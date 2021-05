ECLGS: Comment les MPME peuvent obtenir un prêt sans garantie, quels sont les critères d’éligibilité, le moratoire proposé, d’autres détails

Les taux d’intérêt du régime sont plafonnés à 9,25 pour cent pour les banques et les IF et à 14 pour cent pour les NBFC.

Le système de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS) était le soutien de crédit supplémentaire dédié, entièrement garanti et sans garantie, annoncé pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) touchées par Covid, les emprunteurs de Mudra, en plus d’offrir des prêts individuels à des fins commerciales. Annoncé en mai 2020, le système de crédit de Rs 3 lakh crore était initialement valable jusqu’en octobre 2020, mais a ensuite été prolongé jusqu’en novembre, suivi de mars de cette année, puis jusqu’en juin ou jusqu’à ce que les garanties pour le montant du corpus de Rs 3 lakh crore soient émises par deux itérations à savoir, ECLGS 2.0 et ECLGS 3.0. Voici un aperçu de tout ce qu’une MPME voudrait savoir sur le programme d’obtention de crédit:

Qui est éligible?

National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC) offre une garantie complète sur les prêts offerts par les banques et autres institutions de crédit membres en cas de défaillance des MPME et d’autres emprunteurs, y compris les entreprises constituées en tant que propriétaires, partenariats, sociétés enregistrées, fiducies et responsabilité limitée Partenariats (LLP) hors emprunteurs sous Pradhan Mantri Mudra Yojana et prêts individuels aux entreprises.

Cependant, les emprunteurs ayant un encours total de prêts allant jusqu’à Rs 50 crore dans n’importe quel secteur et jusqu’à Rs 500 crore pour ceux du secteur de l’hôtellerie, des voyages et du tourisme, des loisirs et du sport et classés comme réguliers, SMA-0 ou SMA- Les comptes 1 au 29 février 2020 seraient éligibles aux prêts ECLGS. Les SMA sont des comptes à mention spéciale qui montrent des signes de tension naissante conduisant à un défaut de service de la dette par l’emprunteur. Alors que les comptes SMA-0 sont des comptes dont les paiements sont partiellement ou totalement en souffrance depuis 1 à 30 jours, les comptes SMA-1 et SMA-2 ont des paiements en retard de 31 à 60 jours et de 61 à 90 jours respectivement.

«Il ne fait aucun doute que l’ECLGS est une bonne décision car au moins Rs 1,8 lakh crore prêt a déjà été décaissé. Cela signifie qu’il a profité à certaines MPME. Cependant, le gouvernement aurait dû autoriser des prêts basés sur le fonds de roulement sanctionné et non sur l’encours du crédit au 29 février pour bénéficier à davantage de MPME. De plus, il ne prend pas en charge les comptes SMA-2 et, par conséquent, peu de MPME en ont bénéficié jusqu’à présent », a déclaré Jacob Crasta, président du fabricant de chambres d’essais environnementaux CM Envirosystems et ancien président d’Assocham Southern Council à Financial Express Online.

Combien de crédit peut-on bénéficier?

Le crédit disponible serait jusqu’à 20% (jusqu’à Rs 100 crore) du crédit total des MPME jusqu’à Rs 500 crore et 40% (jusqu’à Rs 200 crore) pour les emprunteurs dans l’hôtellerie, les voyages et le tourisme et les loisirs et secteur sportif au 29 février 2020. Il est important de noter que les emprunteurs qui n’ont pas levé de crédit auparavant ne pourraient pas demander l’ECLGS car il est valable pour ceux qui sont déjà inscrits dans les livres des banques et d’autres prêteurs éligibles tels que les NBFC et institutions financières.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter de Financial Express pour les PME: votre dose hebdomadaire d’informations, de points de vue et de mises à jour sur le monde des micro, petites et moyennes entreprises

Comment bénéficier du crédit ECLGS si un emprunteur a des comptes de prêt auprès de plusieurs banques?

Les MPME pourraient bénéficier du crédit soit par l’intermédiaire d’un seul prêteur (banque, NBFC, etc.), soit par chacun de ses prêteurs actuels dans la proportion du crédit recherché conformément à l’accord entre l’emprunteur et le prêteur. Cependant, si une MPME veut prendre un montant supérieur aux 20 pour cent proportionnels à un prêteur particulier, elle exigerait un certificat de non-objection de la part d’autres prêteurs dont la part du prêt que la MPME prend à ce prêteur particulier.

Quelle est la teneur et quel est le taux d’intérêt?

Les prêts au titre de l’ECLGS 1.0 ont une durée (période maximale de couverture de la garantie) de quatre ans à compter de la date de décaissement et de cinq ans sous ECLGS 2.0. Il n’y a pas de durée prescrite pour la facilité non fondée sur des fonds, mais la première tranche du prêt non fondé sur des fonds doit être utilisée au plus tard le 30 septembre 2021. En revanche, pour l’ECLGS 3.0, la durée du prêt est de six ans. à compter de la date du premier décaissement. Les taux d’intérêt du régime sont plafonnés à 9,25 pour cent pour les banques et les IF et à 14 pour cent pour les NBFC.

Quelle est la durée du moratoire et la fenêtre de remboursement?

La période de moratoire sur le remboursement du principal serait d’un an pour ECLGS 1.0 et 2.0 et de deux ans pour ECLGS 3.0. Le principal doit être remboursé en 36 versements sous ECLGS 1.0, 48 versements sous ECLGS 2.0 et sous 3.0, une fois la période de moratoire terminée. Les emprunteurs peuvent également prépayer sans frais supplémentaires.

Qui sont les prêteurs enregistrés?

Au 21 décembre 2020, 12 banques du secteur public, dont SBI, Union Bank, Bank of Maharashtra, Canara Bank, etc., 22 banques privées, y compris des plus petites telles que Lakshmi Vilas, Karur Vysya, Federal Bank, Jammu and Kashmir Bank, etc. ., six banques étrangères dont Standard Chartered, DBS Bank India, HSBC, etc., six petites banques financières dont AU Small Finance Bank, Utkarsh Small Finance Bank, etc., deux institutions financières – SIDBI et Export and Import Bank of India, 42 les banques rurales régionales et 127 NBFC étaient des institutions de crédit membres enregistrées pour le programme ECLGS.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.