alexa intégré avec une remise de 35 euros.

Si vous souhaitez interconnecter votre maison, la rendre beaucoup plus intelligente et avoir du divertissement dans n’importe quelle pièce de la maison, il est prévu que vous soyez intéressé par un appareil avec Alexa intégré, et si vous aimez regarder un écran pour être capable de ressentir le divertissement au maximum, vous enchanterez le Écho Show 8, un modèle de première génération qui est actuellement très bon marché dans une offre unique.

Et est-ce grâce à l’Echo Show 8 que nous avons un écran totalement intelligent et avec Alexa, quelque chose qui nous permettra, entre autres, de passer des appels vidéo, d’envoyer des messages, de demander à Alexa de mettre nos meilleures séries et films, de contrôler d’autres appareils domestiques et même de personnaliser entièrement l’écoute de la musique.

Et bien, l’Echo Show 8 n’est qu’à 74,99€ sur Amazon, avec un tarif réduit de pas moins de 35€ et dont il faut profiter, car il devient un compagnon indispensable pour ces vacances.

Cette enceinte intelligente Amazon dispose d’un écran tactile de 8″, en plus d’Alexa et de plusieurs fonctions intelligentes qu’elle partage avec d’autres enceintes du catalogue de l’entreprise.

L’Echo Show 8 à 74,99€ bénéficie d’une remise de 32%, soit environ 35€ que vous économisez si vous l’achetez dès maintenant, sur un produit vendu et expédié par Amazon et que vous le recevrez dans les prochains jours chez vous avec frais de port libre.

Cet écran intelligent avec Alexa fait une multitude de choses, mais l’un de nos préférés est qu’il nous offre des divertissements tels que regarder Prime Video ou Netflix de n’importe où dans notre maison, et aussi assaisonnez-le avec la meilleure musique du moment grâce à sa compatibilité avec Spotify ou Apple Music, entre autres.

Nous pouvons nous connecter avec les personnes qui nous sont chères en passant des appels vidéo avec toute personne disposant de l’application Alexa ou d’un appareil Echo avec écran, nous pouvons également utiliser les communications pour envoyer des messages vocaux simultanément à toutes les pièces de la maison où il y a un appareil de ces caractéristiques.

Nous pouvons contrôler tous les appareils numériques de la maison à partir de l’écran interactif ou simplement en utilisant notre voix. De cette façon, nous pouvons allumer et éteindre les lumières, les interrupteurs, régler les thermostats ou même voir la vidéo des caméras de sécurité, entre autres.

