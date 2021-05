Échos d’Iverson et 2001: le trône de l’Est passera par Philadelphie

Le voyage des Sixers 2020-21 a culminé là où ils le voulaient à Philadelphie, où ils ont travaillé toute la saison, l’équipe la plus cohérente de ceux qui aspirent vraiment à remporter la Conférence: eux, Nets, Bucks … et Heat? Avec une victoire placide contre le Magic limp (122-97), les Sixers ont fait 48-23 avec un match à jouer et ils ont finalement obtenu la première place à l’Est. Le prix est évident: ils auront un facteur de terrain à domicile pendant toutes les séries éliminatoires de leur conférence. Et bien que cette année ne soit pas si importante, les choses de la pandémie, elle a du poids: les Sixers sont le meilleur foyer de l’Est et le deuxième meilleur de la NBA (31-5 les Jazz, 28-7 eux), ils ont deux fois plus de défaites à l’extérieur (7 par 16) et ils pourront compléter les tours de qualification 50% de la capacité du Wells Fargo Center. C’est déjà près de 10 000 fans. Un chiffre non négligeable dans une ville où les tribunes, quand les grands matchs arrivent, font beaucoup, beaucoup de bruit.

Après quelques défaites contre les Pacers et Heat, l’une sans Joel Embiid et l’autre avec le centre en mauvais état, les Sixers ont reçu le baume de Orlando Magic, une équipe qui n’est que meilleure (21-50 maintenant) que les Pistons à l’Est, qui ne pensait guère plus qu’au repêchage depuis longtemps et avait Ignas Brazdeikis comme meilleur buteur (21 points, 6 rebonds). Sa liste de victimes vaut le détour: Fultz, Isaac, Ross, Porter Jr, Carter-Williams, Okeke … La reconstruction, officielle après les départs de Vucevic et Fournier, ne sera pas facile mais elle est en cours après deux saisons tombées en premier tour des séries éliminatoires que cette fois, ils verront à la télévision, bien sûr.

Les Sixers attendront le play-in rival, d’où ils recevront le deuxième classé, celui qui remportera le dernier et dernier match. Les Wizards sauvages ou les Celtics, leur grand rival historique et une équipe qui les a éliminés au cours de deux des trois dernières saisons, peuvent toujours se profiler., en Floride avec un 4-0 qui a mis fin à l’étape de Brett Brown. Ce qui est arrivé ensuite, c’est l’arrivée de Daryl Morey dans les bureaux et de Doc Rivers au banc et une nouvelle impulsion compétitive pour une équipe qui en avait besoin. Et que terminera en tête de l’Est pour la première fois depuis 2001, année des dernières Finales (4-1 contre les Lakers). L’année Iverson a été MVP, Mutombo Defender of the Year, McKie Best Sixth Man et Larry Brown Coach de l’année.

Ce sera la quatrième saison consécutive en playoffs après la transe moche (mais utile, quelque chose est quelque chose) du Process, une reconstruction abrupte qui comprenait 47 victoires en trois saisons… et l’arrivée via repêchage de Joel Embiid et Ben Simmons. Utile, oui, mais difficile pour une fière franchise qui n’a pas remporté de titre depuis 1983 et que l’assaut commencera le 22 mai, dans une semaine seulement.

Contre le Magic, aucun partant n’est passé de 26 minutes après un 39-19 au deuxième quart (66-43) à la mi-temps. Joel Embiid, après sa transe due à une maladie ces derniers jours, a ajouté 13 points et 11 rebonds entre les chants demandant un MVP qui sera pour Nikola Jokic, Simmons a terminé avec 13 points et 9 passes et Seth Curry a fait presque tout ce qu’il a tiré: 20 points en 23 minutes sur 7/9 de tir.