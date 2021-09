Eckhaus Latta RTW Printemps 2022 – WWD

« Nous ne partons pas d’un point d’inspiration traditionnel », a déclaré Mike Ekhaus en riant. “Il s’agit vraiment d’où nous en sommes à ce moment-là et de ce que nous ressentons.” Eh bien, compte tenu de l’endroit où nous en sommes tous, après plus d’un an et demi de pandémie avec une réouverture prudente de la vie, le duo bicoastal ressentait ce que beaucoup sont : la liberté. Ekhaus a expliqué qu’ils “voulaient se sentir à nouveau sexy, confiant et libre”.

Il y avait un jeu érotique dans les vêtements, avec des seins exposés, des boutons-pression ouverts montant les jambes d’une robe si haute qu’un soupçon de string noir était exposé, et des torses mis à nu avec des pièces transparentes pour tous les sexes. C’est une nouvelle normalité, et après un temps d’introspection, pourquoi ne pas se tourner vers la plus humaine des choses : le corps.

Des tricots moulants, des robes élégantes avec des découpes, des pantalons noirs découpés au laser maintenus ensemble par une cargaison de boutons-pression, un haut en tricot vert coupé si haut qu’il frôle le bas de la poitrine d’un mannequin associé à un pantalon en tricot à jambes larges assorti : il y avait un une vraie conversation entre le vêtement et le corps se passe ici.

La palette de couleurs est passée du gris encre sur les pièces séparées à l’orange coucher de soleil sur les pantalons en cuir et les hauts de soutien-gorge – une grande tendance cette semaine, jusqu’à présent – se terminant par une section blanche et crème nettoyante, se terminant par un pantalon blanc jusqu’à la cheville avec une lingerie transparente – comme le cardigan, à la fois coquette et solide.

Et puis les chaussures, oui les chaussures ! Des ballerines blanches simples, des bottines noires robustes et des sandales en corde aux couleurs vives, après avoir travaillé sur quelques collaborations, ils plongent enfin un orteil dans leur propre offre de chaussures.

“C’est le début de quelque chose de nouveau pour nous”, a déclaré Zoe Latta. « Nous avons connu un véritable processus d’apprentissage et de croissance au cours des 10 dernières années, et c’est maintenant le début de notre monde de chaussures. »