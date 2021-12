ECLGS : 57% des MPME ont eu du mal à se prévaloir du programme de garantie de crédit du gouvernement Modi, selon un rapport

65% des personnes interrogées ont déclaré que le crédit ECLGS les avait aidés à atténuer leurs problèmes financiers. (Image: Pixabay)

Crédit et financement pour les MPME : L’un des plus grands programmes de crédit post-Covid du gouvernement pour que les MPME se remettent de l’impact de la pandémie – le programme de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS) n’était pas en fait assez facile à utiliser pour une part importante des emprunteurs éligibles. Sur la base d’un échantillon de données de prêts d’un montant de 1,45 crore de lakh de Rs décaissé sur 1,7 crore de lakh de Rs en décaissement global sous ECLGS 1.0 et ECLGS 2.0 jusqu’en mars 2021, 57% des emprunteurs ont déclaré qu’il n’était pas facile de se prévaloir de la facilité de crédit. En fait, selon les données analysées dans un rapport de TransUnion Cibil, les plus grandes entités ont trouvé plus facile de se prévaloir de l’ECLGS par rapport aux très petites entreprises.

Par exemple, 61% des très petits emprunteurs avec une exposition inférieure à Rs 10 lakh ont déclaré qu’il n’était pas facile pour eux d’obtenir un crédit dans le cadre de l’ECLGS, contre 52% des emprunteurs avec une exposition de crédit comprise entre Rs 10 lakh et Rs 1 crore qui ont déclaré ce n’était pas facile de se prévaloir du régime. Ceux dont l’exposition se situe entre Rs 1 crore et Rs 10 crore, 49% d’entre eux ont eu du mal à obtenir du crédit dans le cadre de l’ECLGS, selon le rapport analysant un total de 756 réponses.

De plus, les répondants qui avaient des sociétés financières non bancaires (NBFC) comme prêteurs dans le cadre de l’ECGLS ont signalé le taux de réponse négative le plus élevé de 66 % en termes de facilité d’accès au crédit, contre 58 % des répondants qui ont levé des crédits via des banques privées et 53 %. qui ont obtenu des fonds par l’intermédiaire des banques du secteur public.

« L’enquête n’incluait pas la question sur les raisons pour lesquelles il n’était pas facile pour 57% des emprunteurs de bénéficier du programme », a déclaré un représentant de l’entreprise à Financial Express Online, demandant l’anonymat car il n’était pas le porte-parole officiel.

« Le fait est que les banques n’ont pas montré beaucoup de promptitude et de volonté de soutenir même leurs propres clients MPME. Même après le lancement du programme, il a fallu des mois à de nombreuses succursales bancaires pour commencer les décaissements. J’avais également connu un défi similaire dans l’obtention de crédit. Les succursales bancaires attendent toujours l’approbation de leur conseil d’administration pour débourser des montants dans le cadre de différents programmes de crédit. Ils doivent faire une introspection en interne pour savoir pourquoi ils n’ont pas pu fournir un soutien rapide sur le pied de guerre dans des situations comme Covid, alors que le gouvernement avait déjà pris des garanties pour les prêts », Rajiv Chawla, président du groupe JaiRaj et également président de la Association MPME – IamSMEofIndia a déclaré à Financial Express Online.

Néanmoins, 65 pour cent des personnes interrogées ont déclaré que le crédit ECGLS les avait aidés à atténuer leurs problèmes financiers. En termes d’utilisation, 41 pour cent ont déployé les fonds pour redémarrer leurs activités commerciales tandis que 40 pour cent les ont utilisés pour régler les cotisations existantes des fournisseurs. 12 pour cent des répondants ont utilisé des fonds pour payer les salaires. Il est important de noter qu’en termes de perspectives d’avenir, 68 pour cent des personnes interrogées étaient confiantes quant à l’avenir de leur entreprise, tandis que seulement 6 pour cent des personnes interrogées avaient une perspective négative et 24 pour cent n’étaient pas sûres de la manière dont l’avenir se déroulerait.

« Le soutien de l’ECLGS a considérablement contribué à revitaliser le secteur des MPME qui constitue l’épine dorsale du moteur économique de l’Inde. Les banques du secteur public ont mené de front la mise en œuvre de l’ECGLS. Ils ont efficacement canalisé l’injection de crédit vers les MPME méritantes en temps opportun en utilisant astucieusement l’analyse des informations de crédit et les moteurs numériques. L’injection de crédit via l’ECLGS a placé le secteur des MPME sur une trajectoire de croissance à long terme et durable qui est de bon augure pour la résurgence de l’économie indienne », a déclaré Rajesh Kumar, directeur général et PDG de TransUnion Cibil dans un communiqué.

En termes de distribution, 39 pour cent des prêts au titre des ECLGS 1 et 2 ont été répartis entre les commerçants, dont 90 pour cent aux commerçants de détail et 10 pour cent aux commerçants en gros. 35,8 pour cent des prêts ont été déployés parmi les entreprises de services, notamment les opérateurs de transport, les services professionnels, l’hôtellerie, l’immobilier commercial, les logiciels informatiques et le transport maritime. Les 4,9 pour cent restants ont été collectés par des unités de transformation alimentaire, suivies des textiles (3,3 pour cent), des pièces de véhicules et du matériel de transport (1,7 pour cent), de la construction (1,2 pour cent), de l’ingénierie (1 pour cent) et du bois/ produits du bois (0,6 pour cent).

En termes d’actifs non productifs (NPA), sur la base de 15 comptes ECLGS de 15 lakh dont les détails de performance étaient disponibles auprès de TransUnion Cibil en mars 2021, près de 2% étaient des NPA. D’autre part, au niveau des emprunteurs (y compris tous les comptes de prêt ouverts), 6,1% des emprunteurs de l’ECLGS avaient au moins un compte de prêt qui était NPA en mars 2021. Selon l’étude, la performance était meilleure pour ces emprunteurs que pour ceux qui étaient éligibles mais n’avaient pas profité de la facilité de crédit. Cependant, le pourcentage de compte de mention spéciale (SMA) était plus élevé à 15,95 % pour les emprunteurs qui ont eu recours à la facilité, indiquant ainsi une accumulation de risque par rapport à 9,98 % SMA pour ceux qui n’avaient pas levé de crédit dans le cadre de l’ECGLS. Les SMA signalent un début de stress dans l’entreprise qui conduit à des défauts de service de la dette.

