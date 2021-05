ECLGS du gouvernement de Modi : augmentation de 53% des décaissements de crédit aux MPME, d’autres de Rs 1,65 lakh cr en janvier

Le ministère des Finances avait annoncé dimanche une nouvelle prolongation de trois mois du programme de crédit d’urgence de juin 2021 à septembre 2021 pour les MPME et les entreprises individuelles touchées par la pandémie de Covid.

Les établissements de crédit dans le cadre du programme de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS), qui a été approuvé par le gouvernement en mai de l’année dernière, ont versé jusqu’à présent 2,54 lakh crore de Rs aux MPME et autres entreprises éligibles du plafond de Rs-3-lakh-crore. Cela représente une augmentation de 53% par rapport au montant précédemment divulgué de 1 65 886 crores de roupies au 8 janvier 2021 par le ministère des Finances. « Rs 2,54 lakh crore a été couvert. Pourtant, il existe une fenêtre disponible d’environ Rs 45 000 crore qui dépend du temps que cela prendra. Selon les estimations du NCGTC, ces programmes pourraient être en mesure d’épuiser cette fenêtre disponible », a déclaré dimanche Sunil Mehta, directeur général de l’Association des banques indiennes (IBA), lors d’une conférence de presse virtuelle – sur l’extension du programme ECLGS – en présence du président d’IBA Rajkiran Rai et du président de la State Bank of India, Dinesh Khara.

ECLGS était initialement prévu jusqu'en octobre de l'année dernière, mais a ensuite été prolongé jusqu'en novembre, suivi d'une autre prolongation jusqu'en mars 2021 et jusqu'en juin 2021, car des garanties d'une valeur totale de Rs 3 lakh crore ne pouvaient pas être émises. Environ 12 banques du secteur public, 23 banques du secteur privé et 31 sociétés financières non bancaires (NBFC) avaient sanctionné un montant de prêt de 2 14 083 crores de Rs à 90 57 300 emprunteurs dont 1 65 886 crores de Rs ont été décaissés à 42 46 831 emprunteurs au 8 janvier 2021, selon les données antérieures du ministère des Finances.

Avec la nouvelle extension, les banques devraient créer un portefeuille de prêts Covid, conformément aux directives de la Reserve Bank of India, et offriraient en conséquence des prêts aux entreprises de soins de santé aux entités pour la mise en place d’usines d’oxygène sous ECGLS 4.0, ont déclaré SBI et IBA dans une présentation . Des prêts jusqu’à Rs 2 crores plafonnés à 7,5% d’intérêt seront accordés aux hôpitaux et aux maisons de soins infirmiers pour la mise en place d’usines d’oxygène et seront soutenus par une couverture de garantie à 100% de NCGTC sous ECLGS 4.0. En outre, des prêts aux entreprises pour les établissements de santé jusqu’à 100 crores de Rs seront fournis par les banques pour mettre en place ou étendre les infrastructures de santé et aux fabricants de produits de santé. De plus, des prêts personnels non garantis à des particuliers de Rs 25 000 à Rs 5 lakhs seront accordés aux salariés, non salariés et retraités pour qu’ils se conforment au traitement Covid.

Les MPME éligibles à la restructuration conformément aux directives de la RBI du 5 mai 2021 et qui avaient bénéficié de prêts au titre de l’ECLGS 1.0 avec une période globale de quatre ans (y compris le remboursement des intérêts uniquement au cours des 12 premiers mois et le remboursement du principal et des intérêts en 36 mois) pouvoir désormais se prévaloir d’une durée de cinq ans. Cela signifie que la période de remboursement des intérêts serait désormais de 24 mois. Le gouvernement avait également annoncé une aide supplémentaire de 10 % de l’encours de crédit au 29 février 2020 pour les emprunteurs MPME qui ont bénéficié d’ECLGS 1.0 et sont également éligibles à la restructuration conformément aux directives de la RBI.

Le ministère des Finances a également supprimé le plafond de Rs 500 crore de prêt en cours au titre de l’ECLGS 3.0, sous réserve d’une aide supplémentaire maximale de l’ECLGS à chaque emprunteur étant limitée à 40 % ou Rs 200 crore, selon le montant le plus bas. De plus, il a également inclus le secteur de l’aviation civile dans ECLGS 3.0.

