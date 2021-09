ECHO Stock: Pourquoi les actions d’Echo Global Logistics augmentent aujourd’hui

Écho Logistique mondiale (NASDAQ :ÉCHO) l’action connaît une forte augmentation vendredi grâce à un accord de fusion avec La Compagnie Jordan.

Les fonds gérés par The Jordan Company seront utilisés pour privatiser la société. Cela obligera la société de capital-investissement à payer un total de 1,3 milliard de dollars pour la société de services de transport et de gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Détaillant les détails de l’accord, The Jordan Company offre 48,25 $ par action en espèces pour les actions ECHO. Cela représente une prime de 54% par rapport au cours de clôture de l’action jeudi. Il s’agit également d’une prime de 32% par rapport au plus haut historique de l’action depuis le 10 septembre 2018.

Doug Waggoner, président-directeur général d’Echo Global Logistics, a déclaré cela à propos de l’accord qui a fait grimper les actions de la société aujourd’hui.

« Je suis ravi de m’associer à TJC car ils apportent une expertise et une expérience significatives de l’industrie pour permettre à Echo d’accélérer davantage notre succès sur le marché. De plus, le fait d’avoir un partenaire financier expérimenté, avec des ressources pour financer une croissance continue, se traduira par une expansion plus rapide des capacités de la chaîne d’approvisionnement d’Echo, y compris toute l’automatisation prévue pour permettre à la fois notre personnel et notre marché de fret numérique.