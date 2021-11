Echodyne remporte un contrat de 20 millions de dollars pour des systèmes radar de surveillance des frontières

Le système radar EchoGuard d’Echodyne subit un essai sur le terrain. (Photo Échodyne)

Echodyne, basée à Kirkland, dans l’État de Washington, a déclaré avoir remporté un contrat de 20 millions de dollars sur cinq ans auprès de l’équipe d’innovation des douanes et de la protection des frontières du département américain de la Sécurité intérieure pour élargir le déploiement des systèmes radar compacts de l’entreprise – et pour explorer de nouvelles applications pour les radars à Les frontières et les ports américains.

L’annonce d’aujourd’hui marque la dernière série de bonnes nouvelles pour la startup de la région de Seattle, qui a été dérivée d’Intellectual Ventures en 2014 avec le soutien du cofondateur de Microsoft Bill Gates, de Madrona Venture Group et d’autres investisseurs.

Echodyne est l’une des nombreuses entreprises soutenues par Gates qui utilisent des métamatériaux, un type de réseau électronique qui permet de « diriger » une antenne à panneau plat sans pièces mobiles. La société a travaillé avec le Department of Homeland Security et des partenaires industriels pour adapter ses systèmes radar afin de surveiller les mouvements à travers les zones frontalières, y compris les vols de drones.

Trente systèmes radar EchoGuard ont déjà été livrés dans le cadre du contrat de livraison à durée indéterminée et de quantité indéterminée, a déclaré Echodyne dans un communiqué de presse.

« L’attribution de ce contrat valide notre position de leader des ESA compactes et portables [electronically scanning array] des systèmes radar qui améliorent les capacités de renseignement et de surveillance dans les applications de défense et de sécurité intérieure les plus difficiles », a déclaré le PDG d’Echodyne, Eben Frankenberg.

Frankenberg a déclaré à . qu’EchoGuard avait fait « un excellent travail ».

« Nous avons des radars qui sont utilisés pour le contre-drone dans un tas d’endroits différents », a-t-il déclaré. « L’un est un contrat pour le système pénitentiaire fédéral canadien pour la détection de drones, puis de nombreuses forces de l’ordre américaines … la sécurité intérieure, la garde côtière, un groupe de DOD [Department of Defense] les gens aussi.

Aujourd’hui, Echodyne étend sa gamme de produits avec un système radar appelé EchoShield.

« C’est beaucoup plus sophistiqué que le radar actuel, avec beaucoup plus de capacités que vous souhaitez avoir dans un radar à plus longue portée qui ne sont pas aussi nécessaires dans un radar à plus courte portée », a déclaré Frankenberg. « Ce radar sera utilisé pour bon nombre des mêmes applications, en balayant simplement de plus gros volumes et en donnant aux gens un avertissement plus avancé. »

Les applications ne se limitent pas à l’application de la loi et à la sécurité nationale.

« Nous venons de faire un test récemment avec une douzaine de radars répartis autour de Dallas-Fort Worth », a déclaré Frankenberg. « Nous regardions l’espace aérien et ce grand couloir où Bell Textron voulait faire voler un véhicule autonome. Ils voulaient s’assurer qu’il n’y avait aucun avion piloté nulle part dans ce grand couloir. Ce nouveau radar aidera avec ces applications.

Il a dit qu’EchoShield a environ trois fois la portée d’EchoGuard. Par exemple, le plus petit radar peut généralement suivre un quadricoptère DJI Phantom 4 à une distance de 1 kilomètre, mais le nouveau radar étend cette portée à 3 kilomètres.

Au début d’Echodyne, la société s’est concentrée sur la construction de systèmes radar suffisamment petits pour être installés sur des drones comme aide à la navigation. Mais Frankenberg a reconnu que lui et son équipe se sont tournés vers les applications de contre-drones, en partie en raison du processus réglementaire de la Federal Aviation Administration.

« Nous avons encore beaucoup de clients qui pilotent nos radars, effectuent des tests en vol et transmettent ces données à la FAA », a-t-il déclaré. « Mais comme vous le savez bien, la FAA n’a toujours pas accordé de droits étendus aux opérateurs commerciaux de drones, et nous continuons donc d’attendre que ce marché s’ouvre vraiment. »