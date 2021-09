ECLGS : le gouvernement prolonge le programme de crédit d’urgence jusqu’au 31 mars de l’année prochaine ; voici ce que veulent les MPME

Le gouvernement a déclaré mercredi que depuis le lancement de l’ECLGS, le programme avait étendu l’allègement à plus de 1,15 millions de MPME et d’entreprises.

Crédit et financement pour les MPME : Le programme de crédit phare du gouvernement Modi pour les MPME et autres MPME touchées par le Covid et le programme de garantie des lignes de crédit d’urgence (ECLGS) a reçu sa cinquième prolongation depuis son lancement l’année dernière. Le ministère des Finances a prolongé mercredi le programme de six mois supplémentaires jusqu’au 31 mars 2022, ou jusqu’à ce que des garanties pour le plafond global de Rs 4,5 lakh crore soient émises, selon la première éventualité. Le programme lancé en mai de l’année dernière a été prolongé d’octobre de l’année dernière à novembre, puis à mars 2021, suivi de juin, puis de septembre, avec une extension ultérieure de la portée afin d’inclure davantage de secteurs et de marchés.

Au 24 septembre 2021, les prêts sanctionnés avaient dépassé 2,86 crore de lakh Rs dans le cadre du programme ECLGS, et sur le total des garanties émises, environ 95% concernaient des prêts sanctionnés en faveur de MPME, a indiqué le ministère dans son communiqué. La dernière date de décaissement dans le cadre du programme a également été prolongée jusqu’au 30 juin 2022. Le ministère a ajouté que depuis son lancement, ECLGS a étendu l’allègement à plus de 1,15 millions de MPME et d’entreprises. Cependant, l’écosystème des MPME cette fois avec l’extension avait cherché à se concentrer davantage sur les secteurs qui connaissent une reprise plus lente et/ou ceux à fort potentiel.

«Je suggérerais que la prolongation soit jusqu’au moment où le montant est terminé. 52 secteurs ont été identifiés qui sont presque anéantis avec la deuxième attaque Covid et sont principalement dirigés par des micro et petits entrepreneurs. Ces secteurs comprennent les salons, les gymnases, les cinémas, les entrepreneurs en construction, les fabricants de tôles, les fabricants de papier, les vendeurs ambulants, les accessoires automobiles, les transitaires, les sociétés de gestion d’expositions et d’événements, et plus », a déclaré KE Raghunathan, responsable du Consortium des associations indiennes. Express en ligne.

Mercredi, le gouvernement a également annoncé des modifications au régime. Premièrement, les emprunteurs existants sous ECLGS 1.0 et 2.0 seraient éligibles à une aide au crédit supplémentaire pouvant aller jusqu’à 10 % de l’encours total du crédit au 29 février 2020 ou au 31 mars 2021, selon le plus élevé des deux. Deuxièmement, les entreprises qui n’ont pas bénéficié de l’aide au titre de l’ECLGS peuvent bénéficier d’une aide au crédit pouvant atteindre 30 % de leur encours de crédit au 31 mars 2021. soutien au crédit jusqu’à 40% de leur encours de crédit au 31 mars jusqu’à un maximum de Rs 200 crore par emprunteur.

Il est important de noter que le gouvernement a également déclaré que le crédit supplémentaire peut être utilisé dans ces limites par les emprunteurs ECLGS existants dont l’éligibilité a augmenté en raison du changement de la date limite au 31 mars 2021, à partir du 29 février 2020. En conséquence, les emprunteurs qui ont bénéficié de l’aide sous ECLGS et dont l’encours de crédit au 31 mars 2021 (hors soutien sous ECLGS) est supérieur à celui du 29 février 2020, sera éligible à un soutien incrémentiel dans la limite du plafond stipulé sous ECLGS 1.0, 2.0 ou 3.0.

«L’accent aurait dû être principalement mis sur les entreprises impliquées dans les voyages et le tourisme, y compris les voyagistes. Les restaurants auraient particulièrement dû se voir accorder de l’importance car si la reprise est là mais ils génèrent énormément d’activité et d’emplois. Dans toute sa chaîne d’approvisionnement, beaucoup de personnes sont impliquées à part un très grand nombre de livreurs dans le réseau du dernier kilomètre. Il y en a beaucoup qui sont encore fermés et qui n’ont pas été en mesure de payer leur loyer ou de régler leurs prêts. Donc, quelque chose pour eux aurait dû être là pour augmenter leur vitesse de reprise », a déclaré Anil Bhardwaj, secrétaire général de la Fédération des micro et petites et moyennes entreprises indiennes (FISME) à Financial Express Online.

All India Association of Industries, qui, selon son site Web, compte plus de 1 500 membres et, par l’intermédiaire de ses affiliés, représente plus de 50 000 PME à travers l’Inde, figurait parmi les organismes des MPME qui avaient précédemment demandé au gouvernement une nouvelle prolongation de l’ECLGS jusqu’au moins mars de l’année prochaine pour aider à relancer certains secteurs clés.

« Les MPME espèrent une reprise de la demande sur le marché et elles recherchaient donc une extension du programme alors qu’auparavant, il y avait peut-être un manque d’intérêt parmi elles en raison du manque de demande. L’ingénierie, la pharmacie, les textiles et les composants automobiles auraient dû être davantage ciblés. L’industrie de l’ingénierie a souffert de la faible demande tandis que le secteur automobile a besoin de plus d’attention pour améliorer la production. Les petites unités textiles, qui sont complémentaires des grandes unités, doivent être soutenues tandis que certaines unités pharmaceutiques ont du mal à se rétablir alors même que les soins de santé ont été l’un des principaux secteurs bénéficiant de la pandémie », a déclaré Vijay Kalantri, président de l’AIAI à Financial Express Online.

« S’il y avait un manque d’intérêt parmi les MPME pour ce programme ou s’il n’y avait pas de preneurs, alors le gouvernement se serait rendu compte que même si nous étendions le programme, rien ne se passerait. Cependant, le gouvernement a étendu le programme en mettant l’accent sur différents domaines et secteurs car la demande était là », a déclaré un banquier à Financial Express Online sous couvert d’anonymat.

