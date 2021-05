ECLGS 3.0: les MPME de l’hôtellerie exhortent le gouvernement à modifier le statut d’emprunteur, le calcul des encours, etc.

Les comptes SMA-0 sont des comptes dont les paiements sont partiellement ou totalement en souffrance depuis 1 à 30 jours, tandis que les comptes SMA-1 et SMA-2 ont des paiements en retard de 31 à 60 jours et de 61 à 90 jours respectivement.

Facilité de faire des affaires pour les MPME: Des semaines après que le gouvernement eut introduit la troisième étape du système de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS) de 3 lakh crore de roupies pour couvrir l’hôtellerie, le tourisme et les secteurs connexes dominés par les MPME, l’industrie a maintenant demandé des modifications pour rendre le système plus efficace pour les MPME, d’autres entreprises grâce aux suggestions faites au ministère des Finances, au ministère du Tourisme et à la banque de réserve de l’Inde. Le premier changement recherché par le groupe de réflexion politique de 10 associations de voyage et de tourisme – la Fédération des associations du tourisme et de l’hôtellerie indiennes (FAITH) – était vers le statut d’emprunteur dans l’ECLGS 3.0. Conformément aux directives opérationnelles révisées publiées par l’agence d’exécution du programme – National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC), la clause 19 mentionnait que «le compte de l’emprunteur par ailleurs éligible au programme ne devrait pas être un NPA à la date de la sanction / décaissement. . » Selon FAITH, cette clause contredit l’esprit proposé du dispositif pour aider les emprunteurs en évaluant leurs comptes sur un état pré-pandémique.

«Il est possible que cela soit mentionné par erreur. Nous supposons que oui, car si c’est “ à la date de décaissement ” du nouveau prêt, cela contredit le principe de base du programme qui était censé prolonger le soulagement pré-pandémique, exigeant ainsi que les entreprises ne soient pas NPA au 29 février 2020. Globalement, après l’arrêt de mars 2020, presque tous les segments du tourisme ont été non performants et l’industrie du tourisme a effectivement cessé de faire des affaires importantes. Ainsi, lier l’ECLGS 3.0 au statut du compte à la date de décaissement du nouveau prêt garanti et non au 29 février 2020 est mutuellement contradictoire avec l’ensemble de l’objectif déclaré du programme », a déclaré Aashish Gupta, PDG de Consulting, FAITH. Express en ligne. Par le biais de ses 10 associations membres, FAITH représente le secteur des voyages organisés et du tourisme en Inde, comprenant plus de 95% de MPME.

La fédération avait noté que, conformément aux lignes directrices émises en vertu des articles 4 et 7, de l’article 1 de la lettre du NCGTC et des FAQ numéros 8 et 109, ce programme propose d’étendre le soutien aux comptes de tourisme, de voyage et d’hospitalité classés comme régulier, SMA -0 & SMA -1 et dont les jours de retard (DPD) n’excédaient pas 60 jours au 29 février 2020. Les SMA sont des comptes à mention spéciale, qui montrent des signes de stress naissant, conduisant à un défaut de service de l’emprunteur la dette. Alors que les comptes SMA-0 sont des comptes dont les paiements sont partiellement ou totalement en souffrance depuis 1 à 30 jours, les comptes SMA-1 et SMA-2 ont des paiements en retard de 31 à 60 jours et de 61 à 90 jours respectivement.

Le 31 mars 2021, le ministère des Finances avait introduit l’ECLGS 3.0 pour couvrir les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, des voyages et du tourisme, des loisirs et du sport avec un crédit total en cours, au 29 février 2021, ne dépassant pas 500 crore Rs et les impayés, le cas échéant. , ont duré 60 jours ou moins à ladite date.

«Le système ECLGS 3.0 doit être corrigé sur le plan opérationnel pour garantir que les entreprises de voyagistes et les autres acteurs du tourisme puissent tirer pleinement parti du système de prêts garantis pour soutenir leurs entreprises qui n’ont actuellement aucun flux de trésorerie», Rajiv Mehra, président de l’Association indienne de la tournée Opérateurs (IATO) et secrétaire honoraire, FAITH, ont déclaré à Financial Express Online.

Une autre suggestion de FAITH concernait le calcul des encours. L’organisme a cherché à considérer les encours éligibles pour le tourisme, les voyages et l’hôtellerie comme une moyenne de 11 mois de l’exercice 2020 (1er avril 2019 – 29 février 2020) par rapport aux encours au 29 février 2020. «Octobre – février est Traditionnellement, la saison touristique de pointe en Inde et donc les niveaux d’encours de crédit sont généralement les plus bas en février. En conséquence, une moyenne des encours sur 11 mois permettrait une évaluation correcte des besoins des entreprises du secteur car elle équilibrerait en conséquence l’intersaison et la haute saison », a déclaré le groupe de réflexion.

«L’ECLGS est octroyé sur la base de l’encours du prêt au 29 février 2020, mais les emprunts pendant la saison novembre-février sont moindres car les paiements ne sont pas un problème pendant la période. Ainsi, il n’indique pas la vraie image de l’emprunt réel par l’entreprise. C’est pourquoi je voudrais que le gouvernement tienne compte de la moyenne sur 11 mois », a déclaré Sharat Chandra, associée à l’agence de voyage State Express à Financial Express Online.

La dernière recommandation concernait le moratoire sur les intérêts. “ Il n’y a pas de moratoire sur les intérêts sur les fonds prélevés dans le cadre de ce programme et ils doivent être payés conformément à la clause 10 des lignes directrices et à la clause 16 de la FAQ. Cependant, dans l’impossibilité de générer des flux de trésorerie et des intérêts de service, un moratoire sur les intérêts a été demandé pour permettre un prélèvement dans le cadre du programme », a déclaré FAITH.

