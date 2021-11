Echos of the Dot-Com Bust Run-Up

Chez InvestorPlace, nous pensons que nous venons d’entrer dans une décennie de transformation. Un dans lequel la technologie va changer… enfin, tout.

Nous pensons également que la richesse des investissements générée par ces changements sera astronomique.

Mais…

Cela ne veut pas dire que l’ensemble du marché boursier ne pourrait pas subir un krach douloureux qui décime certains portefeuilles.

Certains d’entre nous, les investisseurs plus âgés, ont vécu une période similaire de « technologie de transformation » qui n’a pas eu de fin heureuse – la bulle/éclatement de la Dot-Com en 2000. Et comme notre expert en macro, Eric Fry, l’écrit ci-dessous, il existe de fortes similitudes entre hier et aujourd’hui.

Cela ne veut pas dire qu’il est temps de vendre vos actions et de vous préparer au pire. Cependant, nous serions stupides de ne pas utiliser le passé pour nous aider à naviguer dans l’avenir. Et c’est ce qu’Eric nous aide à faire ci-dessous.

Je le laisserai prendre à partir d’ici.

Bon week-end,

Jeff Remsbourg

Nous ne disons pas au marché boursier quoi faire; ça nous dit.

Peu importe à quelle fréquence ou à quel point le marché boursier peut nous rappeler qu’il est cyclique, bon nombre d’entre nous, les investisseurs, l’oublient tout simplement… ou le ferment les yeux.

Nous devenons trop craintifs quand nous devrions être courageux, et trop confiants quand nous devrions être prudents.

Une décennie après l’effondrement macabre des dot-com, une histoire de MarketWatch a fidèlement transmis les excès vertigineux de l’époque en décrivant les gestionnaires de fonds technologiques de la fin des années 1990 comme « les maîtres d’un univers parallèle… [and] Les poséidons chevauchent la vague Internet-stock.

Mais comme l’histoire de MarketWatch l’a également souligné :

« La crise a mis fin à une période brève mais extrêmement lucrative pour les investisseurs prêts à tenter leur chance sur des sociétés technologiques non éprouvées… et sur des gestionnaires de fonds largement non éprouvés qui prétendaient les comprendre. « Le cri de ralliement de la foule d’Internet, « C’est différent cette fois », était à la fois haussier et intimidant. Quiconque a dit le contraire à propos de l’évaluation des actions – que les ventes et les bénéfices comptaient toujours – n’a tout simplement pas compris. « Les gestionnaires de fonds technologiques de l’époque étaient des célébrités des médias, des voyants très recherchés du marché boursier avec leurs doigts sur le pouls et les promesses d’Internet. »

Mais dès que la bulle Internet a éclaté, ces « Poséidons » se sont retrouvés noyés dans des vagues successives d’ordres de « vente ».

A présent, vous vous demandez probablement… pourquoi diable parlons-nous de quelque chose qui s’est passé il y a 20 ans ?

Tout simplement parce que l’histoire ne se répète jamais avec précision, mais qu’elle rime généralement. L’environnement boursier vertigineux d’aujourd’hui rime avec 1999 aussi étroitement que « chat » rime avec « chapeau ».

Voici ce que je veux dire…

Trouvez l’équilibre entre les opposants et les alarmistes

« Je ne pense pas que ce soit une bulle… Sur le long terme, technologie égale croissance… Je ne pense pas que je serai moins enthousiaste à propos de ça l’année prochaine, ou l’année d’après, ou l’année d’après. «

La source de cette citation était un gars nommé Kevin Landis, et il a offert ces informations le 27 février 2000 – quelques jours seulement avant que la bulle Internet n’éclate de façon spectaculaire… et que les actions technologiques de toutes formes et tailles s’effondrent.

Pendant les années fastes de l’ère des dot-com, des gars comme Landis ont atteint le statut de rock star… et pour des raisons évidentes. Ils ne pouvaient rien faire de mal.

Au cours des cinq années qui ont précédé le pic des dot-com, Firsthand Technology Value de Landis était le fonds commun de placement n°1 en Amérique. Il avait grimpé de plus de 700% au cours de cette période et les investisseurs jetaient de l’argent dans le fonds à indice d’octane élevé de Landis.

Mais c’est à ce moment-là que la fête s’est terminée.

La bulle Internet a éclaté, les actions se sont effondrées et les investisseurs ont fui la scène le plus rapidement possible.

Au milieu de la vente massive de deux ans qui s’est ensuivie, le Indice composé Nasdaq dégringolé de 75 %, tandis que Valeur de la technologie de première main – et de nombreux autres fonds du même genre – ont chuté de plus de 85 %.

Et en ce moment, les valorisations boursières atteignent des sommets historiques, dépassant même les niveaux élevés du pic dot-com de 2000.

Et pourtant, les investisseurs de tous les niveaux de sophistication trottent des justifications pour ces valorisations élevées. Plus les prix montent en flèche, plus les investisseurs rationalisent les valorisations exorbitantes.

Cathie Wood, l’investisseur/célébrité d’actions technologiques pédale-à-métal qui a guidé le ETF Innovation ARK (NYSEARCA :ARKK) à des gains spectaculaires au cours des dernières années, a récemment fait écho aux mots exacts prononcés par Landis en 2000 lorsqu’elle a déclaré, concernant les conditions d’aujourd’hui, « Ce n’est pas une bulle ».

Elle a développé cette déclaration en disant: « Je pense que le marché commence à comprendre à quel point certaines de ces opportunités de plate-forme sont profondes et à quel point les taux de croissance seront soutenus et rapides. »

De l’avis de Wood, l’innovation technologique sans précédent que nous observons actuellement justifie des valorisations plus élevées des entreprises. C’est parce que les actions technologiques peuvent croître à des taux si incroyables qu’elles rendent les mesures d’évaluation traditionnelles non pertinentes.

Ce récit haussier n’est pas le seul phénomène financier qui rime avec ses homologues de 1999. Certaines tendances de prix riment aussi… comme le montre le graphique ci-dessous.

Une trajectoire «étrangement similaire»

Au cours des cinq dernières années, l’ARKK de Wood a tracé une trajectoire de prix qui a été étrangement similaire à la trajectoire de prix sur cinq ans du Firsthand Technology Value Fund de Landis à la fin des années 1990.

Pour être clair, cette carte ne possède aucun pouvoir prédictif mystique.

Ainsi, même si ARKK a suivi de près la trajectoire de Firsthand 20 ans plus tôt, cette similitude frappante ne signifie pas qu’ARKK commencera à chuter comme le fonds de Landis l’a fait.

Cela dit, de mauvaises choses arrivent souvent aux actions très valorisées… et Wood n’a pas hésité à charger ses portefeuilles d’actions chères.

Maintenant, des différences significatives existent entre le marché boursier d’aujourd’hui et l’édition 1999.

Bon nombre des technologies à l’étude aujourd’hui sont sans doute plus puissantes et transformatrices que celles d’il y a vingt ans.

Mais la psychologie humaine ne change jamais – surtout pas la psychologie qui fait que le marché boursier traverse des périodes de faible valorisation à une valorisation élevée et vice-versa.

Parce que les valeurs boursières d’aujourd’hui sont plus élevées qu’elles ne l’ont jamais été, et parce que les valorisations des actions technologiques sont parmi les plus élevées, nous, les investisseurs, nous devons à nous-mêmes de faire un test instinctif.

Salutations,

Eric Fry