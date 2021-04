ECLGS 3.0: Le voyage, le tourisme Les MPME auront un impact négligeable mais quelque chose vaut mieux que rien: FAITH

ECLGS 3.0 offrira une extension de crédit allant jusqu’à 40 pour cent de l’encours total du crédit contre 20 pour cent plus tôt.

Crédit et financement pour les MPME: L’extension du système de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS) et l’élargissement de son champ d’application pour couvrir l’hôtellerie, le tourisme et les secteurs connexes aideront certainement les MPME bien que l’impact global soit négligeable, cependant, quelque chose vaut mieux que rien, selon l’instance faîtière pour secteur du voyage et du tourisme en Inde: Fédération des associations de tourisme et d’hôtellerie indiennes (FAITH). Le gouvernement a annoncé mercredi le lancement de l’ECLGS 3.0 pour couvrir les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, des voyages et du tourisme, des loisirs et du sport et a prolongé de trois mois le programme global de crédit d’urgence, y compris les deux versions précédentes, du 31 mars 2021 au 30 juin. 2021, ou jusqu’à ce que des garanties pour la totalité du montant du crore Rs 3 lakh soient émises.

«Cela va certainement aider et nous sommes reconnaissants au gouvernement. Cependant, nous pensons que quelque chose vaut mieux que rien, car 70% des entreprises du secteur sont de petites entreprises. Le tourisme intérieur n’a récupéré que 30 à 40% tandis que les voyages intérieurs ont relancé 80% des niveaux d’avant Covid. Cependant, le tourisme international est absolument au point mort. Je pense que l’impact global de l’ECLGS sur les MPME dans le secteur du voyage et du tourisme sera négligeable », a déclaré Subhash Goyal, secrétaire général de FAITH et président du Conseil national du tourisme et de l’hôtellerie de l’ASSOCHAM à Financial Express Online.

Le commentaire de Goyal était en réaction au montant restant à sanctionner sur le corpus total de l’ECLGS de Rs 3 lakh crore annoncé l’année dernière. Au 28 février 2021, les institutions de crédit membres (MLI), y compris les banques des secteurs public et privé et les sociétés financières non bancaires (NBFC) dans le cadre du programme, avaient déjà sanctionné 82% ou 2,46 Rs lakh crore de Rs 3 lakh crore, Ministre des MPME Nitin Gadkari avait déclaré dans une réponse écrite à une question du Rajya Sabha le mois dernier, citant des données de la National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC) – l’agence d’exécution du programme ECLGS. Par conséquent, les secteurs de l’hôtellerie, du voyage et du tourisme, et des loisirs et du sport seraient également en concurrence avec 27 secteurs ajoutés dans le cadre de l’ECLGS 2.0 en novembre 2020 au schéma d’origine pour les 18% (Rs 54000 crore) du crore Rs 3 lakh. laissé pour être sanctionné.

«Les fonds disponibles ne sont pas substantiels. Il est arrivé trop tard car il ne reste pratiquement plus d’argent, mais il faut attendre des directives détaillées. Cependant, cela permet au moins aux gens de rembourser leurs prêts après deux ans, car ils peuvent à peine gagner de l’argent à rembourser actuellement », a déclaré Pradeep Shetty, co-secrétaire de la Fédération des associations de l’hôtellerie et de la restauration de l’Inde (FHRAI) à Financial Express. En ligne.

Les entreprises dont le crédit total en cours ne dépasse pas 500 crore Rs et en retard, le cas échéant, de 60 jours ou moins, à compter du 29 février, seront éligibles au programme, selon la déclaration du ministère des Finances. L’ECLGS 3.0 offrira une prolongation de crédit allant jusqu’à 40% de l’encours total du crédit contre 20% plus tôt dans tous les établissements de crédit à compter du 29 février 2020, tandis que la durée du prêt sera de six ans, y compris un moratoire de deux ans. . La dernière date de décaissement au titre du régime a également été reportée au 30 septembre 2021.

«Le gouvernement devrait réémettre des visas de tourisme électronique et lancer des vols internationaux réguliers pour que le tourisme international revienne. Les guides touristiques et linguistiques et les petits hôtels sont gravement touchés tandis que les grands hôtels ne sont pas fortement touchés », a ajouté Goyal. FAITH représente environ 22 000 membres à travers 10 associations, dont la FHRAI, l’Association indienne des voyagistes, l’Association des hôtels de l’Inde, le Bureau de promotion des conventions en Inde, et d’autres.

