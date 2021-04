ECLGS: Comment le système de crédit Rs 3-lakh-crore du gouvernement Modi a remis les MPME touchées par Covid sur la voie du rétablissement

Le nombre total d’emprunteurs était de 92,27 lakh au 28 février, dont 87,50 lakh (95%) étaient des MPME.

Crédit et financement pour les MPME: Les prêts à terme pour fonds de roulement garantis par les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) touchées par Covid dans le cadre du régime de garantie de ligne de crédit d’urgence de 3 lakh crore (ECLGS) de Rs ont été en mesure d’aider les bénéficiaires à s’acquitter de leurs obligations opérationnelles et à reprendre leurs activités. Les MPME, qui envisageaient le blocage après la fermeture en mars de l’année dernière avec une piste de pas plus de trois à quatre mois pour la majorité d’entre elles, ont pu la prolonger au moins fin 2020 grâce à un crédit via ECLGS, selon les experts de Financial Express Online se sont entretenus.

«L’ECLGS a aidé les MPME, qui étaient fermées ou inactives, à reprendre leurs activités en compensant les paiements aux fournisseurs, les salaires aux employés, etc. En août, le secteur manufacturier indien avait connu une croissance après les cinq mois précédents. De plus, la perception de la taxe sur les produits et services (TPS) a augmenté en septembre après six mois de baisse. L’une des raisons à cela était que les MPME ont repris leurs activités », a déclaré Govind Lele, secrétaire général national de l’organisme des MPME, Laghu Udyog Bharati, à Financial Express Online. L’association compte environ 30 000 membres à travers l’Inde.

Le PMI manufacturier indien avait augmenté pour la première fois en août 2020 à 52 après un contrat de cinq mois en 2020, contre 46 en juillet 2020, en grande partie grâce à une demande accrue des clients pour les produits indiens et à la reprise des activités commerciales, selon l’IHS. Rapport Markit. Les collectes de la TPS ont augmenté de 4 pour cent à Rs 95 000 crore en septembre, après les six mois de déclin précédents, laissant entrevoir une reprise de l’activité économique. Le gouvernement avait lancé le programme ECLGS en mai 2020, dans le cadre du paquet Atmanirbhar Bharat pour fournir des crédits d’urgence aux entreprises auprès des banques et des NBFC jusqu’à 20% de l’encours total du crédit au 20 février 2020.

Selon les données de la National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC) – l’agence d’exécution du programme ECLGS, le montant du prêt sanctionné dans le cadre du programme s’élevait à Rs 2,46 lakh crore au 28 février 2021, avait déclaré le ministre de la MPME, Nitin Gadkari. dans une réponse écrite à une question du Rajya Sabha le mois dernier. Le nombre total d’emprunteurs était de 92,27 lakh au 28 février, dont 87,50 lakh (95%) étaient des MPME.

«Une grande partie de cet argent a été utilisée pour le remboursement d’une dette existante par les MPME, car le taux d’intérêt facturé dans le cadre de l’ECLGS par les banques était plafonné à 9,25% au lieu des 14-15% habituels d’un prêt bancaire ordinaire. Ainsi, les MPME ont utilisé le crédit ECLGS pour rembourser leurs prêts existants car elles ne recevaient pas leurs paiements des acheteurs et n’étaient pas en mesure de payer leurs dettes. Mais on ne sait pas quelle part de cet argent a été consacrée au capital de croissance et au service de l’ancienne dette », a déclaré Madan Sabnavis, économiste en chef de CARE Ratings à Financial Express Online.

Surtout, l’ECLGS a été modifié le 26 novembre 2020 et prolongé jusqu’au 31 mars 2020, avec l’introduction de l’ECLGS 2.0 dont la portée a été étendue. Sous 1.0, une ligne de crédit d’urgence est offerte aux MPME et autres entreprises des banques et NBFC jusqu’à 20 pour cent de la totalité de leur crédit en cours au 29 février 2020. Les MPME avec jusqu’à Rs 25 crore en cours et Rs 100 crore de chiffre d’affaires étaient éligibles . Cependant, le plafond du chiffre d’affaires a été supprimé après la modification en novembre. La version modifiée s’est concentrée sur les entités de 26 secteurs stressés identifiés par le Comité Kamath ainsi que sur le secteur de la santé avec un encours de crédit de plus de 50 crore Rs et jusqu’à Rs 500 crore au 29 février 2020. Le système a également mandaté les comptes emprunteurs pour être inférieur ou égal à 30 jours en souffrance au 29 février 2020, c’est-à-dire qu’ils n’auraient pas dû être classés comme SMA 1, SMA 2 ou NPA par l’un des prêteurs au 29 février 2020.

«Nous avions profité du programme et cela nous a aidés en termes de besoin en fonds de roulement supplémentaire, car en raison de Covid, nos clients n’étaient pas en mesure de nous payer à temps et nous étions également bloqués avec des stocks supplémentaires. C’est à ce moment-là que des fonds de roulement supplémentaires ont été nécessaires et à partir de là, l’ECLGS a beaucoup aidé. Nous avons perdu des affaires pour le premier blocage de 1,5 mois après le verrouillage car les travailleurs n’étaient pas disponibles en raison du verrouillage et d’autres restrictions. Nous avions profité de la totalité de 20 pour cent de la limite », a déclaré Sanjay Bhatia, directeur général du fabricant de canettes Hindustan Tin Works et ancien président de FICCI-CMSME à Financial Express Online.

En mars 2021, le gouvernement avait également annoncé le lancement de l’ECLGS 3.0 pour couvrir également les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, des voyages et du tourisme, des loisirs et du sport et avait prolongé de trois mois le programme global de crédit d’urgence, y compris les deux versions précédentes, à compter du 31 mars. 2021, jusqu’au 30 juin 2021, ou jusqu’à ce que des garanties pour la totalité du montant du crore Rs 3 lakh soient émises. La semaine dernière, le ministère des Finances avait encore élargi son champ d’action pour couvrir les entreprises en difficulté qui ont des prêts jusqu’à 60 jours (comptes SMA-1), contre 30 jours plus tôt (SMA-0). Les SMA sont des comptes à mention spéciale montrant des signes de stress naissant qui conduisent l’emprunteur à ne pas rembourser son prêt.

«Même si les MPME ont pu réduire leurs coûts de 5 pour cent, c’est aussi un énorme soulagement. Le programme a certainement contribué à la viabilité de l’unité car l’ensemble des finances d’une entreprise est devenu plus solide. De plus, ils auraient également pu attirer de nouveau de la main-d’œuvre. Si je ferme mon unité, mon travail disparaît et si je garde mon unité ouverte, mon travail revient également », a ajouté Sabnavis.

