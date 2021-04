Echo Show 8 vs Nest Hub: Lequel devriez-vous acheter?

Google-y bonté

Nest Hub (2e génération)

Juste à droite

Écho Show 8

Google n’a pas beaucoup changé par rapport à la première génération, mais ce n’était pas nécessaire. Ce qui est nouveau et amélioré, c’est le suivi du sommeil basé sur Soli, un haut-parleur qui sonne mieux et un prix de départ plus bas. Le suivi de mouvement est toujours astucieux, mais l’ensemble est encore une fois suffisant pour être notre premier choix de haut-parleurs à écran intelligent de taille moyenne.

100 $ chez Best Buy

Avantages

Suivi du sommeil avec Soli Amélioration des performances des haut-parleurs par rapport à la prise en charge YouTube de la génération précédente PDSF de départ inférieur à celui de la génération précédente Intégration impressionnante avec Google Photos Assistant Google

Les inconvénients

Pas de caméra pour le chat vidéo Pas de compatibilité Alexa Les commandes de mouvement sont encore une sorte de gadget Le suivi du sommeil sera bientôt un service d’abonnement

L’Echo Show 8 a apporté les fonctionnalités de confidentialité du Show 5 avec des haut-parleurs améliorés et une résolution d’écran pour correspondre au plus grand Echo Show (2e génération). C’est le portail idéal pour projeter Alexa dans votre maison intelligente.

75 $ chez Amazon

Avantages

Obturateur de caméra physique et interrupteur de sourdine Parfait pour les appels vidéo avec la famille et les amis Peut aider à surveiller les parents âgés ou servir de station de sécurité Spécifications similaires à son plus grand frère intégration Alexa

Les inconvénients

Pas de Dolby Audio L’intégration d’Amazon Photos n’est pas aussi bonne qu’elle pourrait l’être Pas de compatibilité avec Google Assistant

Choisir quel est le meilleur haut-parleur intelligent en comparant l’Echo Show 8 au Nest Hub (2e génération) est un exercice assez difficile. Ces deux appareils sonnent bien, ont une belle apparence, ont des écrans de taille comparable et peuvent tous les deux faire tout le matériel de base des écrans intelligents. Vous pouvez contrôler vos appareils domestiques intelligents, surveiller la sécurité de votre maison, regarder des vidéos ou consulter la météo sur l’un ou l’autre appareil. Un facteur important dans le processus de décision sera sans aucun doute l’assistant intelligent et l’écosystème dans lequel vous êtes le plus intégré. Cependant, il y a d’autres facteurs que vous voudrez peut-être prendre en compte.

Echo Show 8 vs Nest Hub (2e génération): champions des poids moyens

Amazon a lancé la gamme Echo Show du côté le plus large et a progressivement introduit un Echo Show 5 plus petit et un Echo Show 8 de taille moyenne. D’autre part, Google Nest a commencé son voyage avec un écran intelligent avec le Nest Hub de taille moyenne, puis plus tard mis à l’échelle avec l’introduction du Nest Hub Max. Quoi qu’il en soit, les deux sociétés ont adopté une stratégie de tailles d’écran intelligentes diversifiées. Voyons comment ils se comparent et vous aidons à choisir la meilleure option pour vous.

Echo Show 8 Nest Hub (2e génération) Taille 7,9 « x5,4 » x3,9 « 7,0 » x4,7 « x2,7 » Poids 36,6 oz 19,7 oz Haut-parleurs 2 1 Écran Écran tactile de 8 po à une résolution de 1 200 x 800 pixels Écran tactile de 7 po à une résolution de 1024x600p Microphones 4 3 Assistant intelligent Alexa Assistant Google Commandes de confidentialité Obturateur physique de la caméra et interrupteur de sourdine Interrupteur de sourdine physique Couleurs 2 (charbon de bois, grès) 4 (craie, charbon de bois, sable, brouillard)

Echo Show 8 vs Nest Hub (2e génération): Hub-a hub-a

Source: Daniel Bader / Android Central

Le Nest Hub était la première tentative de Google avec un haut-parleur à écran intelligent, et il a été largement félicité pour son écran lumineux et coloré et son interface facile dans le monde de l’Assistant Google. Lors de notre examen initial, nous avons noté qu’il s’agissait du premier appareil intelligent que nous pourrions recommander de placer dans n’importe quelle pièce de la maison, de la cuisine à la chambre. Il est mince, n’a pas de caméra à craindre et dispose d’un mode d’égalisation ambiant pratique qui ajuste la couleur et l’éclairage pour s’adapter à l’ambiance de la pièce. Il sort juste la technologie de votre visage et se fond bien dans son environnement.

Comme vous pouvez l’imaginer, le Nest Hub s’intègre parfaitement aux applications et services Google, donc si vous êtes lourd dans cet écosystème, vous serez au paradis. Il fait un travail fantastique pour vous montrer votre journée en un coup d’œil, facilite la création de routines personnalisées et vous permet de diffuser du contenu à l’écran via sa prise en charge Chromecast intégrée. C’est également le meilleur cadre photo numérique du marché, et son intégration avec Google Photos surpasse facilement ce que l’Echo Show 8 peut faire avec Amazon Photos.

Il y a eu quelques plaintes concernant la convivialité de l’écran tactile, la résolution inférieure à 720p et les haut-parleurs à recul. Alors que beaucoup ont félicité Google de ne pas avoir inclus de caméra avec cet appareil, d’autres ont déploré de ne pas pouvoir passer ni recevoir d’appels vidéo. Le Nest Hub (2e génération) possède un écosystème de maison intelligente assez mature (en particulier via Nest), mais il ne fonctionne plus bien avec les produits Ring. Telles sont les réalités des écosystèmes consolidés et des jardins clos, mais l’interopérabilité des appareils et des services devient de plus en plus un élément dont vous devez tenir compte lors de la décision d’achat d’un appareil intelligent.

Là où le Nest Hub (2e génération) se démarque de l’Echo Show 8 et le Nest Hub de première génération (Google Home Hub) se trouvent dans ses nouvelles fonctionnalités passionnantes. Certes, l’appareil a essentiellement le même aspect, mais c’est ce qui est à l’intérieur qui compte. Google a amélioré le haut-parleur par rapport à la version précédente, mais si vous voulez la meilleure expérience sonore de Google, vous devriez probablement également choisir un haut-parleur Nest Audio. Un processeur plus rapide alimente également ces nouvelles fonctionnalités, selon Google, mais notre examen n’a pas remarqué une amélioration spectaculaire des performances.

Source: Daniel Bader / Android Central

Google a inclus ses capteurs Soli dans le Nest Hub (2e génération), qui utilise un radar pour vous permettre de contrôler l’affichage grâce au mouvement de vos mains et de scanner vos habitudes de sommeil tout au long de la nuit pour vous donner une analyse du sommeil vraiment précise. Ces deux astuces sont intéressantes, mais certains utilisateurs peuvent ne pas les trouver utiles à long terme. Le suivi du sommeil est un essai gratuit au lancement mais passe derrière un paywall d’abonnement à la fin de 2021, et les commandes gestuelles de détection de mouvement sont à peu près aussi aléatoires qu’elles l’étaient lors de leur introduction sur les smartphones Google Pixel 4 et Pixel 4 XL .

Une amélioration majeure entre les hubs de première et de deuxième génération est le prix de départ. Le Google Home Hub original a fait ses débuts à 150 $, mais Google a publié le Nest Hub (2e génération) avec un PDSF de 100 $. Cela le rend encore plus d’une grande valeur, et ce prix plus bas est important, car Amazon a continué à réduire fortement l’Echo Show 8 et l’Echo Show 5.

Echo Show 8 vs Nest Hub (2e génération): en afficher suffisamment

Sur la photo: Echo Show 8.

L’Echo Show 8 est le dernier et le plus grand haut-parleur Alexa à écran intelligent d’Amazon, et en tant que tel, il s’appuie sur les meilleures fonctionnalités de ses prédécesseurs – le plus petit Echo Show 5 et le plus grand Echo Show (2e génération). Il apporte les contrôles de confidentialité physique d’un obturateur de caméra matériel et d’un commutateur de microphone du Show 5 et prend la résolution la plus élevée du Show (2e génération). Il intègre également la nouvelle approche du programme Certified for Humans d’Amazon pour une configuration et une maintenance faciles des appareils intelligents.

Le fait que vous puissiez utiliser cet appareil pour discuter par vidéo avec d’autres utilisateurs d’Echo Show ou rencontrer des amis et des membres de votre famille avec les haut-parleurs intelligents Echo le place devant le Nest Hub d’un point de vue fonctionnel. Alors que Google a déclaré avoir laissé une caméra hors du Nest Hub pour des raisons de confidentialité (bien qu’il en ait ensuite ajouté une au Nest Hub Max), Amazon a abordé ce problème d’abord avec le Show 5 et maintenant avec le Show 8 en mettant en évidence des commandes physiques pour la caméra. et micro et renforcer ses contrôles de confidentialité et de sécurité en ligne (une politique que Google a également poursuivie).

Avec les nouveaux services Alexa Care Hub et Alexa Guard Plus d’Amazon, l’Echo Show 8 s’affirme comme le premier appareil de gestion de maison intelligente. Les appareils Alexa fonctionnent avec beaucoup plus de produits et de services que les enceintes Nest de Google, donc si vous êtes quelqu’un qui souhaite construire une maison entièrement intelligente, c’est quelque chose à considérer.

En plus des améliorations matérielles, le Show 8 lit également du contenu exclusif de CNBC et de Food Network. Il prend en charge les livres audio Audible et Apple Music (parmi d’autres services non encore disponibles sur le Nest Hub). La prise en charge de YouTube et Netflix est notamment absente. Le Show 8 est excellent pour contrôler et surveiller une large gamme de produits pour la maison intelligente, et il fonctionne particulièrement bien avec les produits Ring et Eero, mais pas aussi bien avec les appareils Nest. La même mise en garde concernant les écosystèmes s’applique ici – considérez quels produits et services vous avez ou souhaitez avoir avant de prendre votre décision d’achat.

Echo Show 8 vs Nest Hub (2e génération): répartition sur les écrans

C’est l’une des comparaisons les plus difficiles à faire car ce sont des appareils assez homogènes. Dans cette catégorie de taille, je me penche très légèrement vers le Nest Hub (2e génération). Alors que le haut-parleur à écran intelligent d’Amazon est extrêmement fonctionnel et moins cher que celui de Google, les fonctionnalités innovantes de suivi de mouvement, un meilleur haut-parleur, Google Photos et d’autres services Google aident le Nest Hub (2e génération) à se démarquer dans cette comparaison.

Superbe gadget Google

Google Nest Hub (2e génération)

Le meilleur de Nest et de Google à votre chevet

Le Nest Hub (2e génération) tire le meilleur parti de l’écosystème d’applications et de l’assistant de Google et ajoute des fonctionnalités innovantes telles que le suivi du sommeil pour en faire un appareil intelligent fantastique.

L’écho « juste comme il faut »

Echo Show 8 (HD Smart Display avec Alexa)

Ni trop grand, ni trop petit – l’Echo Show 8 convient parfaitement

L’Echo Show a une taille plus naturelle, plus facile à placer que l’Echo Show de 10 pouces (2e génération) et fait toujours presque tout ce qu’un appareil plus grand peut faire.

