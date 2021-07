ECLGS : 60 % de la limite révisée du régime de Rs 4,5 lakh cr sanctionnée dans les prêts aux MPME ; ce montant déboursé

Le programme a été prolongé plusieurs fois d’octobre de l’année dernière à novembre, suivi de mars 2021, juin 2021 et actuellement jusqu’en septembre 2021.

Crédit et financement pour les MPME : Le programme de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS), qui a été lancé en mai 2020 dans le cadre de la campagne Atmanirbhar Bharat pour faire face à la crise de liquidité des emprunteurs MPME existants touchés par Covid, a permis de sanctionner 60,6% de la limite du programme de Rs 4,5 lakh crore. Au 2 juillet 2021, Rs 2,73 lakh crore de prêts ont été sanctionnés, dont Rs 2,14 lakh crore ont été décaissés par les banques partenaires et les NBFC. De plus, des garanties ont déjà été émises pour des prêts accordés à environ 1,09 million de MPME, selon le ministère des Services financiers. L’information a été partagée par le nouveau ministre des MPME, Narayan Tatu Rane, dans une réponse écrite à une question du Rajya Sabha lundi.

Le mois dernier, le gouvernement avait annoncé l’augmentation du plafond global de la garantie admissible de Rs 1,5 crore lakh de Rs 3 lakh crore au moment du lancement du programme l’année dernière à Rs 4,5 lakh crore. L’ECLGS a déjà été révisé quatre fois pour élargir sa portée et bénéficier aux MPME et autres emprunteurs sur la base des diverses recommandations de l’industrie. Par exemple, les unités MPME, les entreprises commerciales, les emprunteurs de Mudra et les prêts individuels à des fins commerciales ayant un prêt en cours jusqu’à Rs 50 crore et des jours de retard jusqu’à 60 jours au 29 février 2020 étaient éligibles sous ECGLS 1.0. La portée a été élargie sous ECLGS 2.0 avec l’inclusion d’emprunteurs dans 26 secteurs stressés identifiés par le comité Kamath et le secteur de la santé et ayant un prêt en cours supérieur à Rs 50 crore et jusqu’à Rs 500 crore et des jours de retard jusqu’à 60 jours à compter de février 29, 2020.

Dans le cadre de l’ECLGS 3.0, le gouvernement avait en outre inclus des emprunteurs dans les secteurs de l’hôtellerie, des voyages et du tourisme, des loisirs et des sports et de l’aviation civile. De même, dans le cadre de l’ECLGS 4.0, les hôpitaux, maisons de soins infirmiers, cliniques, facultés de médecine ou unités spécialisées dans la fabrication d’oxygène liquide, de bouteilles d’oxygène, etc. 31 2021, ont également été inclus.

Le programme a été prolongé plusieurs fois d’octobre de l’année dernière à novembre, suivi de mars 2021, juin 2021 et actuellement jusqu’en septembre 2021, ou jusqu’à ce que des garanties pour le montant soient émises dans le cadre de la quatrième révision du programme baptisée ECLGS 4.0. Le ministre avait déclaré le 28 juin 2021 que le gouvernement avait déboursé 2,69 lakh crore pour 1,1 crore d’unités par 12 banques du secteur public, 25 banques du secteur privé et 31 sociétés financières non bancaires.

