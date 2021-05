ECLGS 4.0 : le gouvernement étend le programme de crédit d’urgence pour les MPME ; augmente la durée de l’ECLGS 1.0 à 5 ans

Une aide supplémentaire de l’ECLGS pouvant aller jusqu’à 10 pour cent a été offerte sur l’encours du crédit au 29 février 2020 aux emprunteurs couverts par l’ECLGS 1.0.

Afin de soutenir davantage les MPME touchées par Covid, le gouvernement a annoncé dimanche une prolongation de trois mois de son programme de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS) à 3 lakh crore Rs jusqu’au 30 septembre 2021, à partir du 30 juin 2021, ou jusqu’aux garanties pour un montant de Rs 3 lakh crore est émis dans le cadre de la quatrième révision du programme baptisé ECLGS 4.0. Le ministère des Finances a également annoncé une couverture de garantie à 100% pour les prêts allant jusqu’à 2 crores de roupies aux hôpitaux, maisons de soins infirmiers, cliniques, facultés de médecine pour la mise en place d’usines de production d’oxygène sur place avec un taux d’intérêt plafonné à 7,5%.

Le ministère a également annoncé l’extension de la teneur du programme pour les MPME et autres entités éligibles à la restructuration conformément aux directives de la Reserve Bank of India (RBI) à compter du 5 mai 2021 et avait emprunté des crédits sous ECLGS 1.0. À partir d’une durée globale de quatre ans comprenant le remboursement des intérêts uniquement pendant les 12 premiers mois avec remboursement du principal et des intérêts en 36 mois sous ECLGS 1.0, ils pourront désormais bénéficier d’une durée de cinq ans pour leur prêt ECLGS, c’est-à-dire le remboursement d’intérêts seulement pendant les 24 premiers mois avec remboursement du principal et des intérêts dans les 36 mois suivants.

En outre, une aide supplémentaire de l’ECLGS allant jusqu’à 10 % a été offerte sur l’encours de crédit au 29 février 2020 aux emprunteurs couverts par l’ECLGS 1.0 conformément à la restructuration conformément aux directives de la RBI. Le gouvernement a également supprimé la limite actuelle de prêt de 500 crores de Rs en cours pour l’éligibilité au titre de l’ECLGS 3.0, qui sera supprimée sous réserve d’une aide maximale supplémentaire de l’ECLGS à chaque emprunteur étant limitée à 40% ou à 200 crore de Rs, selon la valeur la plus basse, Dimanche. Le ministère a également étendu le champ d’application de l’ECGLS 3.0 pour couvrir le secteur de l’aviation civile.

