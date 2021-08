Éclairage RVB et suppression du bruit, les atouts du nouveau Razer Hammehead True Wireless pour vous convaincre | La technologie

Des casques sans fil grand public aux périphériques de jeu, les marques ont voulu se lancer dans l’entreprise, et Razer a déjà quelques modèles en avance sur les autres.

Il y a quelque temps, les marchés étaient plus délimités. Certains étaient dédiés à l’audio, d’autres aux souris et aux claviers, et d’autres ont eu du mal à créer des moniteurs.

Mais les temps changent et les besoins sont pressants, raisons pour lesquelles les entreprises ont décidé de jouer tous les bâtons possibles au sein de leur propre secteur, car plus le nombre de produits et de marchés est grand, plus les chances de succès sont grandes.

Là, Razer a déménagé comme peu d’autres, transformant de l’entreprise périphérique à l’entreprise mondiale, ayant dans son nouveau Razer Hammehead True Wireless le parfait exemple (comme l’était le Razer Blade 15 à l’époque) de ce changement de mentalité.

Ces écouteurs sans fil qui viennent d’être présentés par la société dont le siège est à Singapour et à San Francisco, ils viennent remplacer le modèle 2019, sa première tentative haut de gamme dans ce secteur.

Les caractéristiques les plus remarquables des nouveaux écouteurs sont sa compatibilité avec Razer Chroma RGB, afin que nous puissions personnaliser les LED des casques à notre guise, puis suppression active du bruit (ANC) afin que nous puissions les utiliser dans des environnements bruyants.

Ensuite, nous avons des ajouts tels que connexion à faible latence (délai de 60 ms) pour que les joueurs qui jouent sur smartphone n’aient pas de problèmes en compétition, et les deux microphones avec technologie d’annulation du bruit ambiant, qui peut détecter le bruit et le supprimer de la conversation.

L’application mobile de Razer vous permet de personnaliser à la fois l’éclairage et l’égaliseur sonore, en plus de pouvoir régler toutes sortes d’accessoires, tels que l’ANC, les raccourcis clavier (ils ont un bouton tactile) ou le volume.

Souris ergonomique ambidextre avec 8 boutons et un capteur 5g qui atteint une vitesse allant jusqu’à 16 000 DPI.

Promettre une autonomie allant jusqu’à 32,5 heures, ils peuvent être connectés via Bluetooth 5.2 et sont étanches avec le certificat IPX4. Et comme ils pèsent à peine 53 grammes, le plus sûr c’est qu’ils sont assez pratiques quand il s’agit de faire du sport avec.

Le vrai sans fil Razer Hammehead sortira en Espagne au prix conseillé de 139,99 euros.